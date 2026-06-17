Svobodní: Evropská unie má dost vlastních problémů

18.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na veřejném facebookovém profilu strany k snahám o urychlení vstupu Ukrajiny do EU

Svobodní: Evropská unie má dost vlastních problémů
Foto: Svobodní
Popisek: Svobodní

Evropská unie se snaží urychlit přístupová jednání s Ukrajinou navzdory tomu, že v zemi stále probíhá válka. Ukrajina tedy nesplňuje základní podmínky pro vstup do EU.

Vstup Ukrajiny do Evropské unie by mohl oslabit postavení České republiky, zejména pokud se v některých klíčových otázkách bude rozhodovat kvalifikovanou většinou, tedy s ohledem na počet obyvatel jednotlivých členských států. Ukrajina by pravděpodobně podporovala další prohlubování evropské integrace, což by mohlo oslabit české snahy o reformu Evropské unie.

EU má navíc dost vlastních problémů a přijímání země, která nesplňuje přístupové podmínky, pouze ze solidarity je nebezpečné a nefér vůči ostatním zemím (např. Srbsku).

Svobodní

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Článek obsahuje štítky

EU , Svobodní , Ukrajina

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Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Dotace

Není problém s přidělováním dotací na straně EU, která je přiděluje? Proč se tady pořád řeší přidělování Babišovi. Jestli je neoprávněné, jak to, že mu je někdo přiděluje? Neměla by si v tom udělat pořádek hlavně EU? Podle mě jsou stejně skoro všechny dotace černá díra. Proč je nezrušit úplně?

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