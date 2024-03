Zlé překvapení pro Okamuru. Kromě SPD nikdo proti. Od konfliktu přitom jen krůček…

reklama

Už i v České republice se hovoří o tom, že by mohli být vysláni čeští vojáci na Ukrajinu. Jak by se SPD postavila k takto položené otázce v Poslanecké sněmovně?

Nemile mě překvapilo, že nejen Fialova pětikoalice, ale i hnutí ANO řeklo, že chtějí diskutovat o možnosti vyslání českých vojáků na Ukrajinu. My v SPD zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu, které podporuje prezident Petr Pavel a všechny ostatní strany v Parlamentu ČR včetně hnutí ANO. Znovu se tak jednoznačně potvrzuje, že SPD je jediným parlamentním subjektem, který je proti vyslání českých vojáků i proti posílání dalších zbraní, munice a peněz na Ukrajinu a pro Ukrajince. Odmítáme všechny akce eskalující konflikt na Ukrajině. Chceme mír, ne válku. Prosazujeme mírová jednání a ukončení konfliktu. Mrzí mě, že hnutí ANO neustále hlasuje pro posílání zbraní na Ukrajinu.

Také v Evropském parlamentu byl europoslanec SPD Ivan David jediným českým poslancem, který před dvěma týdny hlasoval proti usnesení na podporu Ukrajiny, tedy zasílání dalších peněz a zbraní. Paní Konečná z KSČM v takto zásadním hlasování nehlasovala a europoslanci zvolení za ANO hlasovali dva na podporu Ukrajiny a tři se při hlasování zdrželi... Čili SPD je jedinou stranou, která hlasuje proti válce. A znovu zopakuji, chceme mír, ne válku. Prosím podpořte nás v červnu ve volbách do Evropského parlamentu, ať je náš hlas za mír co nejsilnější.

Premiér Petr Fiala z ODS na začátku týdne navíc oznámil, že vedle závazně potvrzeného nákupu 300 tisíc kusů dělostřelecké munice pro Ukrajinu má česká vládní iniciativa shánějící munici nezávazně přislíbeno dalších zhruba 200 tisíc kusů. Takže premiér Fiala se může přetrhnout, aby sehnal a zaplatil munici pro Ukrajinu, ale na české občany kašle.

SPD preferuje mírová jednání, říkáme jasné NE válce a zabíjení. Zároveň vítáme slova papeže Františka, který vyzývá Ukrajinu k odvaze vyvěsit bílou vlajku, protože konflikt se pro ni dlouhodobě vyvíjí nepříznivě, a v této souvislosti podle agentury Reuters hovořil dokonce o porážce. Takový je pravý obrázek situace na Ukrajině, a nikoliv ten, který nám prezentují veřejnoprávní média.

Vojáci NATO jsou už prý ale na Ukrajině, přiznal polský ministr zahraničí Sikorski…

Jestli je toto pravda, tak „pánbůh s námi a zlý pryč“. Stačí pak, aby ruská raketa zasáhla a zabila nějaké vojáky NATO, a jsme jen krůček od jaderného konfliktu. To už fakt není legrace. Někdo si tu nebezpečně hraje s ohněm. Nikdo z nás snad nechce shořet v jaderném ohni. Fialova pětikoalice zatahuje naší republiku do války. Čím dříve ji ukončíme, tím lépe pro nás pro všechny.

Ale zdá se, že kroky Fialovy vlády přinášejí své diplomatické ovoce. Premiér Fiala dostal pozvání do Bílého domu…

Je to odměna za stamiliardový předražený a zbytečný nákup amerických stíhaček F-35 a za to, jak Fialova vláda hájí na Ukrajině i jinde americké zájmy. Otázka zní, zda návštěva nejnepopulárnějšího premiéra na světě Bidenovi pomůže... A naopak, zda Fialovi pomůže spojení s člověkem, který bude také nejhorším prezidentem USA a prohraje nadcházející volby.

Takže si přejete, aby vyhrál Trump?

