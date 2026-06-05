Bartoš (Piráti): Vyhodit odborníky, dosadit kamarády a rodinu

Děkuji za slovo a jsem rád, že kolega Hladík tady tohleto téma otevřel. My jsme přesvědčeni, že to téma je daleko širší, a proto bych chtěl zařadit na jednání této schůze bod, který bych nazval Vyhodit odborníky, dosadit kamarády a rodinu, personální politika vlády Andreje Babiše.
Když se podíváme na personální politiku této vlády, nemůžeme si nevšimnout řady do očí bijících faktů. Já jsem byl ministr místního rozvoje, uvedu tedy příklad. Tato vláda hovoří o tom, jakým způsobem koordinuje změnu stavebního zákona v území. Na Ministerstvo pro místní rozvoj nastoupil syn Kláry Dostálové, který má být odborný koordinátor implementace stavebního zákona. Samozřejmě toto neuniklo pozornosti médií. Zajímala se právě o to, co tady zmínil kolega Hladík: jaká je kompetence člověka, který jde koordinovat takto složitou legislativu do regionů, nemá zkušenosti se stavebním zákonem, absolvent u hotelové školy, nemá odbornou praxi ve stavebním řízení, dříve působil v gastronomii a provozních službách.
Když se bavíme o tom, jestli lidé s kompetencí přicházejí do státní správy, my jsme tady zmiňovali, a prošlo to i médii, kolik odborníků bylo ze státní správy odejito, ať už to byli lidé z Ministerstva životního prostředí nebo třeba z Ministerstva místního rozvoje. Leo Steiner, protikorupční bojovník, odborník na národní a evropské dotace, Vít Lesák, odborník na dostupné bydlení, IT specialistka digitálního Česka Eva Pavlíková nebo Martin Abel a mohl bych pokračovat. Možná jste zaznamenali i nástup synovce paní Renaty Vesecké Adama Šimice na Ministerstvo spravedlnosti. Tam bych aspoň řekl, že to je člověk, který má zkušenosti z práva, je právník, zajímá (zabývá) se zahraničním právem a považoval bych tedy, že minimálně v oblasti vzdělání a kompetencí tuto svoji funkci může plnit. Tam se můžeme bavit, do jaké míry zde funguje nepotismus, ať už se bavíme třeba o takovémto náboru, nebo o Ministerstvu kultury, kde pro změnu, pokud se nemýlím, vede mediální odbor, manželka pana ministra Šťastného, pokud se něco nezměnilo. A do očí bijící jsou samozřejmě ty poslední dvě v uvozovkách akvizice na Ministerstvu životního prostředí, a zaznělo to tady už předtím, Adam Šejna, který snad byl přijat ještě předtím, než tedy dokončil maturitu. Jeho kompetence – influencer na sociálních sítích, chlubí se tím, že je ztělesněním nebo česká verze konzervativního influencera, který byl tedy nešťastně zavražděn, pana Kirka. Vystupuje dlouhou dobu na různých shromážděních, zejména odpůrců pana ministra Turka, vystříhává si videjka, kde je potom zesměšňuje, a snaží se vytvářet jakýsi pozitivní obraz strany Motoristé. Nabíráme tedy na ministerstva lidi, kteří vytváří pozitivní obraz jednotlivců a politických stran, nebo kteří mají komunikovat k veřejnosti práci ministerstva, popřípadě programy, do kterých se můžou zapojit a politiku.
A ta poslední akvizice Františka Kubáska, která se tedy objevila v médiích, to už si myslím, že je pouhý výsměch a provokace. Tady zazněly i nějaké citace, co od těchto lidí zaznívá. Pan Kubásek, mimo jiné provozovatel dezinformačního webu, kde různým způsobem rádoby provokativně otvírá témata, samozřejmě nabízí ty nejsprávnější odpovědi, co se mainstream nedoví. Mimo jiné tady s panem nyní nepřítomným Gregorem, pokud se nemýlím, vybral milion korun pro svůj slavný spolek Jak opustit Evropskou unii, milion korun, který nějakým způsobem asi zmizel, neboť se nikomu nepodařilo dopátrat, co tento spolek ve finále dělá, kde sídlí a jakou činnost provozuje. Opět člověk, který glorifikuje tady pana Turka, který mimo jiné tedy ani na tom ministerstvu není zaměstnán, i když tam má tu kancelář. On tady není pan ministr životního prostředí. Já jsem s ním byl včera v debatě. Škoda že jsem tuhletu informaci nezaznamenal předtím. Určitě bych se ho na to zeptal.
Takže moje otázka zní: Jakou politiku personální má tato vláda? Kde je Andrejem Babišem slibované „přivedeme do vlády odborníky“? Když se podíváme i na další ministerstva, vidíme, že personální vazby stranická příslušnost, pochlebování jednotlivým politikům a ministrům jsou často tím vodítkem. Děkuji a prosím o zařazení tady toho bodu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku