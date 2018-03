Volili jste vola, voliči Zemana. Čekal jsem, že při jeho projevu odejde ze sálu víc lidí, říká mladý aktivista

15.03.2018 7:31

ROZHOVOR Očekávám jen to nejhorší, když už se tu zatýkají i soudci. Ze slavnostní ceremonie udělal prezident „Člověče, nezlob se...“ Ale moc nepobavil. To jsou názory mladého podnikatele a dříve velmi aktivního youtubera Vita Vodvarky, který před prezidentskými volbami natočil motivační video na podporu Jiřího Drahoše. V krátkém rozhovoru pro ParlamentníListy.cz odsuzuje Miloše Zemana za to, že se zbaběle řídí heslem „nejlepší obrana je útok“.