Pokud je jasné, že střet o Bílý dům bude Trump versus Biden, tak jasně fandím Trumpovi, protože chci ve světě mír, a nikoli války. Trump určitě není dokonalý, ale souhlasím s Viktorem Orbánem, že pokud by byl prezidentem Trump, válka na Ukrajině by nebyla, a že Trump může ukončit tento konflikt. Politika za jeho vlády by určitě nebyla tolik intervencionistická.

Počet lidí s tuberkulózou v Česku meziročně vzrostl o 64 případů. Celkem bylo za minulý rok nahlášeno 447 případů. Téměř polovinu, celkem 220, tvoří lidé narození mimo Česko. Ve 140 případech šlo podle lékařů o Ukrajince. Ministr Válek ale uvádí jiné příčiny.

Ukrajina jako „failed state“ a zkorumpovaný režim má úplně jiné standardy než Česká republika, včetně těch zdravotních a hygienických. Známe i případy zdraví škodlivého obilí zachyceného na Slovensku či případy ukrajinských kuřat se salmonelou, která se v ČR prodávala. Ukrajina patří mezi země s nejvyšším výskytem rezistentní TBC na světě. Například v roce 2020 tam bylo přes 17 tisíc případů, v Česku 374. A myslíte si, že vzestup černého kašle a záškrtu nesouvisí s tím, že je u nás několik set tisíc Ukrajinců a Ukrajina je v těchto i v dalších infekčních nemocech na předních příčkách?

Vy tedy tuto souvislost vnímáte?

Už v roce 2022 v prvních měsících poté, co do Česka dorazily statisíce ukrajinských uprchlíků, varoval předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek před nedostatečnou proočkovanosti Ukrajinců. „Nejčastěji jim chybí základní očkování proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím, spolu s očkováním proti žloutence B, záškrtu, tetanu, černému kašli a tuberkulóze. Vzhledem k velice snadnému přenosu a k vysokému reprodukčnímu číslu původce je největší obava ze spalniček, ale také černého kašle, případně tuberkulózy,“ vypočítával Chlíbek v rozhovoru pro Deník.cz.

Psali jsme: Epidemie černého kašle, úmrtí na záškrt. S Ukrajinou nesouvisí? Takto hovořil roku 2022 profesor Chlíbek

Plnou odpovědnost za současnou situaci nese Fialova pětikoalice, která k nám neřízeně pozvala statisíce ukrajinských ekonomických migrantů, kteří navíc mnohdy za podpory vlády zneužívají náš systém. Lidé už mají často Ukrajinců plné zuby, protože jsou upřednostňování před našimi lidmi a dostávají podporu na úkor našich občanů. Navíc se mnozí z Ukrajinců chovají arogantně, obtěžují a jsou i za nárůstem kriminality. Já za SPD říkám jasně – peníze Čechům, ne Ukrajincům. Pakliže bude SPD po volbách ve vládě, a máme tuto ambici, tak zjednáme pořádek, aby byl znovu český občan na prvním místě. A je načase, aby se ukrajinští „uprchlíci“ začali vracet domů, jelikož na drtivé většině Ukrajiny je bezpečno a probíhá normální život. Vždyť tam sami Ukrajinci jezdí ve statisících na dovolenou a i čeští dopravci posilují spoje.

Zůstaňme u integrace cizinců. Vláda navrhuje zákon, aby se cizinci mohli stát příslušníky policie a bezpečnostních sborů republiky. Souhlasíte s tím?

Vládní pětikoalice zešílela? Ministr vnitra Rakušan (STAN) v zákonu jménem pětikoalice navrhuje, že podmínkou bude, aby cizinec žil v ČR aspoň tři roky a hovoří nějak českým jazykem. Pak že se může stát policistou i bez českého občanství. Hnutí SPD s tím zásadně nesouhlasí! To nás budou ve vlastní zemi kontrolovat cizinci? To je pro mě zcela nepřijatelné.

