Volby jsou podraz. Amerika přistěhovalců přináší zklamání. Josef Mašín v ráži

Když se budeme bavit o amerických prezidentských volbách, který prezident USA byl podle vás v historii tím nejlepším?

Nesmírně si vážím otců zakladatelů USA. Od druhé světové války to byl však Ronald Reagan. A druhý, za něhož nebojovaly USA v žádné válce, udržoval dobré sousedské vztahy a vedl zemi k hospodářské prosperitě, byl Donald Trump. Podařilo se mu také prosadit, aby Spojené arabské emiráty a další arabské země navázaly diplomatické a hospodářské vztahy s Izraelem. To se před tím nikdy nikomu nepovedlo.

Reagan byl před tím hollywoodskou filmovou hvězdou. O takových lidech – dalšími jsou třeba ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj anebo český ministr kultury, pak obrany a ještě později zahraničí Martin Stropnický – se většinou říká, že svou politickou roli spíše skvěle zahráli, než vykonávali. Nemyslíte?

Nebyl pouze hercem, ale také komentátorem v rádiu, nejen sportovním, ale i politickým, předsedou hereckého odborového hnutí a poté dvakrát guvernérem Kalifornie, největšího státu USA. Ke svému úspěchu nepotřeboval žádného mecenáše, jakého má Zelenskyj. Původně byl demokratem, ale když viděl, kam demokraté míří, tak postupně změnil smýšlení. Skončil studenou válku vítězstvím nad Sovětským svazem.

Reagan říkal, že mír může byt udržen, pouze když Amerika bude hospodářsky a vojensky silná. Válečný systém, údajně vytvořený v Americe, který tehdy neexistoval a ještě dnes neexistuje, byl schopen svým protivníkům vylíčit jako skutečný. Jmenoval se Star Wars (Hvězdné války). Nicméně Gorbačov spolu s tehdejším sovětským vojenským velením Reaganovi uvěřili. Sovětský svaz spolu s varšavským paktem se pod tlakem Ameriky vedené Reaganem mnohdy i proti odporu svých takzvaných spojenců v NATO ideologicky i hospodářsky rozložil.

V čem na něj Trump navazuje?

V jistých ohledech na něj opravdu navazuje. Trumpova doktrína pro mír je stejná jako Reganovo „Mír silou!“. Dnešní americká vláda s Bidenem a Harrisovou v čele sílu nereprezentují. Reagan byl schopen na domácí frontě zvítězit proti jemu odporujícím demokratům, jimž byly evropské a americké vnitropolitické zájmy bližší než zvítězit v boji proti Sovětskému svazu.

Neomezenou migrací a dalšími společenskými posuny, které, myslím, dnes vrcholí například v Kalifornii. Jen minulý měsíc Kalifornie uzákonila nový volební zákon, podle kterého kdokoliv snažící se zúčastnit voleb může tak učinit bez potřeby prokázat svou identitu a skutečnost, že je americkým občanem. Pouhé položení otázky, zda o volbu snažící se osoba je americkým občanem, je ilegální.

Amerika je podle mě i psychicky nemocná. Vždyť trend hromadných vražd, kdy děti na školách střílejí spolužáky, je nejvíce patrný právě tam…

Amerika je země s více než 340 miliony lidí, kde se právě v mnoha případech ukazuje, že „melting pot“ různých ras a kultur nefunguje tak, jak by měl podle jejích tvůrců. Hodně těchto problémů je způsobeno i tím, že již v šedesátých letech soudy vynesly nařízení o tom, že rodiny nemají právo bez povolení postiženého rozhodovat o jeho umístění do ústavu či léčebny. Takže takových lidí máme na školách, v ulicích a vůbec na veřejnosti poměrně dost. Mimo jiné pozdější politici, hlavně od období Obamovy administrace a otevření hranic přílivu přistěhovalců ze zemí druhého a třetího světa, působí rozpolcení jednoty mezi různými rasami. Příliv přistěhovalců různých kultur a neshodných náboženství, například islámu, je obzvláště zaviněn postojem Obamovy administrativy a jeho osobním smýšlením. Dostal Ameriku do stavu, ve kterém se dnes nachází.

