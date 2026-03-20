Černochová (ODS): Český svaz bojovníků za svobodu. Excesy, ostudná vystoupení

22.03.2026 16:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k obnovení spolupráce Ministerstva obrany a Českého svazu bojovníků za svobodu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínová ministryně obrany za ODS Jana Černochová

Je neuvěřitelné, že Český svaz bojovníků za svobodu vedený Jaroslav Vodička znovu spolupracuje s Ministerstvem obrany.

Organizace spojená s výroky, které jdou proti hodnotám svobody a demokracie po roce 1989, nemá být partnerem resortu obrany. Tečka. To byl důvod proč jsem s nimi - jako ministryně - ukončila spolupráci.

Vodičkovy excesy, ostudná vystoupení (včetně Terezína), pochybnosti o financování – to všechno se stalo. A nic z toho nezmizelo.

Ano, řadoví členové za to nemohou. Ale kdo si nechá organizaci ovládnout takovým vedením, nese spoluodpovědnost. Ať nám nikdo nenamlouvá, že jde jen o „respekt k veteránům“. Nejde. Veteránů si moc vážím a jako ministryně jsem v jejich prospěch udělala velkou změnu legislativy. Ale tohle není o nich. Tohle je o tom, kdo tu organizaci ovládá a jaké hodnoty reprezentuje.

Ministerstvo obrany nemá legitimizovat lidi, kteří jdou proti hodnotám, na kterých stojí Česká republika. Má stát na straně demokratických hodnot a tento krok je jejich popřením.

Rozhodnutí náměstka Vicha je ostudné a chybné.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
Kateřina​ Stojanová byl položen dotaz

Vy jste pro zrušení imunity?

Navrhnete to? Debata o zrušení je podle mě k ničemu, přeci každému je jasné, že není spravedlivé, aby politici jako jediní byli takto chráněni. To pak není ani žádná rovnost před zákonem a stejná práva pro všechny. A není to snad v ústavě, že jsou si všichni rovni?

