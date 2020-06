Vystrkují barevné zadky s pštrosími péry. Rozlezli se a otrávili společnost jako studny. Naši potomci se budou hodně divit, co jsme byli za pitomce, obává se spisovatel Kimla

ROZHOVOR I když spisovatel a scenárista Jiří Kimla není voličem Andreje Babiše, považuje ho za nejlepšího premiéra od vzniku České republiky. Vládu chválí za postup při koronavirové pandemii, poslance naopak kárá za nedořešenou otázku takzvaného obchodu s chudobou v romské problematice. „Ministerstvo vnitra by mělo vychovávat perspektivní romskou mládež a připravovat ji do služby policie a hlavně městské policie. Pokud se na to budeme demokraticky koukat a bude nám to jedno, zrovna tak jako vysoké školy s idiotskými disciplínami, tak nám pomoci není, a v brzké budoucnosti si to naše děti a vnuci odskáčou,“ řekl mimo jiné.

Anketa Má smysl existence Senátu Parlamentu ČR? Má 4% Nemá 96% hlasovalo: 9926 lidí

„Nepochybuji o tom, že ministryně financí s dalšími odborníky bude hledat cesty, aby se po překonání nákazy naše ekonomika oživila,“ řekl jste mi v minulém rozhovoru. Jak to snažení s navrhovaným schodkem 500 miliard korun Aleně Schillerové podle vás jde?

Nejsem ekonom a netroufám si dělat nějaké závěry. Můj selský rozum říká, že pokud byla ekonomika téměř vypnutá, musí dostat nějakou koňskou injekci, aby se vzpamatovala. Ministryně Schillerová ten návrh opatření nevymýšlela určitě sama, ale s nějakým týmem odborníků. Určitě zase jiný tým odborníků bude mít jiný názor a jiná doporučení. Tak už to chodí a my, méně informovaní, musíme zkrátka počkat, zda byl správný koaliční postup, či jiný.

Já sám osobně bych ale napumpoval peníze do malého a středního podnikání, čímž nemyslím herny a podobně, ale do řemeslnických dílen, do českých obchodů a hlavně do zemědělství a vodohospodářům. Z jejich výsledků práce budeme živi, ne z řečí politiků, zvláště některých. Že, velevážený Senáte!

A ještě něco, šlápnout na penězovod by se mělo politickým neziskovkám a jejich peníze rozdělit mezi ty neziskovky, které se starají o staré, nemocné, nemocné děti, nemohoucí a týrané.

Rovněž jste chválil vládu, že si v době koronaviru vede dobře. Za co byste ji pochválil, a co byste jí naopak vytkl?

Ten, kdo tvrdí, že vláda měla reagovat rychleji, ten s prominutím kecá. Nákaza najednou přiletěla a zasahovala svět. Nikdo z nás už nezná, případně jen z literatury, pandemii, které se říkalo a dodnes říká španělská chřipka. Údaje o obětech se různí, ale možná jich bylo pět až deset procent světové populace. Někteří možná podlehli sebeklamu, že naše zdravotnictví je tak vyspělé, že se taková věc nemůže opakovat, že se to přežene jako běžná chřipka. Nepřehnala, bohužel.

Už jsem to zmiňoval, moje dcera žije s rodinou v severní Itálii, a ty první příznaky se tam braly na lehkou váhu. Když ale pak obyvatelstvo začalo umírat tak, že vojáci v náklaďácích převáželi mrtvoly, protože už nebylo kam je dávat, přijala italská vláda drastická opatření. Do práce směly jen vybrané profese, každý musel mít potvrzení, že do práce skutečně jezdí, okolo domu se mohlo do dvou set metrů, do obchodu mohl jen jeden z rodiny jednou denně a tak dále. Přátelé dcery i jejich syn, spolužák našeho Tommyho, byli taky nakaženi a později vyprávěli, co to bylo za hrůzu.

Jestli vláda udělala nějaké chyby, z mé strany odpuštěno, myslím si, že reagovala adekvátně a na základě poznatků, které měla určitě ve větším a relevantnějším množství, než jsme mohli my ostatní čerpat z médií. Když skončí bitva, vždy se vyrojí všeználci s kritikou, jak by to udělali, a hlavně líp. Ztrapňují jen sami sebe.