Dnešní demokraté jdou úplně proti vůli tradiční rodiny. Propagují, aby si dítě samo rozhodlo o možné změně pohlaví ještě před pubertou. V pravém slova smyslu má rozpad tradiční rodiny původ v šedesátých letech za prezidenta Lyndona Johnsona, který prohlásil „Great society“. Hlavně u černošských rodin, jejichž rodiny byly v Americe právě ty, které byly nejstabilnější a v Boha věřící, to znamenalo cestu špatným směrem. Jím zavedené sociální programy tuto stabilní strukturu zničily.

Nicméně třeba americký historik Timothy Snyder ve své knize Cesta k nesvobodě se nižším příjmovým třídám Američanů diví, proč preferují a volí Trumpa, když za svého prezidentování stranil hlavně bohatým…

To jsou přesně ti lidé, ty pokroucené informace, které straní Bidenovi, a přitom zastírají, že je to úplný dement. Kamala sama také není stvořením zrovna vyrostlým v Einsteinově rodině. Kamala Harrisová, aniž byla zvolena jedním hlasem demokratických voličů, byla dosazena na místo Bidena, který se po debatě s Trumpem stal neudržitelným i pro jeho největší podporovatele a sdělovací prostředky. Do své nynější pozice byla dosazena nedemokratickou a neznámou komisí pro záchranu demokracie. V primárkách dement Biden získal 87 procent všech demokratických hlasů, tedy 14,5 milionů voličů. Kamala Harrisová žádný.

Podle všech demokratických pravidel by Biden musel zůstat jmenovaným kandidátem demokratů až do voleb 5. listopadu 2024. Po katastrofální debatě mezi Trumpem a Bidenem dostal Biden návštěvu delegátů „deep state“ Nancy Pelosiové a Baracka Obamy, kteří chudákovi sdělili, že už není tím kandidátem, ale nahrazuje jej jeho viceprezidentka Kamala Harrisová.

Donald Trump přežil dva atentáty. Jak to ovlivní volby?

Otázkou je, jestli tyto atentáty byly poslední. Tyto atentáty nebyly nikým zaplacené, byly produktem agresivní rétoriky Bidena a Harrisové a jejich prezidentských kampaní. Těch, kteří tuto zemi chtějí zbavit nastávajícího diktátora „Hitlera, Stalina nebo Putina“ a nejsou v amerických „Bohnicích“, je dost. Navíc, demokratičtí kandidáti již slibují, že volby budou krvavé. Oni s tím již počítají. Americký ministr obrany naznačil, že Trumpa vyhrát nenechá. Základy jsou již položeny speciálním žalobcem Jackem Smithem podporovaným Bidenovým ministerstvem spravedlnosti, Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI), soudkyní Tanyou Chutkanovou a soudcem Juanem Merchanem.

Můj zdroj v Miami, volící Trumpa, mi sdělil, že je z americké politiky zcela znechucen. Jak moc jsou Američané obecně z takovýchto poměrů zklamaní?

Amerika přistěhovalců přináší zklamání. Každý se sem dostane z nějakého důvodu. Ne všichni se snaží v Americe asimilovat. Většina přijde do Ameriky z materialistických důvodů, kvůli osobnímu prospěchu.

Jak americké prezidentské volby dopadnou?

Prezidentské volby nebudou rozhodnuty 5. listopadu tak jako tak, poněvadž zvítězí-li Trump, udělají demokraté přesně to, co říkají, že chtěl udělat Trump při volbách 2020. Jenomže v tomto případě oni jsou dobře připraveni. Volby v mnohých státech jsou podraz, který se bude opakovat. Mohou volit lidé bez amerického občanství, dokonce i mrtví, a soudy to odmítají řešit, protože mají strach z nepokojů organizovaných demokraty. Takže nevím.