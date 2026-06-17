Svobodní: Evropská unie má dost vlastních problémů

Evropská unie se snaží urychlit přístupová jednání s Ukrajinou navzdory tomu, že v zemi stále probíhá válka. Ukrajina tedy nesplňuje základní podmínky pro vstup do EU.
Vstup Ukrajiny do Evropské unie by mohl oslabit postavení České republiky, zejména pokud se v některých klíčových otázkách bude rozhodovat kvalifikovanou většinou, tedy s ohledem na počet obyvatel jednotlivých členských států. Ukrajina by pravděpodobně podporovala další prohlubování evropské integrace, což by mohlo oslabit české snahy o reformu Evropské unie.
EU má navíc dost vlastních problémů a přijímání země, která nesplňuje přístupové podmínky, pouze ze solidarity je nebezpečné a nefér vůči ostatním zemím (např. Srbsku).
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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