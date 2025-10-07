Bartoš (Piráti): Opozice není překážka, ale příležitost

Po volbách míříme do opozice - v tom je jasno. Už jsme tam byli a dokázali jsme, že i tak se dá tvrdě makat pro lidi.
Budeme konstruktivní opozicí, která hlídá vládu, brzdí extrémisty a stojí na straně férovosti, transparentnosti a evropského směřování Česka. Chceme být aktivní ve výborech Poslanecké sněmovny, mít přístup k informacím a možnost prosazovat náš program i z opozičních lavic. Budeme upozorňovat na pochybné kroky, připomínkovat návrhy vlády, zveřejňovat fakta a zapojovat veřejnost, když to bude potřeba.
Opozice pro nás není překážka, ale příležitost dál pracovat pro lidi a hlídat, aby se v téhle zemi hrálo fér.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV