Černochová (ODS): Český svaz bojovníků za svobodu. Excesy, ostudná vystoupení

Je neuvěřitelné, že Český svaz bojovníků za svobodu vedený Jaroslav Vodička znovu spolupracuje s Ministerstvem obrany.
Organizace spojená s výroky, které jdou proti hodnotám svobody a demokracie po roce 1989, nemá být partnerem resortu obrany. Tečka. To byl důvod proč jsem s nimi - jako ministryně - ukončila spolupráci.
Vodičkovy excesy, ostudná vystoupení (včetně Terezína), pochybnosti o financování – to všechno se stalo. A nic z toho nezmizelo.
Ano, řadoví členové za to nemohou. Ale kdo si nechá organizaci ovládnout takovým vedením, nese spoluodpovědnost. Ať nám nikdo nenamlouvá, že jde jen o „respekt k veteránům“. Nejde. Veteránů si moc vážím a jako ministryně jsem v jejich prospěch udělala velkou změnu legislativy. Ale tohle není o nich. Tohle je o tom, kdo tu organizaci ovládá a jaké hodnoty reprezentuje.
Ministerstvo obrany nemá legitimizovat lidi, kteří jdou proti hodnotám, na kterých stojí Česká republika. Má stát na straně demokratických hodnot a tento krok je jejich popřením.
Rozhodnutí náměstka Vicha je ostudné a chybné.