Městský soud v Praze na konci letošního února poprvé konstatoval, že pozastavení údajně „dezinformačních“ webů v roce 2022 ze strany poskytovatelů internetu bylo nezákonné. Ti, kteří blokování provedli, totiž neměli vyslechnout špatně formulované výzvy státu. Ten od toho dává ruce pryč a hovoří o „zdvořilé žádosti“ vlády, a soud jim dal za pravdu, když konstatoval, že poskytovatelé nesou i hmotnou odpovědnost za škodu. Není to trochu symbolické, že Fialova vláda někomu pošle děkovný dopis, a pak ho v tom nechá?

Došlo na moje slova. Soud de facto rozhodl, že Fialova vláda prosazovala nezákonnou cenzuru. Je šílené, že Fialova vláda vyzývá k porušování zákonů a k omezování svobody slova. Podle soudu výzva Národního centra kybernetických operací, které stát zastupovalo, byla nezávazná a operátoři ji měli ignorovat. Věc se teď vrací k soudu prvního stupně, který bude dále rozhodovat o výši náhrady škody způsobené nezákonnou blokací. Konečně soud rozhodl rozumně. Přece nelze někoho jen tak vypnout bez zákonného podkladu.

Psali jsme: EU vám ochrání ČT a „zaručí informace“. Vyberou vám je předem. Už je zle

„Nečistoty“ ve vakcíně proti covidu. Hrozba! V Kanadě vymazáno. Na nejvyšších místech

Zablokování webů. Bývalý vysoký politik z ODS má pochybnosti

V oblasti energetiky se začíná mluvit o tom, že by některé uhelné elektrárny mohly skončit ještě dříve, než se plánovalo. Nebude to problém nejen z hlediska zajištění elektřiny, ale i pracovních pozic?

Je to obrovský problém. Konec uhlí zapříčiněný Evropskou unií a Fialovou vládou může způsobit kolaps české energetiky. Bez uhlí nebudeme mít záložní zdroj elektřiny. Alespoň v současné situaci, kdy flexibilních zdrojů není dostatek a neexistuje relevantní plán, jak je nahradit. Stát přiznává, že výkonová rezerva chybí, a v případě, že by nejen Pavel Tykač ukončil provoz jeho uhelných elektráren už do roku 2030, nastal by problém. Možností je dotovat elektrárnám provoz, aby se jim vyplatilo vyrábět. To ale nelze jen tak. EU to pravděpodobně nepovolí.

Už loni ve své analýze ČEPS varoval, že se už v roce 2025 staneme z exportéra elektřiny importérem. Odpovědnost nesou Babišova i Fialova vláda, které jsou odpovědné za přijetí a podporu Green Dealu EU. Hnutí SPD opět bylo jediné v Parlamentu ČR, které se od počátku stavělo proti nerealistickému Green Dealu, který nám všem zbytečně zdražuje potraviny, energie, výrobu a dopravu. Je smutné, že to byl právě Andrej Babiš, který z pozice premiéra v minulé vládě odsouhlasil Green Deal pro Českou republiku. Teď na to všichni tvrdě finančně doplácíme. Je potřeba mít odvahu a chuť se postavit šíleným návrhům z Bruselu. My v SPD ji máme.

Uhelné elektrárny nyní vyrábějí zhruba 40 procent elektrické energie. To přece nenahradíte lusknutím prstu. A dostavba Temelínu a Dukovan je otázkou v řádu minimálně deseti let, ale spíš mnohem více. Fialova vláda je na to naprosto nepřipravená.

A vy máte řešení?

Buď ignorovat systém emisních povolenek, nebo jejich výtěžek dát na dotování uhelných elektráren. Ať se v Bruselu třeba zblázní. Řešením do budoucna je vlastní energetická soběstastačnost a bezpečnost. Tedy rychlá dostavba jaderných bloků a přímý nákup plynu od producenta s nejvýhodnější cenou. Je tristní, že v zemi, kde máme uhlí ještě na 50 let, budeme importérem drahé energie. Horší než Kocourkov.

S Green Dealem souvisí, že Evropský parlament v úterý přijal plán na zvýšení energetické účinnosti budov. Vyžaduje, aby nové budovy měly od roku 2030 nulové emise, veřejné budovy už od roku 2028. Od roku 2040 by se podle tohoto plánu měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva, přičemž už od roku 2025 bude zakázáno na tyto kotle poskytovat dotace. Je podle vás tento plán reálný?

To přinese obrovské náklady na bydlení, na výstavbu, a uměle to i zvýší cenu, protože se uměle vyvolá větší poptávka po zateplení. Vůbec nic nemáme proti tomu, když si chce někdo zateplit dům či vyměnit kotel, ale nemá k tomu být nikým nucen. Navíc dotace jsou neefektivní, spousta peněz se často „rozkrade“ či ztratí administrativou. SPD je jediná strana v parlamentu, která prosazuje referendum o vystoupení z EU.

Navíc Green Deal Evropské unie, který podpořila Babišova vláda a podporuje i Fialova vláda, nás bude stát tisíce miliard! To jsou obrovské náklady, které mohou zničit ekonomiku a zbídačit národ! Přechod na „zelenou ekonomiku“ v Česku vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Zásadní proměnu bude přitom muset provést většina tuzemských sektorů ekonomiky. Vyplývá to z návrhů prorůstových opatření, které vydala Národní ekonomická rada vlády.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Fialova vláda vyhlašuje, že zvítězila nad inflací. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o dvě procenta. Přičítáte za to pozitivní hodnocení kabinetu?

Vláda inflaci nejen neporazila, ale ještě jí aktivně podporuje tzv. „konsolidačním balíčkem“, který všem lidem zvýšil daně. Pokles inflace je zásluhou opatření České národní banky, nikoli vlády. Zdražování kvůli Fialově vládě dál pokračuje. Relativně nízký nárůst inflace je dán vysokou srovnávací základnou z loňského roku. Navíc meziměsíčně ceny v únoru opět stouply. Čili zdražování pokračuje dál, i když ne tak vysokým tempem.

Podle hlavního ekonoma Banky Creditas rozhodně plošně neplatí, že je inflace pasé. „Potvrzuje to stále rychlý růst cen služeb, který podle statistického úřadu přesahuje hranici pěti procent, nebo třeba pokračující zdražování v oblasti stravování a ubytování. Tam například ceny stále rostou o necelých devět procent. Vypadá to tedy tak, že se inflace přestěhovala ze zboží do služeb,“ varuje ve vyjádření pro iDnes Petr Dufek.

Ceny stravovacích služeb stouply meziročně skoro o devět procent, ubytovacích téměř o deset. V oblasti rekreace a kultura vzrostly zejména ceny rekreačních a kulturních služeb o 6,7 procenta a zájezdů o necelá čtyři procenta.

Na meziroční růst cenové hladiny měly v únoru zásadní vliv i rostoucí výdaje na bydlení, kde vzrostly ceny nájemného bytu bezmála o sedm procent, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o necelých pět. Vodné je dražší skoro o jedenáct procent, stočné o 10,5 procenta. Za elektřinu si domácnosti oproti stejnému období loňska připlatily o třináct procent. Teplo a teplá voda je dražší o 3,5 procenta. Řada dat upozorňuje na to, že v naší zemi se rekordně zdražovalo.

Psali jsme: Hůř, než myslíte. Pokuty pro Penny Market mají drsné vyústění Je tu moc obilí z Ruska. Výborný chce zjednat nápravu „Super cena.“ 250 Kč za Danu Drábovou. „140 Kč za cigarety v pohodě.“ Rozjelo se to „Green Deal a sankce proti Rusku. Za obojím stejní id*oti“. A od toho začal náš průšvih, ukazuje Ivan David

Ano, čísla. Premiér Fiala se v tomto týdnu zapsal výrokem, že „my máme svoje čísla, jiná“. Co jsou podle vás ta klíčová data, vypovídající o míře zdražování?

