Zlato a mezilidské vztahy, nejjistější investice. A demokratický Írán? Ekonom Valenčík o civilizaci

Konflikt na Blízkém východě vstupuje do čtvrtého týdne. Kdy konečně začne být Írán demokratickou zemí podle západních kritérií?
„Demokratickou zemí podle západních kritérií?“ Takovou zemi neznám. V dnešním světě existují jen autokracie a kryptokracie. Kryptokracie jsou země, které se navenek tváří jako demokracie, ale vládne jim současná globální moc. Dosazuje si svoje slouhy a slouhy slouhů do všech vrcholových složek institucionálního systému. Politického, právního, zpravodajského, mediálního, dokonce – pro jistotu – i akademického. Jako reakce na tento typ moci na světě vznikl současný typ autokracií.
V některých zemích máme poměrně čistou podobu kryptokracíí – Velká Británie, Francie, Německo a další. V některých se jako ochrana před penetrováním současné globální moci vyvinuly režimy typu autokracií – výše zmíněný Írán, Rusko, Čína, Indie, Turecko a další. V některých probíhá přetlačování autokratických a kryptokratických vlivů. To je případ Spojených států amerických, ale i náš.
V dohledné době se autokratický charakter íránského režimu bude posilovat, a to bez ohledu na vývoj válčení. Zbytečného a přinášejícího celému světu další utrpení.
Írán je členem rozšířeného uskupení BRICS+. Má to pro něj v současné situaci vůbec nějaký význam?
Nepochybně ano, pokud si uvědomujeme hlavní cíl BRICS a jeho rozšiřování. Tím je postupně vytlačovat dolar z transakčního světa a návazně i z rezerv centrálních bank. Podvázat tak možnosti jeho nekrytého emitování dolaru, tedy exportu inflace z USA do celého světě. Tím oslabit současnou globální moc. To se celkem daří. Ne náhodou povoluje Írán cestu Hormuzským průlivem lodím, které s převáženou ropou obchodují v jüanu. To je učebnicový příklad vytlačování dolaru z transakčního světa.
Americký prezident Donald Trump zase „osolil“ spojence z NATO, že nepomáhají. Na to konto čtrnáct států včetně Česka prohlásilo, že jsou ochotni přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Co ten příslib znamená?
Pro naši zemi to znamená, že tam pošleme všechny naše ponorky a letadlové lodě. Ale teď vážně. Myslím, že se ještě nepodařilo dostatečně přečíst, jakou hru Trump hraje, respektive v jaké je situaci. Na rozdíl od normálních lidí má mnohem více informací, ale ti, kteří mu je dodávají, také hrají mezi sebou různé hry a snaží se Trumpem manipulovat. Komu z nich věřit a komu ne? Trump není Biden ve smyslu intelektuální vybavenosti. Má osvědčené osoby, se kterými prošel ne jednoduchý výkon svého prvního prezidentského období i složitou cestu ke druhému období. Ovšem jak tyto osoby, tak i významné posily, jsou též pod vlivem různých tlaků a manipulací.
Trump nepochybně reprezentuje odpor vůči současné globální moci, a to z pozice posilování autoritativního systému. Podařilo se mu částečně vytlačit současnou globální moc z některých složek institucionálního systému Spojených států amerických, která má nyní mnohem větší oporu v institucionálních systémech většiny zemí Evropské unie (EU) a Velké Británie (VB), což názorně označuji jako proces „debidenizace USA a bidenizace EU a VB“. Některé složky současné globální moci nemá pod kontrolou a v dohledné době ani mít nebude. Typickým příkladem je FED. Ví, že po celé období svého působení bude vystaven riziku impeachmentu. Patrně si uvědomuje, že monopolární svět je neudržitelný a nebrání se přechodu k přeformátování světa na 4+0, tedy USA, ČLR, RF, Indie se vzájemnými vztahy založenými na metternichovsko-kissingerovské tradici vyvažování sil.
Vliv EU a VB bude klesat k nule. Trump si však nemůže dovolit veřejně přiznat změnu pozice USA jako „ústup“, proto se musí prezentovat jako silný prezident v mezinárodních vztazích. K tomu ovšem potřebuje v některých důležitých bodech spolupráci se svým hlavním protivníkem, tedy jádrem současné globální moci. Současně mu jde o to, aby svět přežil, a aby on osobně byl veřejně i historií chápán jako jeden z jeho zachránců. Má přímé utajené vyjednávací linky na globální protihráče, kteří jsou v tomto smyslu i jeho spoluhráči.
Současné Trumpovo jednání je výsledkem hry mezi různými zájmovými skupinami, které ho obklopují. Není vyloučeno, spíše je pravděpodobné, že v této hře je Trump aktivní a některé jeho kroky jsou činěny tak, aby ty skupiny, jejichž vliv chce potlačit, diskreditoval. Nejpravděpodobnější je utlumení války s Íránem a pokus přenést plnou odpovědnost na ty, kteří ho do konfliktu natlačili. Možná tento záměr sledoval od počátku. Ale ve hře jsou i jiné scénáře, podrobněji zde...
Ostatně, jak vnímáte zablokování půjčky válčící Ukrajině Maďarskem a Slovenskem?
Jako velmi mírnou reakci našich partnerů ve V4 na akty ukrajinského státního terorismu vůči nim. Ukrajina pokračuje ve své státní teroristické „nordstreamové“ politice, kterou si země s vetřelcem globální moci v těle nechávají líbit.
Vypadá to, že občany vyspělých zemí zajímá spíše rostoucí cena pohonných hmot a klesající akcie. Nebude právě tohle rozhodující v rozhodnutí o ukončení války?
Na to Írán spoléhá. Nejvíce to ovšem dopadne na nás. Tím více, čím déle si to necháme líbit. A největší radost z toho může mít Rusko. Ceny ropy rostou a budou růst.
Myslíte si, že je vhodné, aby možné mírové rozhovory vedli opět Trumpovi koně Jared Kuschner a Steve Witkoff?
Zde bych jen hádal. Pod pokličku toho, co se vaří v bezprostředním Trumpově okolí, nevidím. Pokud má stále dominantní vliv Trump, nejpravděpodobnější je, že v prvním kole mírových či spíše „útlumových“ oficiálních rozhovorů v tom „nechá vykoupat“ ty, kteří ho do střetu natlačili, tedy aktivisty takzvané „epsteinovy koalice“, aby pak prosadil svoji podobu zmrazení či utlumení konfliktu a omezení vlivu těch, kteří k vyvolání konfliktu přispěli.
Nicméně krize vyvolaná válkou neskončí lusknutím prstu. Když už jsme u toho, poraďte. Čeho se zbavit, do čeho investovat?
Prvoplánově lze říci kupovat zlato. Šejkové ho nyní musejí prodávat, aby udrželi cash-flow svých zemí, a jeho cena klesá. To je ovšem jen krátkodobá situace. V následujícím období bude cena zlata růst úměrně intenzitě turbulencí. Ovšem pro řadového občana je držba zlata dost riskantní a množství, které lze držet, poměrně omezené. Tytéž turbulence, které mohou zvyšovat jeho cenu, budou zvyšovat náklady na držbu zlata a jeho likviditu. Takže normálním lidem nezbývá než udržovat standardní majetkové portfolio a smířit se s dalším majetkovým i příjmovým propadem. Abych uzavřel něčím optimistickým, nejvýhodnější investice se nyní nabízejí do mezilidských vztahů. Lidé, kteří umějí používat rozum a nedělají si iluze o nadcházejícím období, k sobě mohou mít blíž než dosud.
Pro dobu, do které jdeme, platí poselství Hřebejkova filmu Musíme si pomáhat!. Dívat se na současný vývoj z nadhledu, nebát se otevřeně hovořit o tom, co se odehrává, vyjít z bublin nekomunikace z důvodu odlišných názorů. Mimo jiné jednou z nejvíce nebezpečných současných tendenci je uzavírání se v bublinách plytkých a účelových narativů.
Zde je nejvíce zřetelné selhávání mediálního mainstreamu, zejména ČT. Média by měla eliminovat negativní roli narativů, osvobozovat člověka od toho, aby se do nich uzavíral, podporovat schopnost lidí vzájemně komunikovat a vyjasňovat si sporné otázky. Dělají pravý a perfidní opak. Podporují duševní věznice narativů, jak to předvedla ČT v přímém přenosu z Letné. Tam se projevila v leninském stylu kolektivního agitátora, propagátora a organizátora, místo toho, aby poskytovala nestranné, objektivní, vyvážené a pravdivé zpravodajství. Více o tom zde.
K tomu ještě závěrečná poznámka. Důležité jsou nejen mezigenerační kontakty, ale i to, aby příslušníci mladší generace k vytváření kontaktů mezi sebou založených na důvěře a ochotě pomáhat si využívali i kontakty, které mezi sebou má starší generace.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
