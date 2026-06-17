SPOLU pro Prahu představilo nejsilnější tým

18.06.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Koalice SPOLU pro Prahu v Grébovce představila kompletní kandidátku pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a programové priority.

SPOLU pro Prahu představilo nejsilnější tým
Foto: Spolu
Popisek: Koalice Spolu

Programové priority, které si kladou za cíl nastartovat rozvoj metropole a dát Praze tempo výstavby, investic i rozhodování. Pražská ODS a TOP 09 zároveň podepsaly koaliční smlouvu a stvrdily pokračování společného projektu pod značkou SPOLU pro Prahu.

Lídrem koalice SPOLU pro Prahu je starosta Prahy 9 a první místopředseda ODS Tomáš Portlík. Postaví se tak do čela týmu lidí s mimořádnými zkušenostmi z komunální politiky. „Když se podívám na naši kandidátku, vidím desítky starostů, místostarostů a dalších lidí, kteří už dnes nesou odpovědnost za stovky tisíc Pražanů. A kteří mají za sebou skutečné výsledky,“ uvedl Tomáš Portlík a dodal: „Když jsem kandidátku sestavoval, největší roli hrála zkušenost, a proto věřím, že toto je nejsilnější tým, jaký dnes Praha může nabídnout.“

Mgr. Tomáš Portlík

  • ODS
  • krajský zastupitel
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Koalice SPOLU pro Prahu vznikla na základě programové i personální shody, která se během volebního období maximálně prohloubila. To umožní orientovat se na výsledky hned od počátku. „Praha nepotřebuje další roky hádek a politických bojů, ale vedení, které se dokáže domluvit a najít vždy to nejlepší řešení. Města se rozvíjejí právě díky lidem, kteří dokážou najít společnou řeč. A právě takové lidi vidím na naší kandidátce,“ řekl místopředseda pražské TOP 09 a náměstek Michal Hroza.

Bc. Michal Hroza

  • TOP 09
  • Radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury
  • infrastruktura
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Koalice zároveň představila hlavní programové priority pro příští volební období. Mezi ně patří především rychlejší bytová výstavba, lepší koordinace dopravních omezení, rozvoj dopravní infrastruktury, navýšení kapacit na středních školách nebo dostupná péče o duševní zdraví od dětí po seniory.

„V nadcházejících volbách se nebude rozhodovat jen o tom, kdo povede Prahu další čtyři roky. Bude se rozhodovat o tom, jestli budou mít mladé rodiny kde bydlet, jestli budou mít děti místo ve školách a jestli se bude Praha řadit k těm nejúspěšnějším evropským metropolím. K tomu je potřeba odvaha rozhodovat a dotahovat věci do konce. A právě to je vlastnost, která spojuje lidi na naší kandidátce,“ uvedla předsedkyně pražské ODS a náměstkyně Alexandra Udženija.

Ing. Aleksandra Udženija

  • ODS
  • bydlení
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Cílem koalice SPOLU pro Prahu je udělat z Prahy vzor pro ostatní města a naplno využít její potenciál jako ekonomického motoru celé země. „Praha není jen hlavní město. Je to především výkladní skříň, podle které celý svět posuzuje naši zemi. Je zároveň motorem celé české ekonomiky, které se daří jen v případě, že tento motor pojede na plné obrátky,“ uvedl předseda pražské TOP 09 a poslanec Jiří Pospíšil.

JUDr. Jiří Pospíšil

  • TOP 09
  • poslanec
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priority , program , volby , SPOLU

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