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler srovnal ekonomická data za čtyři roky a toto srovnání není pro ČR vůbec lichotivé. Jak moc průměrný Čech zchudnul? Oproti roku 2020 platí občané za všechno o 35,8 % více. Z toho o 27,5 % víc za potraviny, 34,3 % za služby a celých 80,9 % za elektřinu. Přitom v průměru EU zdražila elektřina „jen“ o 44 %. Ve zdražování jsme tak v EU čtvrtí nejhorší.

Že Česká republika patří mezi evropské země, kde se za poslední roky nejvíce zdražovalo, ukazují i jiná data. Za poslední dva roky ceny v České republice vzrostly v průměru o 28,5 procenta. Ale třeba ceny potravin stouply o 31 procent. Aktuálně se pohybují na 97 procentech úrovně EU. Ještě více zdražilo oblečení a obuv. Závěry vyplývají z analýzy České spořitelny s názvem „Jak doháníme Západ“, podle které Česko v cenách potravin aktuálně prakticky dohnalo vyspělé západní země. Analýza dále uvádí, že zatímco většina ostatních evropských států vysokou hladinu inflace z roku 2022 loni relativně rychle stáhla, v Česku se takzvaný harmonizovaný index spotřebitelských cen zastavil na 12 procentech, což je druhý nejhorší výsledek v EU. A oproti bazickému indexu za rok 2015 stouply spotřebitelské ceny v roce 2023 o 48 procent!

A průměrná mzda v ČR podle Českého statistického úřadu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku reálně klesla o 1,2 procenta. Reálné mzdy se tak v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky, což v moderní historii ČR nemá obdoby. Za celý loňský rok 2023 pak došlo k poklesu reálných mezd o 2,9 procenta. Přičemž za poslední dva roky, tedy během fungování Fialovy vlády, se průměrná reálná mzda v ČR snížila o celých 11 procent! V reálné hodnotě jsou tak mzdy českých občanů v současné době na úrovni roku 2017. A u těch lidí, u kterých se v této době nezvyšovala mzda, se rovná propad jejich reálné mzdy kumulované inflaci.

Vláda posílá do Poslanecké sněmovny důchodovou reformu ministra Jurečky. Prezident Petr Pavel chce zprostředkovat konsensus a svolat o ní jednání s opozicí. Očekáváte, že se s přispěním hlavy státu podaří prosadit některé vaše výtky a postřehy?

Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit a budeme hájit práva důchodců proti Fialově vládě. Při dosavadních jednáních s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) zástupci hnutí SPD předložili několik konkrétních návrhů k důchodové reformě.

Odmítáme pro důchodce nepříznivé parametrické změny, a naopak předkládáme návrhy směřující k tomu, aby byl důchodový systém dlouhodobě udržitelný a aby důchody byly důstojnou odměnou za celoživotní práci. Odmítáme zvyšování věku dosažení nároku na starobní důchod nad 65 let. Důstojné důchody jsou pro nás prioritou, na rozdíl od nesmyslného nákupu amerických stíhaček F-35, rostoucí byrokracie anebo podpory války na Ukrajině. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit.

Ve sněmovně jste předsedou petičního výboru. Probírala se tam v poslední době nějaká zajímavá petice?

Právě tento týden jsme projednávali petici občanů ZA ZÁCHRANU A ZACHOVÁNÍ HŘEBČÍNA NAPAJEDLA A CHOVU KONÍ V NĚM, kterou podepsalo více než 40 tisíc občanů. Převzal jsem i další podpisové archy. Hnutí SPD plně podporuje tuto petici a budeme požadavky petentů aktivně prosazovat.

Psali jsme: „Unijní kolaboranti se snaží zničit Visegrád“. Okamura vidí vlastizradu pětikoalice v přímém přenosu Ukrajina, solární baroni, neziskovky. Na to peníze najdou. Český občan je pro ně až úplně poslední, protestuje Okamura Ráj feťáků, dealerů a mafie. Toto zde Fialova vláda chce? Okamura si to myslí čím dál více Fialova pračka na peníze tomu říkají... Jste na profesora Nutellu hrdí? Okamura už se musel smát

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama