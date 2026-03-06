STAN: Jakmile naše hnutí převezme vládní odpovědnost, bude čitelní

09.03.2026 4:29 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bezpečnosti.

STAN: Jakmile naše hnutí převezme vládní odpovědnost, bude čitelní
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

S hlubokým znepokojením sledujeme, jak vláda Andreje Babiše hazarduje s naší kolektivní bezpečností a zanedbává naše společné závazky v rámci Severoatlantické aliance. V době narůstající ruské agrese a nestability na východních hranicích NATO je pasivita kabinetu, který upřednostňuje vlastní politické přežití a rétoriku populistických sil před strategickými zájmy státu, naprosto nepřípustná a nezodpovědná. Současné neplnění cílů v oblasti financování obrany nepovažujeme jen za technické selhání, ale za přímé ohrožení suverenity a svobody střední Evropy.

Chceme veřejnost i spojence ujistit, že jakmile naše hnutí převezme vládní odpovědnost, Česko se opět stane čitelným, spolehlivým a akceschopným partnerem.

  • Splníme závazek 2 % HDP na obranu dohodnutý v Haagu.
  • Budeme aktivně podporovat mise na východním křídle NATO.
  • Spustíme modernizační projekty pro 21. století.

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Ukrajinci v české armádě

Napsal jste komentář o tom, kolik tisíc Ukrajinců by mělo pracovat v české armádě. A já se musím ptát. Proč v české? Nemyslíte, že by byli prospěšnější spíš v armádě na Ukrajině? Jsem pro pomoc uprchlíkům, ale neměli ti, co jsou toho schopní zůstat spíš na Ukrajině a bojovat za ni? Tím, že jim posky...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k bezpečnosti.