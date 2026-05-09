Zahájí Macinka další čistku? Odborník našel podivné smlouvy na MŽP

Máte nové informace z Ministerstva životního prostředí?
Ano, po dvou měsících obstrukcí. Dotaz obdrželi dne 25. února 2026. Nejprve MŽP překvalifikovalo dotaz, kdo u nich na projektu pracuje, na informaci o životním prostředí, na kterou je namísto 15 dnů 30denní lhůta, tedy do 25. března. Poté konstatovali další 30denní prodloužení s tím, že si „zvláštní okolnosti“ vynucují prodloužení zákonné lhůty o dalších 30 dní.
Jako byly ty „zvláštní okolnosti“ vedoucí ke dvouměsíčnímu mlčení?
Co bylo v odpovědi zajímavého?
K datu 6. května na tom stále pracují, jde tedy o aktivní projekt. Cituji z odpovědi: „V rámci Ministerstva životního prostředí probíhají práce související s přípravou podkladů, které následně využívá Ministerstvo pro místní rozvoj k pořizování změny Územního rozvojového plánu (dále také „ÚRP“), jíž se budou vymezovat akcelerační oblasti. Tyto činnosti zahrnují jak odborné a analytické práce (např. zpracování podkladů a reporting vůči Evropské komisi v souvislosti s plněním závazků v rámci Národního plánu obnovy), tak metodické vedení. Ministerstvo životního prostředí se podílí zejména na metodickém vedení procesu strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) a diskusí v rámci přípravy změny ÚRP (viz výše), včetně přípravy návrhu podmínek a zmírňujících opatření. Práce probíhají od IV.Q. roku 2023. Vymezování akceleračních oblastí vychází z požadavků evropské směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice RED III) a současně souvisí s plněním závazků České republiky vyplývajících mimo jiné z Národního plánu obnovy. V gesci je tento proces veden Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem životního prostředí. Za tuto oblast na úrovni ministerstva odpovídá vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.“
Tedy přímo podřízený Igoru Červenému a Filipu Turkovi?
V případě ministerstva je ministr nejvyšším nadřízeným, bez jeho svolení nemůže Jaromír Wasserbauer na MŽP nic posílat. Filip Turek není v žádné organizační struktuře MŽP, takže není nadřízeným ani podřízeným Jaromíra Wasserbauera ani Martina Weisse. Filip Turek je veřejně známý jako politik a europoslanec, nikoli jako člen vedení MŽP nebo státní správy. Filip Turek je mimo tuto strukturu.
Pokud je ministerstvo řízeno ministrem, je to v sousedním resortu u tak zásadní otázky vnímáno tak, jako by to na MMR zaslal on sám. A v rámci současné koalice, kdy MŽP patří pod Motoristy, je to tak, že příslušné nezákonné návrhy zaslali na MMR Motoristé sobě. Státní správa má svá přísná pravidla, podobně jako třeba v dopravě. Když jedete autem v protisměru, nemůžete se jako velitel vozu vymlouvat na to, že za volantem vašeho auta seděl ekofanatik nebo větrný baron.
Vychází vymezování akceleračních oblastí z požadavků evropské směrnice RED III?
Ne. Vychází z požadavků větrných developerů. O tom, jak to celé vzniklo, informoval mimo jiné veřejně koordinátor projektu akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie MŽP Radim Misiaček na nedávném semináři Sdružení místních samospráv. Začalo to podle jeho slov tak, že se sešly zainteresované subjekty, mezi nimiž byl mimo jiné ČEZ a některá sdružení pro obnovitelné zdroje energie, a rokovali o tom, jaká síla větru jim vyhovuje pro větrné elektrárny. Potom zadali zpracování povětrnostní mapy. S evropskou směrnicí RED III nemá tohle zadání nic společného, je to čisté zadání pro větrné developery v ČR. Navíc je to i v rozporu s českým zákonem.
Bylo součástí zadání využití ploch neupotřebitelných pro zemědělství?
Podle slov Radima Misiačeka ani vyhlášených oblastí Zuzany Mrázové nikoli. Říkal jsem to na semináři i tomu Misiačkovi, že dělá projekty na jiných plochách, než stanoví evropská směrnice a český zákon. Starostové radostně souhlasili. Na zakázku developerů se totiž udělal úplně jiný projekt.
Teď možná jen někteří zainteresovaní nebo spíše zkorumpovaní politici, kteří si mysleli, že tohle bez povšimnutí projde, přemýšlejí, co s tím. Doufám, že podzimní volby v obcích i do Senátu budou jen pro ty slušné.
Kdo je Radim Misiaček?
Vystupuje veřejně jako koordinátor přípravy akceleračních zón na MŽP, a to po celou dobu, kdy na tom pracuje. Takto je uváděn i na různých seminářích. Podle zveřejněné smlouvy je to současně majitel a jednatel konzultační firmy RADDIT consulting s.r.o.
Ta smlouva s MŽP je na milion korun. V jiných veřejných materiálech se uvádí, že kontaktní osobou za meziresortní pracovní skupinu pro akcelerační zóny je RNDr. Radim Misiaček, koordinátor přípravy akceleračních zón, e-mail radim.misiacek@mzp.cz.
Je tedy Radim Misiaček v konfliktu zájmů?
Snažili jsme se dopídit, jaký je jeho pracovní status, ale u zodpovědné osoby na MŽP jsem opět narazil na „mrtvého brouka“. Přestože šlo o jednu z nejvýše postavených osob na MŽP, odpověděl mi (cituji): „Pane Berane, jen pro vyjasnění: onoho pána, kterého zmiňujete, osobně neznám a nikdy jsem ho nepotkal. Opět vám doporučuji zažádat o vámi požadované informace oficiální cestou u MŽP v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Nepište mi o informace tohoto charakteru; nejsem oprávněn tento druh informací poskytovat“ (konec citace).
Dokážete si představit, že byste v jednom z nejvyšších postavení na ministerstvu nevěděli, že tam máte koordinátora projektu ve věci, která už několik měsíců hýbe celou politickou i mediální scénou? Nechci jmenovat, ale ten člověk je vzhledem ke svému postavení buďto nezodpovědný diletant, anebo záměrně mlží. Třetím možným výkladem je, že jsou na MŽP opravdu takové poměry, že ho pustí akorát do kanceláře, na toaletu a do kuchyňky si uvařit kafe. Takovou práci bych dělat nechtěl.
Odpovídá Radim Misiaček za způsobené škody?
Ano, má to přímo ve smlouvě (cituji): „Poskytovatel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu způsobí v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy porušením povinností stanovených touto Smlouvou, popř. povinností stanovených příslušnými právními předpisy. Této odpovědnosti se zprostí, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.“
Jestliže se bude Radim Misiaček vymlouvat na to, že dostal zadání od Petra Hladíka, Jaromíra Wasserbauera nebo jiného zástupce ministerstva, platí stále skutečnost, že svou práci vykonával v rozporu s příslušnými právními předpisy, konkrétně evropskou směrnicí i českým zákonem. On není hloupý a musel to vědět od samého začátku, znalost příslušné legislativy je součástí jeho poradenských dovedností. Je to podobné, jako kdyby vám instalatér spravoval kohoutek a nerozeznal u toho teplou a studenou vodu.
Jako jednatel společnosti může ručit za škodu až svým osobním majetkem. Dříve nebo později na to v jeho případě s největší pravděpodobností dojde, mezi lidmi v takto postižených a s jeho pomocí nezákonně vymezených akceleračních oblastech je i dost zkušených právníků. Odkaz na jeho zveřejněnou smlouvu v Parlamentních listech pro zájemce uvádíme. K tomu snad ještě dodávám, že bez takto spolupracujících odborníků by nezákonná mapa pro developery vůbec nemohla vzniknout. Tedy tu zodpovědnost má i v morálním slova smyslu a povolání ke zodpovědnosti si zcela jistě za takovou vědomou manipulaci zákonů zaslouží.
Jste proti obnovitelné energetice?
Naopak. Byl jsem vždycky proti dumpingovému vývozu uhelné elektřiny do Německa a v minulosti jsem byl za tyto názory i perzekuován. Dnes jsem proti tomu, aby tam byla naše uhelná elektřina podvodně vyvážena jako „obnovitelná“, tomu se říká „redispatch“, Němci nás nutili zavírat naše ekologizované uhelné elektrárny a sami si je provozovali, tomu se zase říká „kapacitní platby“, my si tu platili emisní povolenky i z tohoto exportu do deficitního Německa, a ještě k tomu nám ČEZ uměle předražoval nukleární energii tak, jako kdybychom ji vyráběli z uhlí.
Jsem pro obnovitelné zdroje energie v obcích, na střechách škol, v továrnách i jinde. Jsem odpůrcem špatných tarifů, které blokují sdílení domácí vyrobené elektřiny v obcích. Byl jsem dlouhodobým kritikem účelových výpočtů, které lidem deset let zakazovaly stavět si solární elektrárny na vlastní střeše a nutili je platit solárním baronům. Ale větrné parky nejsou pro lidi, ale pouze pro barony, a chtějí je dávat v rozporu se všemi zákony na místa, kam nepatří. Hospodářsky je to tunel, energeticky zvyšují riziko blackoutu a ekologicky jde o devastaci půdy a krajiny, jiný výsledek to nemá. Cílem větrníkového šílenství je zdražení elektřiny a zničení naší krajiny a zvýšení závislosti České republiky na dovozu zemního plynu, včetně dovozu plynu z Ruska. Paradoxně ale developeři větrníků platí novináře za to, že označují ochránce krajiny jako „proruské agenty“ a domácí uhlí pro zbytek domácích ekologizovaných elektráren, které budou nahrazeny jadernými bloky, jako „ruské palivo“. Hloupost těchto novinářů nezná mezí, avšak ještě horší je hloupost některých lidí, kteří takové propagandě věří.
Jsem proti devastaci vlastní země, ve které jsem se narodil a ve které žiji. Říká se tomu také „vlast“, a tento termín nepovažuji za překonaný příznivci globalizace. Vlast znamená i mateřský jazyk, historii a kulturu, která nás formovala, nejde o překonaný pojem. Globalizace kulturu nemá, je vedena globálním kapitálem. Ten nemá ani kulturu, ani morálku. Ve vrtulích větrných elektráren se používají prvky získané kácením deštných pralesů, které nám mají pomoci v „boji proti skleníkovým plynům“. Plíce planety, kde stromy přetvářejí CO2, jsou ponejvíce právě tam, kde se kácejí stromy kvůli materiálu do „ekologických“ vrtulí.
Vrtule větrníků vznikají kácením deštných pralesů?
Ano. Základ je většinou z balzy potažené umělou hmotou. Balza je velmi lehké dřevo ze stromu, který roste v tropických oblastech Střední a Jižní Ameriky. Největším světovým producentem balzy je Ekvádor, dále Peru, Kolumbie a Papua-Nová Guinea. Balza je lehký materiál, má mimořádně nízkou hustotu, a přitom si zachovává velmi dobrou pevnost. Krom listů větrných elektráren se pro své vlastnosti používá i v letectví a modelářství, odtud ji také většinou známe. Zdánlivě plastikové vrtule mají uvnitř jako základ balzu a jen na povrchu epoxidové pryskyřice a jedovaté PFASy, aby se tolik neodíraly.
„Těžba“ balzy není nic jiného než kácení stromů. Jedna větší lopatka obsahuje asi 5–6 m³ balzy a z dospělého balzového stromu se na to využije zhruba 0,3 až 1 m³ balzového dřeva podle velikosti a kvality. Tak si to spočítejte sami. Na jednu lopatku 5 až 20 stromů, na celou elektrárnu 15 až 60 stromů. Jedna vrtule je takový jeden zdevastovaný parčík, a teď si představte ty lesy větrných elektráren a zničené lesy na druhé straně Atlantiku.
Co na tu devastaci ve jménu Green Dealu tamní obyvatelstvo?
Když po roce 2020 prudce vzrostla výroba větrných elektráren, zvýšila se i poptávka po balze pro listy turbín. V některých oblastech Latinské Ameriky to vedlo k nelegálnímu kácení, tlaku na další devastaci amazonských lesů a poškozování ekosystémů a konfliktům s místními a domorodými komunitami. Protestují, podobně jako my, a mají zkorumpované vlády motivované globálním kapitálem, také podobně jako my. Možná jim u toho kácení jenom nevyprávějí hloupé pohádky o záchraně planety, jako u nás při devastaci zemědělské půdy.
Ti samí developeři, míněno nadnárodní kapitál, se stejně surově chovají ke krajině v Latinské Americe jako v Čechách, na Moravě a také na Slovensku. A my si máme tohle drancování jako kulturní národ nechat líbit? Bojujeme proti dovozu energetických surovin z Ruska, a nebudeme bojovat proti lopatkám ze zničených pralesů, které by se nám měly točit nad domem? Je tohle kultura „boje proti CO2“?
Je Vaším cílem, aby Zuzana Mrázová odstoupila z funkce?
Vzhledem ke skandálům, které kolem její osoby v poslední době vycházejí na povrch, je to asi nevyhnutelné. Nejde tu o jednu političku z Bíliny, ale o její způsoby. Slavná Smaragdová deska praví „Co je nahoře, je jako to, co je dole“ (latinsky „Quod est superius est sicut quod inferius“). Když si někdo staví nelegální stavby u sebe doma, je to jeho způsob uvažování, a paní Mrázové zřejmě vůbec nedochází, že stejné zákony porušuje i jako ministryně v neprospěch několika milionů lidí. Považujete takového člověka za „odborníka“, kterého jsme si přáli v roce 1989? Jde tu o dodržování zákonů v demokratické zemi, ne o jednu političku, která je nedodržuje jako ministryně v celé zemi ani u sebe na zahradě. Zuzana Mrázová pokračovala v plnění zadání větrných developerů, u kterého zcela obešla naše i evropské zákony. A tohle se pokoušela udělat také nezákonným způsobem, nebavila se o tom ani s obcemi a kraji, což jí zákony nařizují. Ministr, který nedodržuje vlastní zákony, nemá ve vládě co dělat. Škodí své zemi i lidem.
Na tiskové konferenci říkala Zuzana Mrázová, že měla těžký život?
No a kvůli ní mají mít těžký život stovky tisíc lidí, kteří přijdou o pohodlí domova a prostředí k životu? Zrovna u takové ženy by normální člověk očekával soucit s matkami dětí pod vrtulemi, a ne úřednickou aroganci. Málokdo z několika milionů lidí, kterým Zuzana Mrázová plánuje větrníky nad Řípem a Blaníkem, v blízkosti jejich obce, historických památek, včetně světových památek UNESCO a chráněných přírodních lokalit nebo rovnou u domu, bude v této situaci soucítit s pohnutou minulostí jejích dvou manželství. A ani nikdo ze zaměstnanců či důchodců, který kvůli jejím developerským experimentům v naší krajině a plánovaným tunelům ve státním rozpočtu nedostane přidáno na výplatě nebo na penzi.
Absolvent FEL ČVUT. Spolupracoval na kybernetických modelech elektrizační soustavy, několik let působil jako zahraniční poradce pro problematiku tržního prostředí na Slovensku a poté jako zahraniční externista v Rusku. Působil jako tajemník obou vládních nezávislých energetických komisí. V současnosti se věnuje také problematice společenských dopadů energetiky, národohospodářským aspektům, vlivu tržních deformací na zdravý rozvoj společnosti a bezpečné implementaci obnovitelných zdrojů energie. V roce 2009 patřil k odborníkům, kteří veřejně varovali před nebezpečnými dopady masivní implementace fotovoltaiky. Působí jako tajemník České společnosti pro energetiku. Je spoluautorem několika kapitol monografie Perspektivy české energetiky.
Absolvent FEL ČVUT. Spolupracoval na kybernetických modelech elektrizační soustavy, několik let působil jako zahraniční poradce pro problematiku tržního prostředí na Slovensku a poté jako zahraniční externista v Rusku. Působil jako tajemník obou vládních nezávislých energetických komisí. V současnosti se věnuje také problematice společenských dopadů energetiky, národohospodářským aspektům, vlivu tržních deformací na zdravý rozvoj společnosti a bezpečné implementaci obnovitelných zdrojů energie. V roce 2009 patřil k odborníkům, kteří veřejně varovali před nebezpečnými dopady masivní implementace fotovoltaiky. Působí jako tajemník České společnosti pro energetiku. Je spoluautorem několika kapitol monografie Perspektivy české energetiky.
Tyto skupiny občanů tvoří velkou část voličů současné koalice. Pokud Andrej Babiš nechce na podzim oslabit u voleb, nemá v současné situaci jinou možnost než vrátit Ministerstvo pro místní rozvoj zákonným pořádkům a zvolit někoho, kdo si ty zákony před vyhlašováním připomínek k větrným parkům alespoň přečte. Pokud nechá ANO a zbytek koalice Zuzanu Mrázovou toto dílo průmyslových parků na zemědělské půdě dokončit, bude stále dosti prostoru na odpor, ale bude o to méně prostoru u voleb tento program a nezákonné postupy ministryně obhajovat.
Scénář, že jedni „nevěděli, jaké mapy od nich odcházejí“, a druzí si zase „mysleli, že jsou to mapy k našim závazkům v EU“, pomalu končí. Je to nějaký pokus jakési diktatury vnutit nám prospěch několika málo jedinců a bank na úkor deseti milionů obyvatel, jejich peněženek, důchodů, mezd i zachování jejich země pro život, kterou zdědili po předcích a měli by ji předat svým potomkům. Ten plán je nezákonný, akcelerační oblasti ani způsob jejich vymezování žádným zákonům neodpovídají, podobně jako stavby na pozemku Mrázové. Ta se také o tom asi s nikým nebavila.
Co mají lidé v dané situaci dělat?
V pátek 15. května mají všichni možnost jít se k návrhu akceleračních oblastí do Prahy do Radiopaláce vyjádřit, tak určitě takovou možnost nepromarněte.
A určitě je potřeba zajít na poštu a podat svoji vlastní připomínku, každý sám za sebe. Mohou to učinit všichni lidé z celé republiky. Pokud si nechcete nechat větrníky zastavět Říp a Blaník nebo další památné kulturní a přírodní oblasti, nebo pokud máte obavu o potravinovou bezpečnost, lesní zvířátka a vzácné ptáky a osudy spodních vod, jste dotčenými osobami. Jde o celostátní akci, na kterou může, podobně jako u voleb, každý občan reagovat. Stačí zajít na poštu nebo do datové schránky, jeden z možných návodů je i na webu spolku Krajina Lidí.
