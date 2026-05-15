Lipavský opět vytáhl fotku. Stalo se, co všichni čekali

15.05.2026 14:05 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Nový účes, jízda metrem nebo kobliha ve Washingtonu. Příspěvky poslance Jana Lipavského (za ODS) na síti X pravidelně vyvolávají bouřlivé diskuze. Zatímco jedni ho v komentářích posílají zpátky do základní školy a kritizují absenci politického obsahu, marketingoví experti hovoří o úspěšném formátu. Způsob veřejné prezentace změnil také expremiér Petr Fiala (ODS).

Foto: Jan Lipavský, X
Popisek: Jan Lipavský

Exministr zahraničních věcí a poslanec za ODS Jan Lipavský se na síti X pochlubil novým účesem.

Nutno říci, zaujmul. Pod jeho příspěvkem se objevila téměř stovka komentářů. Mnoho lidí však politika za vylepšení image nepochválilo. „A jak nám ten účes změní volební preference. Člověče, vy patříte do 5. třídy, a ne do Sněmovny,“ reagoval Jan Jandák.

„Díky za info. Tyto typy příspěvků patří na IG nebo OF, a ne na X mezi politická témata,“ poučil poslance „Občan“.

Mnozí diskutující se vyjádřili ještě ostřeji a někteří z nich nešli ani pro vulgární výraz daleko.

Politik blíž lidu

Lipavský si však v podobných příspěvcích libuje. Letos v únoru se například pochlubil: „Cestuji metrem.“

Bývalý europoslanec Jan Zahradil tehdy zareagoval: „Další díl ze seriálu ‚Blíž lidu‘?“

„Že vy máte stejného píáristu tady s panem expředsedou?“

A přidal snímek Petra Fialy (ODS) s párkem v rohlíku.

Expremiér Mirek Topolánek (ODS) se však Lipavského zastal: „Nemyslím si, Honzo. Je to skvělá reakce na tvého ministra dřepu a jeho pochybné výzvy typu ‚nejezděte autem‘, ‚nejezděte výtahem‘ apod. Mně to připadá vtipné.“

Další komentující rovnou přidal koláž sestavenou z Lipavského příspěvků na sociálních sítích, kde je zachycen při konzumaci nezdravě vyhlížejících pokrmů rychlého občerstvení.

Při návštěvě USA před třemi lety Lipavský na síti X napsal: „Úkolem diplomata je umět se adaptovat na proměnlivou situaci. A občas to dopadne takto, zvlášť když se program jednání mění z minuty na minutu a vy nestíháte pořádný oběd. I takové situace ale mají svoje kouzlo, zvlášť v New Yorku.“

Lidé ironicky komentovali, že je neuvěřitelné, že si náš ministr zahraničí dokáže koupit hotdog.

Loni v říjnu se Lipavský pochlubil, že „pivo s krajany z newyorkské Astorie mělo říz“.

A dočkal se například odpovědi: „Cestovní kancelář na ministerstvu už pro vás bude brzy uzavřena.“

Při návštěvě Washingtonu se zase zvěčnil s koblihou. „Sladká odměna za přestěhovanou ambasádu,“ přidal vysvětlení.

Tento příspěvek vyvolal značnou pozornost a vynesl politikovi komentáře o „akci kobliha“.

„Dnes jednáme o vyslovení nedůvěry vládě,“ napsal Lipavský letos v únoru a přidal krátké video, na kterém hladí zrzavou kočku, která se od něj odvrací.

 

„Za to berete peníze,“ podivoval se přispěvatel Pepino.

Sociální sítě mění pravidla politické komunikace

Lipavský podobné příspěvky publikuje záměrně jako součást komunikace s veřejností. Takto laděný obsah podle odborníků výrazně zvyšuje interakci na sociálních sítích, protože algoritmy favorizují osobní a odlehčené příspěvky před suchými politickými prohlášeními. Umožňuje mu to obcházet tradiční média a budovat si vlastní image přímo u voličů.

Stejnou strategii používají desítky českých i zahraničních politiků napříč spektrem – od Andreje Babiše (ANO), který dlouhodobě sdílí fotky se psem a rodinou, přes další představitele vládních stran, opozice až po světové lídry. S nástupem sociálních sítí se „lifestylová politika“ stala standardním nástrojem, jak udržet pozornost veřejnosti. Zatímco u části followerů tyto příspěvky vzbuzují sympatie, jiní je kritizují jako povrchní selfmarketing a snahu zakrýt absenci věcného obsahu.

Na podobný styl veřejné prezentace se v posledních měsících přeorientoval také expremiér Petr Fiala (ODS), jemuž v minulosti marketéři vyčítali příliš prkenný a odtažitý způsob komunikace s veřejností. V posledních týdnech vzbudila pozornost například Fialova videa parodující Andreje Babiše, práce s AI úpravou hlasu nebo stylizované loučení Babiše s Viktorem Orbánem za doprovodu hudby od Michala Davida.

 

Obsah, který by ještě před několika lety u bývalého předsedy vlády působil nepředstavitelně, dnes tvoří běžnou součást digitální komunikace. „Spíše než změnu osobnosti bych v tom viděl adaptaci komunikační strategie na prostředí, kde rozhoduje rychlost, formát a schopnost vstoupit do veřejné debaty,“ říká Jan Skovajsa, zakladatel a CEO digitální agentury myTimi.

Nový styl komunikace podle něj zapadá do širší snahy ODS modernizovat svůj obraz a přiblížit se mladšímu a digitálně aktivnímu publiku. „Autenticita jednotlivých osobností je v politickém marketingu klíčová a kopírování stejného stylu by mohlo působit uměle,“ upozorňuje Skovajsa.

Paralely lze hledat i v zahraničí, například v komunikaci kalifornského guvernéra Gavina Newsoma, který často využívá virální a ironický obsah namířený proti Donaldu Trumpovi. „V obou případech jde o využití virálního a ironického obsahu jako nástroje proti silnému mediálnímu soupeři, který dlouhodobě dominuje pozornosti,“ vysvětluje Skovajsa.