Psali jsme: Proč lžete? Vystrčil se pustil do Hamáčka. Ten totiž vypustil bombu ohledně Kubery

Michael Žantovský, senátní kandidát ODS: Předsedou už není Klaus. Věrnost odkazu Václava Havla...

Smůla: Miroslava Němcová měla nehodu. Je z toho VIDEO

Premiér Andrej Babiš čelí problémům v Bruselu. Rezoluce schválená poslanci, i když právně nezávazná, se ho přítmo dotýká a řeší jeho střet zájmů. Je na čase změna jednou ze tří možností zmíněných rezolucí? Tedy opustit funkci premiéra, vzdát se definitivně Agrofertu, nebo přestat čerpat evropské dotace?

Nejsem z těch, co by skákali premiérovi Babišovi kolem krku, ale sprosté útoky vůči jeho osobě se mně pranic nelíbí. Když vstupoval do politiky, tak si každý mohl přečíst jeho životopis a zaujmout k tomu postoj. Více než třicet procent, podle nejrůznějších průzkumů, ho bude volit. A já bych za to moc nedal, že číslo bude ještě vyšší. Takže jim to asi nevadí.

Zřejmě největší zášť našim ušmudlaných politikům způsobuje, že je miliardář. Potom, že Agrofert vložil do svěřenských fondů, a zazlívají mu, že má nad ním pořád vliv. Před chvílí jsem četl v časopisu Elita byznysu jeden výrok: „Kdo trochu vynikne, toho srazíme.“

Babiš vyniká, proto musí být sražen?

On nepřesunul své podniky do daňových rájů, ale platí daně Česku, na rozdíl od řady dalších byznysmenů. I když nejsem jeho volič, objektivně uznávám, že to je nejlepší premiér od vzniku České republiky. Takže k vaší otázce, paní redaktorko, podle mě mají čas do voleb dokázat, říkám dokázat, že to oponenti umí lépe než on a jeho vláda. Karty rozdají zase voliči. A podle mě, nejsou nějaké, vámi uvedené možnosti, na pořadu dne.

Oponenti premiéra tvrdí, že bude jeho postoj stát Českou republiku hodně na prestiži i na financích. Souhlasíte s tím, či nikoliv? A proč?

Nenapsala jste, kde oponenti vidí, kde že bude jeho postoj ničit stát na prestižích a financích. Na Madagaskaru, v Papui nebo snad v Pararingapatamu? Naši prestiž vydatně obhospodařují nuloví komunální šašci, kteří si vedou soukromé války se světem, který nemají rádi. Jen houšť oponentů, člověk se aspoň občas zasměje.

Ve Spojených státech propukly demonstrace pod heslem Black Lives Matter. Spouštěčem byla smrt černocha George Floyda při zatýkání policií. Často slýchám, že jde o problém, který si Amerika nese historicky, připomínána je válka Severu proti Jihu nebo šedesátá léta s Martinem Lutherem Kingem. Je na tom něco pravdy?

Smrt toho kluka je samozřejmě přes čáru. Podle informací ze světových médií to byl feťák nakažený covidem, který se snažil platit falešnými penězi. Za to byl zatčen, a když se bránil, byly proti němu použity donucovací chvaty. Je tragédie, že zemřel. Tak jako zemře řada dalších lumpů jakékoliv barvy pleti, a spolu s nimi při zásazích i američtí policisté, kteří musí proti podsvětí zasahovat a žádný psychologický kroužek jim v tom nepomůže. To, že těm klukům jde o holý život, to s nikým nepohne? A že řada černých policistů při zákroku zabila bílé lumpy?

Amerika do dnešních dnů prošla nějakým vývojem, jehož součástí byla i válka Severu proti Jihu. Pokud mě paměť neklame, tak probíhala v šedesátých létech devatenáctého století. To je, myslím, dost dlouhá doba, aby se někdo k ní odvolával. Ale všeho lze zneužít. Demokraté v Americe a jejich přívrženci chtějí sesadit Donalda Trumpa. Je to všude stejné. Shromáždí užitečné idioty, zmasírují je a pod nějakou záminkou chtějí zvrátit výsledky voleb, které dopadly jinak. Úplně se nabízí analogie s Milionem nevím čeho… a když už to nevyjde, tak ať to aspoň sype. Já vím, je to tvrdé, ale zkuste mně to někdo vyvrátit. Bez emocí a argumentací.

Psali jsme: Plán na ovládnutí Česka: Minář obešel „demoblok“ a Piráty. Prý zničí Babiše a budou vládnout Důchodci a všeználci. Kdo šíří „dezinformace”? Nový průzkum ČSSD: Při koronavirové krizi jsme obstáli. Teď nás čeká náprava škod ,,Jako vidět 50. léta.” Exministr vnitra o nás, USA i o Rusku

Jak z tohoto společenského problému ven? A jde to vůbec?

Mám někdy pocit, že náš svět zcvoknul. Různé skupiny řešící genderové záležitosti, počítající počet pohlaví a vystrkující barevné zadky s pštrosími pery, se už tak rozlezly, že otrávily společnost jak studny.

Podívejte, jsem rodák a žiju odmalička na severozápadě Čech. Jedním z problémů, které politici museli řešit, byl vztah k Romům. Pamatuji, že dříve Romové, kteří si říkali cikáni, museli chodit do práce a děti do školy. Nechci tvrdit, že to bylo bez problémů, ale ten stav se pomalu zlepšoval, někteří cikáni chodili do středních škol a malá část začala studovat i vysoké školy. Dalo by se to spočítat na prstech, ale byl to základ jejich inteligence, která začala ostatním přibližovat romskou kulturu, zvyky, řemesla, literaturu. A co přišlo po listopadu? Domy se prodaly kšeftařům, kteří do baráků sestěhovávali celé rodiny, především ty migrující. Do údržby nedali ani korunu a někde v závětří si kontrolovali a kontrolují svá konta, na která jim přihazuje nemalé sumy stát. Přitom některé rodiny, které jsou vícečlenné, bydlí v jedné místnosti bez příslušenství.

Fotogalerie: - Pochod Prague Pride 2017

Fotogalerie: - Prague Parade 2016

V parlamentech se občas řeší zbytečnosti trvající celé dlouhé doby, a jejichž výsledek nikoho nezajímá. Proč se poslanci nedohodnou na zákonu, který by přiměl pokoutné majitele s chudobou, aby dům udržovali tak, aby v něm jejich nájemníci mohli, když už ne přepychově, tak aspoň jako lidi bydlet? A ti majitelé, kteří nebudou nařízení respektovat, tak jim dům vyvlastnit. Bez náhrady a ve zkráceném řízení.

Ministerstvo vnitra by mělo vychovávat perspektivní romskou mládež a připravovat ji do služby policie a hlavně městské policie. Vím, že jsem chytrý, ale pokud se na to budeme demokraticky koukat a bude nám to jedno, zrovna tak jako vysoké školy s idiotskými disciplínami, tak nám pomoci není, a v brzké budoucnosti si to naše děti a vnuci odskáčou.

Protesty se dostaly i do Evropy a České republiky. Proč k tomu, podle vás, došlo?

Už jsem o tom psal. Žádnou spontánnost v tom nevidím. Politický zisk, peníze.

Součástí těchto událostí je časté svržení sochy nebo její poškození či pomalování barvou. Týká se to osobností historie, které byly významné. Jak vnímáte tento projev společnosti?

Až se někdy setkáte s obzvláštním nablbem, který si leští ego na obrazoborectví, politujte ho. Jeho chudého ducha žádné blahoslavenství nečeká, a království nebeské už vůbec ne, jak říkáme my, ateisté.

Skončí někde válka, změní se režim a lid odstraňuje symboly éry, kterou odsuzoval. Ale aby se probudil po desetiletích či staletích a z nějakých mně neznámých pohnutek si vybíjel frustraci na památkách minulosti, to nikdy nepochopím a ani nechci. Těm lidem obvykle chybí kinderstube a teď už to nikdo nedohoní. Naštěstí jsou snad v menšině.

Nelze tedy osobnosti zobrazené na sochách soudit pohledem dnešní doby, protože v minulosti platila jiná společenská pravidla i zvyky?

No právě, a naši potomci se budou asi divit, jací jsme to byli pitomci. Pokud ovšem nezpitomí ještě víc.

Jak tedy k podobným sochám a pomníkům přistupovat? Sochy Hitlera a Stalina byly ve většině také strženy s koncem jejich doby. Přichází čas, kdy budeme uvažovat o každé soše zvlášť a vybírat, která si zaslouží své místo?

Městečko v někdejších Sudetech bylo vlastně jedna dlouhá ulice. Za Rakouska měla jméno po císaři Františku Josefovi II., pak ji přeměnili na Masarykovu a mysleli, že to bude napořád. Nebylo. Městečko se začalo hemžit bílými podkolenkami, do kterých byli nastrčeni zfanatizovaní náckové, kteří dočasně obsadili místní radnici a začali nastolovat pořádek třetí říše. Ulice, která s tím neměla nic společného, dostala jméno Henlein Straβe, aby po dobytí městečka Rudou armádu opět změnila název na Masarykovu. Nic však netrvá věčně a noví vládcové městečka ji pojmenovali po hrdinovi protifašistického odboje Juliu Fučíkovi. Ani Fučík však nevydržel na tabulkách označujících ulici. Přišla nová revoluce, tabulky s Fučíkem musely dolů. Nová doba žádala nové hrdiny. Moudří radní se usnesli, že Fučík bojoval proti fašistům jen za část našeho obyvatelstva a ulice, že je pro všechny. A kdoví, jak to vůbec všechno bylo... Na tabulích musí být zvěčněn někdo, kdo je hrdinou všech.

Ulice nebyla jediná, která měnila a měnila. Místu jejího největšího rozšíření říkali domorodci náměstíčko a stála tam radnice. Před ní žulový podstavec, ze kterého s přísností velikánů té které doby hleděla něčí socha. Podivínský Habsburk Rudolf II. tu štafetu načal, aby ho vystřídal jiný Habsburk, který si nechal říkat František Josef II. Když se jeho říše rozpadla, následoval Rudolfa a po pádu z podstavce jeho zbytky rozkradli místní na stavební práce. Vystřídal ho, jak jinak, Masaryk. Ten se snažil tvářit humánně, leč přísně. Tak jako tak to bylo jedno. Kdyby koukal sebelíp, holuby, kteří létali osrávat hlavy soch, to zdaleka neodradilo.

Posrané hlavě se nevyhnul ani zmetek Henlein, kterého tam za velkého jásotu Němci instalovali po Mnichovu, a kterého strhávali se stejným jásotem zase revoluční gardy a Češi se špatným svědomím. Schovaný Masaryk byl vyzvednut z ilegality, oprášen a očištěn, aby mohl svou tatíčkovskou hlavu nastavit holubům, kteří vesele kadili režim nerežim. Komunistům se Masaryk také nezdál, a tak nová hlava, kterou holubi brali útokem, byla hlava Gottwaldova. Z historie víme, že ani on neměl na podstavci permanentku, a tak místní řemeslníci opět zrenovovali značně poničeného Masaryka. Nechejme našim potomkům, jestli to tam tak vydrží…

– Dovolil jsem si jako odpověď výtah mé povídky Ďábelský průšvih. Nemám, co bych k tomu víc dodal.

Jak krizi ve Spojených státech, ať už kvůli demonstracím, nebo kvůli koronaviru, zvládá americký prezident Donald Trump?

Musí zvládat. Co mu zbývá? Je prezident supervelmoci. A ti nejsou žádná ořezávátka.

Psali jsme: Okamura v TV: Mažou mě. A šířili o mně lži. Česko bude v koncích, vládo, konej Merkelová? Jen touha po moci. Budete platit, odhalil německý profesor BIS? Blázni, impotenti, strašáci. Miliardy do chřtánu nenasytným machometánům. Korzár Hřib má v Praze víc tibetských vlajek, než roušek, směje se spisovatel Kimla Spisovatel obětí cenzury: Mám knihy vydané v USA i Itálii. A pak mě někdo na „fejsu“ zablokuje nebo smaže?! Kdo? Jakou má kvalifikaci...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.