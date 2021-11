Vrah? Nikoli. „Hlídají“ za vás pravdu a ověřují fakta. Teď si jeden z nich utrhl obří ostudu. Pavel Černý připomněl jeho temnou minulost

reklama

Osmnáctiletý Američan Kyle Rittenhouse byl v případě možné vraždy a dalších zločinů při loňských demonstracích ve městě Kenosha ve Wisconsinu zproštěn obžaloby ve všech bodech. Co na rozsudek říkáte?

Anketa Je v pořádku, když politik zbohatne na dotovaných solárních elektrárnách či jiných dotovaných obnovitelných zdrojích energie? Je to v pořádku 2% Není to v pořádku 94% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 16958 lidí

A co samotný soudní proces? Překvapilo vás něco?

Popravdě, po procesu s policistou Derekem Chauvinem ohledně smrti George Floyda jsem bohužel trochu čekal podobný průběh i zde. Prostě bál jsem se, že soudce i porota, tak jako předtím v kauze „Floyd“, ten hrozný tlak neustojí. Tam byl dopředu totiž rozsudek zcela jasný a soud neměl nic společného se spravedlností – asi jako u nás kdysi při procesu s Miladou Horákovou. Bylo to o to horší, když ještě před samotným konáním soudu dostala rodina toho, pardon, glorifikovaného kriminálníka a narkomana skoro 30 milionů dolarů, těžko pak můžete někoho neodsoudit, někdo to pak odskákat prostě musí. Zvláště když hnutí BLM a další teroristické a nátlakové skupiny vyhrožovaly tím, že, cituji: „Budou hořet zas města, pokud Chauvina za smrt Floyda soud neodsoudí.“ I členové poroty se následně vyjádřili, že už prostě nechtěli zažít vlnu dalších pouličních násilností BLM, na které vzpomínali s takovou hrůzou. To pak nemohlo dopadnout ani jinak. I když je zřejmé, že v poutací policejní pozici, jako byla užita tehdy tam i nedávno při smrti toho romského narkomana v Teplicích, prostě nikoho zadusit a usmrtit nemůžete. To koneckonců prokázaly i přímo naše mnohé testy.

Ale zde racionalita šla zjevně stranou a musel se holt najít viník. Zdůvodnění, že příčinou byla kombinace jiných vlivů, tedy prokázaný mix silných drog v těle Floyda, jeho slabé srdce a taktéž i koronavirové onemocnění, to by prostě klid nepřineslo. Někdo za to musel jít pykat a sedět. Násilná lůza v ulicích, které se politici báli tak, že proti ní i zakazovali policii zasahovat, chtěla svou oběť. A podobné jsem s obavami čekal i v procesu s Rittenhousem.

V médiích, a to nejen v těch amerických, to déle než rok vypadalo, že jde o případ mladého rasisty s (ilegální) puškou, který vzal právo do svých rukou a zmařil životy dvou lidí na pokojném protestu za práva černochů. Nyní se ukazuje, že žádný z těchto bodů nebyl pravdivý. Těm, kteří případ nesledovali pozorně, to tak ale mohlo připadat. Jde podle vás o selhání médií?

Nešlo o jakési selhání médií, ale vlastně o jakousi kampaň. Ne nepodobnou tendenčnímu ospravedlňování politických procesů tehdejším komunistickým tiskem v padesátých letech. Zde se čím dál levicovějších tamní média, seč jen mohla, po svém snažila vytvářet a veřejnosti předkládat vlastní pokroucený obraz toho, „co se vlastně stalo“. Tedy co si lidé mají myslet, že se stalo. A ideologicky předkládat toho mladého chlapce, ze kterého udělala násilníka a vraha, ale i rasistu a nácka. Který prý na ulici pro nic za nic postřílel „pokojně protestující aktivisty“, co právě jemu chtěli zabránit v násilném jednání. Za což by tedy měl shnít v kriminálu, pokud by rovnou neměl dostat trest smrti. Což by podobné lidi mělo zastrašit stejně jako tvrdé rozsudky u nás v počátcích vlády komunistů v těch čistě politických vykonstruovaných procesech. I tehdy se snažili exemplární tresty u zmanipulovaných soudů odůvodnit vše tím, že „lid si to žádá, lid to chce“, ne?

Muži, kteří na Rittenhouse v Kenoshe útočili a vůči nimž v sebeobraně použil střelnou zbraň, měli pestrou minulost. Joseph Rosenbaum byl usvědčený pedofil, obviněný z 11 případů sexuálního zneužívání chlapců, trpěl bipolární poruchou, užíval antidepresiva, pokusil se o sebevraždu a v době incidentu v Kenoshe byl bezdomovcem přespávajícím v motelu. Druhý zastřelený muž, Anthony Huber, měl za sebou opakované přestupky za domácí násilí a také použití nebezpečné zbraně, konkrétně šlo např. o škrcení a vyhrožování příbuzné osobě s nožem v ruce. Postřelený Gaige Grosskreutz měl pro změnu na svém kontě dlouhý seznam přestupků včetně řízení v opilosti. Vypovídá to podle vás o něčem?

Příběh je vlastně prostý. Pouliční neomarxističtí násilníci, kteří ve jménu či spíše záminky „boje proti rasismu“ rabují a zapalují domy a obchody, paradoxně často patřící právě černošským či asijským majitelům, řádili po městech napříč USA. A to bez toho, že by proti nim už zasahovala politicky či i kapacitně paralyzovaná policie. No a samotní běžní občané si tak se zbraní museli bránit své majetky. No a jeden z těchto dobrovolníků při svém napadení užil v sebeobraně zapůjčenou mu pušku proti těm, co jej napadli. Kdo viděl film, záznam z této události, nemůže ani říci nic jiného. Prostě Kyle by byl mrtev, utlučen a ukopán na zemi, když by nestřílel. Pokud by jej přímo ovšem přímo nezastřelil ten příslušník Antify, co na něj vytáhl svou pistoli. Nepochopitelné pro nás ovšem je, že následně z těch všech grázlů s dlouze popsanými trestními rejstříky, co tam terorizovali místní občany, se tamní média a extrémní levice snažily vlastně vytvořit jakési oběti. Je to opravdu výsměch.

Turns out the man Kyle Rittenhouse shot and killed last night in #Kenosha was Joseph D Rosenbaum, a convicted sex offender of sexual conduct with a minor



Here is video I shot of him begging to be “shot” in front of a gas station minutes before his death pic.twitter.com/tUfUGWX3io — Drew Hernandez (@DrewHLive) August 27, 2020

Jan Cemper, provozovatel serveru Manipulátoři.cz, měl již dlouho jasno, že s Rittenhousem to je jinak. Před rokem a čtvrt zveřejnil na webu Manipulátoři.cz, který se např. na Twitteru ohání claimem „jde o fakta“, článek s titulkem „Ne, Kyle Rittenhouse nezabíjel v sebeobraně“. Cemper v něm tvrdil, že informace o Rittenhouseově konání v sebeobraně je klamná. Po uvedení rozsudku Cemper potichu změnil titulek předmětného článku a na zprávu o Rittenhouseově nevině reagoval také na Facebooku ČT24 kliknutím naštvaného smajlíku. Až později a po silném nátlaku veřejnosti vydal jakousi omluvu. Jak na toto chování Jana Cempera pohlížíte?

No právě, v tom se někteří domácí aktivisté i neolevicoví novináři snažili o totéž. Tyhle v současnosti celosvětové neomarxistické tendence, spojené s šířením vlastní propagandy, jsou bez přehánění něco jako rakovina. Právě my jsme na stránce naší lidskoprávní organizace LIGA LIBE mezi prvními poukázali na neskutečné lži a tendenční polopravdy, co se takto šíří. Totiž to, že o tom takto pojednává nějaký pisálek v profláklých „progresivistických“ plátcích Alarm či DeníkN, je pruda. Ale člověk se s tím v takto tendenčních, nehodnověrných médiích holt smíří. Horší ale mnohem je, když to mazaně šíří někdo, kdo aspiruje na jakéhosi „arbitra pravdy“. Tedy vydává se za povolaného k tomu, aby „odhaloval hoaxy“, bojoval údajně „proti dezinformacím“ a předkládal veřejnosti prý „ověřená fakta“. A namísto toho lidi mate svými polopravdami či šíří naprosté lži. Doslova pak příslovečné kozel zahradníkem. A to je právě případ „faktčektra“, samozvaného posuzovatele faktů, Jana Cempera. Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 38% Ne. Mám dvě a víc už nechci 4% Ne, nemám ani první dvě 56% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 30687 lidí

Spočívá tedy část problému i v tzv. fact-checkerech? Kdo vlastně hlídá hlídače?

Hrozné na tom je, že vlastně nikdo. A naopak, dokonce je tento člověk, což je k nevíře, využíván dokonce ke školení pracovníků Ministerstva vnitra a policie, a to „jak bojovat proti dezinformacím“. Je to paradox – a to nejen když pomineme, kolikrát byl právě dotyčný člověk přistižen sám při šíření nepravd či lépe řečeno účelových lží. Taktéž totiž zaujme, že podobné kurzy pro takto klíčový sektor vlastně provádí člověk, který byl pár let zpět státními institucemi evidován jako radikál a extremista. Koneckonců činnost Cempera coby závadové osoby je dobře zdokumentovaná. Pak je opravdu nemalým paradoxem, že tehdy byl pro Cempera vlastně z ideologických příčin coby profláknutému anarchistovi vlastně náš stát a naše společnost nepřítelem. A světe, drž se, on nyní coby externí spolupracovník MV, které jej právě kdysi ve své zprávě označilo za extremistu, dokonce zaměstnance této klíčové státní instituce školí. No, bylo by opravdu zajímavé dopátrat se toho, kdo z tamních úředníků si jej pro podobnou činnost vlastně zvolil a najal. Protože ať se nikdo nezlobí, toto už je nejen o dezinformacích, ale už bez přehánění na hraně ohrožení bezpečnosti našeho státu. Člověk nad takovou věcí jen kroutí hlavou...

Kyle Rittenhouse je ze státu Illinois. Do Kenoshi ve státu Wisconsin to měl 20 kilometrů, byl tam najat na ochranu majetku a pomoc lidem během protestů. Jedním z největších bodů sváru byla informace, že Rittenhouse údajně se zbraní cestoval přes státní hranice, nakonec se ukázalo, že to nebyla pravda. Z Illinois přijel neozbrojený, pušku si vyzvedl až ve Wisconsinu. Jde vám na straně liberální levice taková starost o respektování státních hranic dohromady s dlouhodobými postoji?

Ano. Najednou jim hranice, které jako „globalisté“ chtějí bourat a komukoliv dovolovat překračovat, vůbec nevadí. A dokonce se na ně dokola odvolávají a mají starost, „proč tam vůbec Kyle jezdil“? Tedy proč asi neseděl poslušně na zadku doma. Navíc přesně, jak jste zmínili, jejich plošně šířené úmyslné lži o tom, že měl pušku nelegálně, měly pouze přispět k vykreslení toho mladíka dopředu jako pachatele kriminálního činu, tedy gaunera. A to automaticky přebírala nejen média americká, ale i všude po světě. Od počátku přitom autoři těch účelových hoaxů věděli, a to včetně prokurátora Thomase Bindera, připomínajícího až zde svým přístupem nechvalně známého bolševického fanatického Josefa Urválka. Shrnuto: ve státě Wisconsin, kde se město Kenosha, kde se incident stal, nachází, prostě může osoba starší 16 let mít u sebe pušku s hlavní 16 palců a delší. Jen nesmí zbraň nosit skrytě. Což bylo vše splněno.

Wisconsin nyní zažívá další tragédii. V pondělí se vánočním trhem ve městě Waukesha prohnal útočník, který osobním vozem najížděl do lidí. Předpokládaný pachatel, mnohokrát trestaný Darrell Brooks, nejméně pět osob zabil a dalších 48 zranil. Jen pár dní před tím byl tentýž Brooks propuštěn na kauci v případu úmyslného přejetí své družky a matky svého dítěte autem. Předpokládáte, že se i o tomto případu bude dlouhé měsíce informovat?

Je to hrozné. A horší o to, že dotyčného prý pustili na podezřele nízkou kauci. Za což se prokurátor omluvil. No doufejme, že následně k soudu s tímto masovým vrahem, černošským papperem, budou tamní liberálové chtít přistupovat stejně nekompromisně jako ohledně procesu s Kylem Rittenhousem. Ne?

Podobný případ, jako byl ten Rittenhousův, se nyní rozuzlil i v Česku. V otázce střelby ve Vochově na Plzeňsku z letošního března, kdy majitel domku střelnou zbraní smrtelně zranil muže dříve odsouzeného za vraždu, který se k němu vloupal, policie případ odložila. Spoušť byla podle vyšetřovatelů zmáčknuta v nutné obraně. O čem tento výsledek vyšetřování podle vás svědčí?

Jednak o tom, že se tím potvrdilo jedno – a to, že lidé mají právo, a to i se zbraní, bránit sebe a své blízké. V tomto případě to bylo o to jasnější, že osobou, co se k nim se sekerou v ruce vloupala, byl právě propuštěný vrah, co svou minulou oběť, starého muže, doslova trýznivě umučil – a to navíc pro pár korun. Navíc když jej propouštěli, vyjádření vězeňské služby bylo, že je nenapravitelný a je jen otázkou času, kdy podobný čin provede znovu. Takže si ten majitel domku ve Vochově se svou družkou asi ušetřili velmi bolestivou smrt. A řekněme na rovinu, nás elegantně zbavili člověka, co by ještě asi napáchal nemálo zla a způsobil hrozné věci. Víte, podobní lidé se ani nebojí policie a soudů, ale je pro ně právě strašákem, že je někdo při jejich kriminálních aktivitách se svou soukromou zbraní zastřelí či zmrzačí. A tak by to mělo být. Tedy ať se obávají následků ne slušní občané, ale zločinci. Zvláště takovíto. Škoda jen, že to policejní vyšetřování naprosto jasného případu oprávněné sebeobrany trvalo skoro třičtvrtě roku. Bezpočet jistě probdělých nocí a spousty nervů, co se člověku bezesporu mohou podepsat na zdraví. To je opravdu ostuda a prostor pro systémovou nápravu...

Pomůže do budoucna v podobných případech ona nedávno schválená ústavní novela o právu na obranu sebe i jiných se zbraní?

Rozhodně v tom, že díky této námi prosazené ústavní pojistce se lidé v ČR nemusejí do budoucna, a to v době zjevných odzbrojovacích tlaků Bruselu, bát o své právo na sebeobranný prostředek, či dokonce legální soukromou palnou zbraň. To potřebně zakonzervovalo nárok lidí na jeho nabývání, užívání a nošení. Ale tím to nekončí. Jak ukazuje právě zde zmíněný případ tak dlouho vyšetřovaného majitele zbraně z Plzeňska, je zde nutné prosadit i další potřebné legislativní změny. A právě i toto je důvodem, proč jsme coby LIGA LIBE nyní zintenzivnili činnost ohledně zavedení legislativního institutu, který by do budoucna zamezil podobným případům, kdy jsou lidé napadení ve svých bytech a domech následně policejní a soudní mašinerií pronásledováni a šikanováni. A jsou jim paradoxně coby obětem trestné činnosti nepochopitelně ničeny životy. Tedy prosazení tzv. doktríny Můj dům, můj hrad, která je mimochodem právě nyní podána ve Sněmovně a má opravdu obrovskou podporu naší, a to nejen „střelecké“ veřejnosti. Prostě ať se konečně bojí ne slušný občan, ale více se následků obává kriminálník, který se zlými úmysly leze přes plot a do baráku, ne?

Psali jsme: Nelžete a toto udělejte. Očkování? Ne „Tečce“. Jiné doporučení „Zeman nepodlehne.“ Mynář: Fiala bude jmenován zítra, pak pohovory Vánoční trhy v háji, hospody zavřeny v 10 večer. Náznaky od vlády „Jste mag*r.“ Po konci Michalika hádky Fialova tábora





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.