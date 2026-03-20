Červenka (Trikolora): Dohoda s Íránem bude krvavá

Mgr. Miroslav Červenka - DOHODA S ÍRÁNEM BUDE KRVAVÁ
Vypadá to, že profesor Staněk měl pravdu, když tvrdil, že Rusko dodalo Íránu novější protiletadlové systémy schopné sestřelit také letouny F-35. Potvrdí-li se tento předpoklad, bude to znamenat počátek konce dosavadního způsobu vedení boje ze strany USA a Izraele, a protože je evidentní, že tyto státy nemají plán B, máme dle mého včerejškem za sebou zlom ve válce na Blízkém východě.
Problém je, že minimálně nejambicióznějších plánovaných cílů NEBYLO ani náhodou DOSAŽENO, a přitom je konec potřeba veřejnosti vysvětlit jako vítězství. Bez dohody s íránským vedením se tohle ale nepodaří. Nelze totiž vyhlásit vítězství za situace, kdy nadále budou létat rakety a drony na Izrael a US základny v regionu. On totiž musí s KONCEM této války souhlasit také ÍRÁN, který začíná být s každým dnem více a více na koni...
Dá se tedy očekávat, že DOHODA S ÍRÁNEM BUDE KRVAVÁ a jsem náramně zvědav na její obsah. Íránu nepochybně za daného stavu věcí nebude stačit nějaká forma mírové smlouvy, která jenom umožní ajatoláhům vládnout další desetiletí. Bude požadovat garanci, že se podobná agrese vůči němu NEBUDE OPAKOVAT. MEZINÁRODNÍ GARANCI, při jejímž vzniku se, myslím, nesmíří s americkými proklacemi, které se opakovaně ukázaly jako nevěrohodné. USA se musí připravit, že jejich postavení na Blízkém a Středním Východě oslabí. Hodně bude také záležet na dalších zemích v regionu, Rusku, Číně a Indii.
Pro USA i Izrael budou jakékoli následky jejich mylného rozhodnutí od této chvíle prohrou. Dovolím si také odvážnou předpověď, že jsme svědky dalšího předčasného konce amerického prezidenta. Blíží se totiž MIDTERMS a Donald Trump stojí před dilematem, jestli skončit nyní a přenechat moc nad USA J.D.Vancovi s tím, že se tento pokusí ve volbách republikánskou stranu zachránit i za cenu toho, že se distancuje od Trumpových chyb, nebo rezignovat po předpokládané drtivé poráce Republikánské strany v MIDTERMS.
Donald Trump ovšem není jediným poraženým války proti Íránu. Tím druhým je Benjamin Netanjahu, potažmo Izrael a mám velké obavy, že v jeho případě mohou být následky faktického nedosažení původních cílů ještě horší než v případě USA. Íránský režim totiž nepadne a neopustí vůči Izraeli nenávistnou rétoriku, ba spíše naopak, situace po případné dohodě bude pro Izrael horší než před 28.2.2026. USA budou nejen v regionu oslabené, ale také globálně a ekonomicky. Případná dohoda sice musí zabránit Íránu pokračovat ve vypouštění raket a dronů na židovský stát, ale Hizballáh i Hútiové stejně jako Palestinci zůstanou a problémem se znovu může stát Irák nebo dokonce Turecko.
Západ bude muset všemi silami zajistit co možná nejpoklidnější existenci Izraele, aby jeho obyvatelé mohli v zemi bez obav zůstat. Je samozřejmě na nich rozhodnout, kdo zemi nadále povede, ale nezdá se mi, že by to mohl být ještě Benjamin Netanjahu. Západ přitom má svých problémů dost, zejména ekonomickou neefektivitu EU, ale to až někdy příště, přátelé. Nás, kteří sledujeme mezinárodní politické dění, čekají zajímavé, ale obávám se, že ne příliš radostné dny.
Mgr. Miroslav Červenka
