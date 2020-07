Xaver: Chystám v ČT vážný krok. Situace je ještě horší, než jsem si myslel, vím od lidí

ROZHOVOR „Chápu, že to vzbudilo nějakou diskusi, ale je pravda, že si tam ty předchozí roky chodil pan Dvořák pro 2,4 mil. jak pro zmrzlinu. Nechci spekulovat jak to celou tu dobu probíhalo, čím si předchozí rady pan ředitel tak získal, což se projevilo nejen na bonusech, ale také při jeho samotné volbě,“ řekl nám radní ČT Luboš Xaver Veselý důvody, proč hlasoval pro nula procent ročního bonusu pro ředitele ČT Petra Dvořáka.

Máte pocit, že už se uklidnila situace kolem vašeho zvolení do Rady ČT?

Z jedné strany asi ano, ale stále tady probíhá kontinuální tlak některých skupin, kterým moje pozice v radě nevyhovuje. A tento boj jen tak neustane. Ostatně, s tím se dalo počítat.

Jaká je vůbec atmosféra při jednáních rady? Jak vycházíte s radním Šarapatkou?

Nejsem v radě kvůli Zdeňkovi, ale zase nebýt jeho, jistojistě bych v radě neseděl. Tedy važme si nepřátel. Atmosféru pociťuji jako klidnou, pracovní. Bez problémů jsme zvolili vedení rady. René Kühn dostal jedenáct hlasů, tedy je jasné, že jsme ho volili i my noví členové. To je jasný důkaz, že jsme s kolegy nepřišli nic bořit, nic ohrožovat. Předpokládám, že během pár měsíců to pochopí i politici hystericky křičeli, že přicházíme ohrožovat demokracii a nezávislost a očekávám omluvu.

Na druhou stranu jste hlasoval pro nula procent ročního bonusu pro ředitele Dvořáka. Nakonec poprvé za jeho éru nedostal sto procent, ale pouze šedesát šest. To nevnímáte jako jeho oslabení?

Oslabení určitě ne. Chápu, že to vzbudilo nějakou diskusi, ale je pravda, že si tam ty předchozí roky chodil pan Dvořák pro 2,4 mil. jak pro zmrzlinu. Nechci spekulovat jak to celou tu dobu probíhalo, čím si předchozí rady pan ředitel tak získal, což se projevilo nejen na bonusech, ale také při jeho samotné volbě. Všichni ti zasloužilí členové Rady ČT velmi dobře věděli, že hospodaření ČT je roky zdánlivě – účetně vyrovnané, ale že ve skutečnosti ČT hospodaří dlouhodobě s prodělkem a že situace kolem financí není dobrá a rada toto začala řešit až ve chvíli, kdy už do podpalubí teklo.

V médiích se objevily informace, že existuje snaha o vaše odvolání z rady ČT. Má to šanci na úspěch?

Nevím. To není moje věc. Byť je jasné, že ty důvody jsou opravdu malicherné a účelově nafouknuté s mojí prací v radě nemají nic společného, nemám šanci to ovlivnit. Kdo ten cvrkot kolem médií a mediálních rad sleduje dobře ví, že někteří radní pronášení mnohem tvrdší výroky a nic se neděje, tedy klasický dvojí metr, ale já tím opravdu zas tak moc nežiju, při práci v radě jsem se ničeho nedopustil, zákon jsem neporušil, vlastně se nemám za co obhajovat. Chápu, že se spoustě lidem nelibí, když říkám některé věci nahlas.

Jak se vás dotýkají kritická slova od Železného, Moravce, Fridrichové a dalších?

Kdyby šlo o kritická slova s konkrétními výhradami, asi bych se hluboce zamyslel, ale já jsem zatím zaznamenal pouze povrchní urážky, hloupé výkřiky a pavlačové klepy. Zástupce buranů, držák na mikrofon, paralela s komunistickým Xaverem – Mrázem atd. Toto pro mne nic neznamená. Přehlížím to. Ani necítím žádné naštvání. Je to spíš projev slabosti a velké nervozity. Nemá cenu se tímto zabývat. Je třeba teď v radě pracovat bez ohledu na to, kdo a co po vás pokřikuje. Důležité je, že veřejnost vidí, jaké mám k věcem postoje, a hlavně jak v radě hlasuji.

Ředitel ČT poprvé za svoji éru nedostal sto procent bonusu. Je to začátek nové éry?

Doufám, že ano…

Je podle vás nutné zvyšovat koncesionářské poplatky?

Jako člen Rady ČT bych asi měl říct, že ano, protože peněz prokazatelně ubývá, ale neřeknu to. Kdybych bych poslancem parlamentu, pak bych za současných okolností ruku pro zvýšení nezvedl. Ale to je kdyby. Naštěstí to rozhodne někdo jiný.

Dobře. Co by se tedy muselo změnit, abyste třeba člen Rady ČT zvýšení poplatků aspoň podpořil?

To by byla řada věcí. Hospodaření televize a jeho kontrola je hned na druhém místě a o tom už jsme mluvili. Za všeho nejdřív by mělo být zákonem nebo nějakou podzákonnou normou vymezeno odkud kam sahá veřejná mediální služba. Co ještě je a co není služba veřejnosti. Není to v žádném případě chyba České televize, ale mediální prostředí se velmi rychle mění a na to třeba reagovat. Zažíváme velký nástup služeb na vyžádání, internetu, alternativních médií a média veřejné služby musí mít šanci obstát. Sám znám řadu lidí, kteří cítí jako křivdu, že musí platit povinné koncesionářské poplatky, ale jsou ochotni platit velké peníze za Netflix, za YouTube Premium nebo za domácí – české zpravodajské servery.

Jste v Radě ČT několik týdnů. Díváte se teď víc na ČT? Jaké jsou pocity?

Přiznám se že ano. Mám asi trošku smůlu, protože velmi často narazím na reprízy desítky let starých pořadů. Možná je tím, že je začátek léta. Jako divákovi mi dělá velkou radost ČT Art, tady nemám jako divák jedinou výtku.

Působíte v Českém rozhlase, v internetové televizi XTV, věnujete se svému kanálu na YouTube a jste členem Rady ČT. Jaké je pořadí důležitosti?

V ČRo a v XTV dělám práci, kterou miluji, kterou ode mne očekává moje publikum. Přesně to publikum, které jde se mnou už dvě dekády. XaverLive na YouTube je – jak se kdysi říkalo zájmově umělecká činnost. Odpočinek, živý kontakt s publikem a aspoň nejsem po večerech sám. Rada přišla náhodou, ale když už je tady, chci udělat maximum, aby občané měli pocit, že si platí svoji televizi rádi. Den co den se mě lidé ptají na ulici, dostávám spousty mailů, vzkazů ze sociálních sítí a začínám tušit, že ta situace je ještě horší než jsem myslel. Mám na podzim opět naplánované výjezdy na besedy a říkám si, že o mých knihách to bude už jen zčásti.

Jak máte naplánované léto?

Ryze pracovní. V rádiu vysíláme každý den a program neomezujeme – ostatně koncesionáři také neplatí za prázdniny méně. Dvakrát zase rada a já chci, alespoň některé kolegy přesvědčit a navrhnout velmi důležité usnesení. V XTV bude za pár dní nové studio… tak se těším jako dítě.

Pardon, to velmi důležité usnesení se týká čeho?

Budu to v nejbližších dnech konzultovat s kolegy, včetně pana místopředsedy Matochy a, po té bych až připravil definitivní verzi. Zatím víc neřeknu.

