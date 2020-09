Zloděj nesmí požívat větší ochrany než okradený a recidivista nemůže mít vězení jako hotel. Kandidátka do Senátu za SPD hovoří

ROZHOVOR Zastupitelka města Znojma Růžena Šalomonová kandiduje do Senátu za hnutí SPD ve volebním obvodu 54 – Znojmo. „Mojí doménou je školství, jeho úroveň a kvalita mě velmi trápí. Ale stejně tak se chci věnovat prosazování zákonů, které omezí klientelismus, korupci, pochybné rozhodování exekutorů. Jinými slovy je potřeba napravit špatnou vymahatelnost práva. To je alfa a omega naší společnosti. Zloděj nemůže požívat větší ochrany než okradený. Recidivista se nemůže těšit do vězení a mít ho jako hotel,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

reklama

Anketa Má vláda na žádost Prymuly vyhlásit nouzový stav? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 9176 lidí Proč kandidujete do Senátu?

Při sledování dnešní politické scény je mi smutno. Tolik jsme si od roku 1990 slibovali a jen málo co se splnilo. Někteří se mají lépe, ale velká většina má problémy, které zavinila společnost a její nedokonalé zákony či nedbalá práce zákonodárců. To je potřeba napravit, a proto potřebujeme v Senátu osobnosti s vlastním názorem, které se ho nebojí obhajovat a diskutovat o něm. Nejen v Senátu, ale obecně v politice je málo žen, natož žen, které již něco dokázaly. Které dokážou hájit zájmy druhých a nebojí se vystoupit z davu.

Proč by Vás voliči měli volit?

Jsem člověk s pevnými morálními zásadami, nenechám se manipulovat a hlavně se nenechám koupit. Celý život se zajímám o život druhých, především o jeho kvalitu. Ve Znojmě jsem spoluzakládala Radu seniorů a vím, že je potřeba mnohem razantněji prosazovat zájmy nejen této mnohdy opomíjené ale velmi početné skupiny občanů. Mnohým politikům tento stav naší společnosti vyhovuje. To není můj případ. Vím, co je potřeba změnit. Především je nutné změnit chování státu k člověku jako takovému. Stát musí občanovi sloužit, ne mu život ztěžovat a obtěžovat ho nesmyslnými nařízeními, zákazy a příkazy. To, co říkám, také dělám. Nemám ráda plané sliby. To je vidět i na mé práci zastupitelky.

Psali jsme: Hluk, nepořádek, obtěžování a kriminalita. Musí skončit podpora nepřizpůsobivých. Slušný pracující člověk musí být na 1. místě. Kandidát na hejtmana za SPD promlouvá

Jste zastupitelkou Znojma, jaké jsou Vaše zkušenosti?

Jsem předsedkyní finančního výboru, ten kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. K překvapení mnohých nejen že skutečně kontroluji, ale ještě si „dovolím“ o výsledcích informovat veřejnost. Já to považuji za svoji povinnost vůči voličům. Nejsem ochotna přehlížet plýtvání penězi občanů, porušování právních norem a vlastních předpisů města. Nejsem v zastupitelstvu proto, abych kryla šlendrián. Jsem v zastupitelstvu proto, abych hájila zájmy občanů města, nejen některých vyvolených. Prostě se nebojím říkat pravdu. Problém mají ti, kteří se snaží svoje nečestné chování a činy zakrývat lží a manipulací. A tuto důslednost je potřeba uplatňovat na všech úrovních naší společnosti, i v té nejvyšší.

Překvapilo Vás něco v politice?

Anketa Vykonává prezident Zeman svůj úřad dobře, pokud jde o rok 2020? Ano 81% Ne 19% hlasovalo: 9780 lidí

Co Vám nejvíc vadí v současné společnosti?

Ze života naší společnosti se vytratila morálka. Mnohým politikům chybí velmi citelně. A vše je přitom tak jednoduché. Jde o osobní zodpovědnosti politiků vůči voličům. Naše společnost je nemocná. Místo pravdy vítězí lež. Místo poctivosti nepoctivost. Místo slušnosti se prosazuje hrubost a bezohlednost. Místo věcné diskuze slyšíme urážky. A mohla bych pokračovat. Pravdou je, že ryba smrdí od hlavy. Politická kultura již dávno není o slušnosti a respektu. To, co k nám padá z vyšších pater politiky, není nic, čím by se politici mohli chlubit. Je nutno obnovit slušnost mezi lidmi, ohleduplnost, lidskost, poctivost a morálku. To nemůžeme očekávat od lidí, kteří mají problém sami se sebou, nejen s chováním. To mohou změnit jen ti, kterým záleží na lidech, kteří v zájmu svých voličů pracují a rozhodují.

Čemu byste se chtěla v případě svého zvolení do Senátu věnovat?

Mojí doménou je školství, jeho úroveň a kvalita mě velmi trápí. Ale stejně tak se chci věnovat prosazování zákonů, které omezí klientelismus, korupci, pochybné rozhodování exekutorů. Jinými slovy je potřeba napravit špatnou vymahatelnost práva. To je alfa a omega naší společnosti. Zloděj nemůže požívat větší ochrany než okradený. Recidivista se nemůže těšit do vězení a mít ho jako hotel. To pouze svědčí o tom, že je tady něco hodně špatně. Sociální oblast a péče o nemocné, postižené, děti, seniory a rodiny s dětmi si zaslouží pozornost neustále. V neposlední řadě je potřeba pomoci našemu regionu s velmi špatnou dopravní obslužností. Na tu doplácí všichni. Nevznikají u nás nové podniky a tím nová lépe placená pracovní místa. Jsme regionem s vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou výdělkovou úrovní a tím i nízkými důchody. I lidé z našeho regionu si zaslouží, aby se jim lépe žilo. To nepřijde samo. Pro to musí skutečně politici něco udělat, mluvení a sliby nepomohou.

Svoboda a přímá demokracie (SPD) SPD



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Radim Fiala, kandidát SPD: Musíme vystoupit z EU, jinak nás zničí. Islamizací, genderem a všemi dalšími sluníčkářskými šílenostmi S*át na USA. Přijde doba temna. Zmokli jsme na Slapech s vlastenci Okamura (SPD): Odebereme sociální dávky těm, kteří je zneužívají a nechtějí se přizpůsobit Nehoráznost! Bojím se o zdravotníky. Krátit jim teď mzdy? Jan Hrnčíř připomíná, kudy mizí české peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.