Vzít gumové čluny a tradá, zpátky do Afriky! Tohle by v USA Tomáši Vyoralovi neprošlo. A Greta s Čaputovou...

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA To, že Maďar skončil, nic neznamená, nahradila ho Rážová. Trojská kobyla V4 plácá, co se naučila v neziskovkách. K Navalnému ještě nepřišly noty. „Černošským rasistům bych poradil, že toho času žili taky v Africe, takže by si mohli sbalit svá agresivní rasistická fidlátka a vrátit se na gumových člunech domů,“ říká komentátor Tomáš Vyoral. Raději nechtějte slyšet jeho vtip o Novotném.

Epidemiolog Rastislav Maďar končí na vlastní žádost v pracovní skupině ministra zdravotnictví. Bude vám chybět?

Troufám si tvrdit, že jeden ze Svědků Covidových, farmaceutických lobbistů a Covidových neofašistů nebude chybět nejen mně. Škody nadělal dost a pevně věřím, že spravedlnost existuje a dojde i na něj. Nicméně to, že končí, prakticky nemá valný význam, protože covidová neofašistka Rážová, která ho nahradila, je to samé v bledě modrém. Nebo spíš tmavě rudém či hnědém. Jak chcete. Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 5976 lidí

„Jako epidemiolog se budu dál věnoval pandemii, ale ne cestou ministerstva zdravotnictví. Bral jsem to jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí,“ uvedl Maďar. Je možné, že se stal pouhým obětním beránkem tak, aby kritika za změny ohledně roušek neulpěla na Babišovi s Vojtěchem?

To samozřejmě možné je, ale už to, jak mesiášsky o sobě sám mluví, mnohé vypovídá. Za své kvazi odborné rady k likvidaci tuzemské ekonomiky, bezprecedentnímu zadlužení země vůči banksterům a nastolení totalitních praktik ohánějících se pandemií a epidemiologií možná korunu nechtěl, protože eura a dolary za vakcíny, testy a podobně se určitě zatoulaly, nebo zatoulají i do některé z jeho kapsiček.

Radní ČT Zdeněk Šarapatka sdílel na Twitteru fotografii Jiřího Ovčáčka. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, kdyby nešlo o rozmazaný snímek, který byl zcela evidentně pořízen pokoutně v kostele tak, aby focený nic nezpozoroval. „Ne, žádná 'štvanice' na Ovčáčka. To jen v horách zajdete na nedělní bohoslužbu a vedle vás překypuje láskou k Bohu člověk, který psal pro komunisty hanlivé texty na církev a ještě včera pronášel zdravici srazu neofašistů, xenofobů a rasistů v Příčovech. A takovým buďte bratrem,“ postěžoval si u fotky Šarapatka. Je to podle vás v mezích slušného chování?

Šarapatka sám není v mezích slušného chování ani s odchylkou na světelné roky. Tohle individuum nestojí za větší komentář. Praktiky bulváru a stalkerů mu asi nejsou cizí. Může-li do kostela psychopat typu Šarapatky, jakože mu to neodpírám, pak nevidím sebemenší problém u Jiřího Ovčáčka.

Aktivistka Greta Thunbergová se vrací do školy. Sedmnáctiletá dívka měla loni dálkový plán, protože své síly soustředila na boj se změnami klimatu. Naposledy minulý týden vyčinila německé kancléřce Angele Merkelové ohledně přístupu ke klimatické krizi. Čeho Greta za ten rok dosáhla? Očekáváte, že fenomén Greta vyšumí, nebo vše bude pokračovat?

Momentálně je v kurzu současné totality a ovládání strachem, pardon demokracie a svobody, nástroj známý jako PR Covid, který aktuálně nahradil globální oteplování či Islámský stát. Ale postižená nejprotežovanější záškolačka v historii a kněžna onoho oteplování tak nějak raději už přetransformavaného do klimatické změny se jen tak neztratí. Loutkovodičům se tahle uměle shora tlačená modla stále dobře hodí. Vždy se v pravou chvíli objeví na světovém plénu, kde se obyčejný smrtelník v životě nedostane, aby vyčinila potentátům, kteří jakkoliv na názor většinového obyvatelstva s prominutím serou, tak jí snesou modré z nebe, nechají si od ní prskat how dare you a jiné šaškárny jak z ochotnického divadla do obličeje a ještě pak požádají o podpis na společnou fotku. Chvíli předtím než Greta i vypasení potentáti nastoupí do vlastních jachet, tryskáčů narvaných žrádlem, palivem a plasty k prasknutí. To máme brát vážně?

Ekologie leží na srdci i slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Ta nám minulou sobotu oznámila, že začínáme žít na „ekologický dluh“, tedy že jsme vyčerpali tolik zdrojů, kolik je příroda za jeden rok schopna obnovit. „…náš ekologický dlh je možné znížiť. Nemá to ale byť v dôsledku globálnej pandémie, ale v dôsledku transformácie našej výroby a pozitívnych zmien v našej spotrebe,“ uvedla Čaputová s odkazem na letošní relativně pozitivní skóre, kterého ale bylo dosaženo vlivem omezení souvisejících s koronavirem. Podle Čaputové máme povinnost žít tak, aby následující generace nezdědila ekologický dluh. Co si o tom celém myslíte?

Že trojská kobyla Visegrádské čtyřky stále dokola placá jen prefabrikované bezobsažné fráze, které se naučila ve svých nejlepších neziskovkářských letech. Ať jde příkladem, pak se můžeme bavit. Chtěl bych vidět její spotřebu, plýtvání, uhlíkovou stopu. Sladkých řečí a levných hrdinných floskulí má plnou hubu každý druhý slunečník i u nás. Mám tak trochu pocit, že smutnější hrozbou pro následující generaci bude spíš dluh ekonomický než ekologický.

Na sociálních sítích se rozmohl trend sestavování stínové opoziční vlády. Mnozí podporovatelé i představitelé opozičních stran se předhánějí v tom, koho by si v kabinetu přáli více. Zajímavé návrhy padají například od řeporyjského starosty Pavla Novotného. Ten by chtěl za premiéra Petra Fialu, na ministerstvo spravedlnosti Dominika Feriho, nebo pro vědu a výzkum Ivana Bartoše. Líbila by se vám taková vláda? A co říct na toto fantazírování jako takové?

Proti gustu žádný dišputát. Ať si sestavuje každý jakou chce stínovou vládu. Ta Novotného pak jen odráží jeho psychickou nestabilitu, eufemisticky řečeno, anální alpinismus a inklinaci k podpůrným aparátům. Dovoluji si zde interpretovat jeden vtip dle mého vycházející z jistých reálií. Lékaři Pavla Novotného se bohužel během jeho obřízky dopustili neomluvitelného pochybení, když nedopatřením zahodili dítě a nechali rodiče vychovat predkožku.

Praha letos nebude pořádat ani novoroční ohňostroj, ani videomapping, kterým jej nahradila loni. „Ušetříme tak cca 2 mil. Kč v našem krizí zatíženém rozpočtu. Dalším důvodem je, že nedokážeme předvídat hygienická omezení, která v zimě mohou platit kvůli koronaviru,“ zdůvodňuje to primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Je to dobré rozhodnutí, které Pražany potěší? A jak se optikou tohoto rozhodnutí dívat třeba na 2 miliony, které měla stát soutěž na přelakování vozidel MHD, na kterou se v „krizí zatíženém rozpočtu“ peníze našly?

Argument úspory je lichý ve světle, jak zmiňujete, neodkladného přebarvení MHD nebo jednoho milionu pro často bůhvíco si dokazující psychiatrické případy na dalším ročníku nedávné bezvýznamné akce Pražská pýcha známé jako Prague pride. To ale u Hřiba s IQ na podúrovni Drahoše či Němcové zas tak nepřekvapuje.

Diskuze o otravě Navalného je opět velmi polarizovaná. Kdo za tím automaticky vidí Rusko, je druhými označen za eurohujera, kdo naopak chce čekat na důkazy a předběžným zprávám nepřikládá přílišný význam, je titulován jako ruský šváb. Co nám tento tón debaty na sociálních sítích říká o nás samotných?

Ve světle předchozí telenovely s komickými prvky známé jako Novičok útočí či Novičok vrací úder se dle mého není čemu divit. Já bych si počkal na názor věčného negenerála a lokaje CIA Koudelky, zda to byl Novičok, nebo Novičok a zda to byl Putin a Rusko, nebo Putin a Rusko. Pak budu vědět, co si mám myslet. Notičky z USA asi ještě nedorazily, případně je Koudelka ještě nepochopil.

Prezident Miloš Zeman utrpěl zlomeninu pravé ruky. Kromě vyjádření podpory se ovšem na sociálních sítích objevila spousta těch, kteří si ze zranění prezidenta utahují, či dokonce mluví o smrti. O čem podle vás tyto nálady ve společnosti svědčí?

Přej a bude ti přáno. To, co píše člověk o druhých často mnohem více vypovídá o něm samém, než o těch, o nichž píše. To platí samozřejmě i u mě. Proti humoru nemám nic. V kombinaci se zdravím konkrétního člověka bych se ale držel mezí slušnosti. Ostatně nedivil bych se a troufám si tvrdit, že z nejodpornějších komentářů byly některé samozvaných slušných, kteří se pohoršují nad občasným prezidentovým hrubým výrazem či neomaleným chováním. Byť jim samotným sprostota kape od pusy.

Opusťte své domy! Část aktivistů Black Lives Matter v centrální části amerického Seattlu vyzvala místní bělochy, aby odešli ze svých domovů. Čtvrť totiž podle aktivistů byla původně černošská a běloši se do ní poté nespravedlivě přistěhovali. Čeká nás další stupňování požadavků? A může ta situace v USA skončit jinak, než násilným konfliktem?

Násilný konflikt už je to poměrně dlouho. Jen si to zatím neuvědomuje jedna ze stran. Nebo spíš nemůže, protože jinak by byla za rasisty, kteří neuctívají kriminálníka Loyda, nebo jak se ten násilný černoch jmenoval. Jinak oněm černošským rasistům bych poradil, že toho času žili taky v Africe, takže by si mohli sbalit svá agresivní rasistická fidlátka a vrátit se na gumových člunech domů.

