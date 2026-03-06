STAN: Jakmile naše hnutí převezme vládní odpovědnost, bude čitelní

S hlubokým znepokojením sledujeme, jak vláda Andreje Babiše hazarduje s naší kolektivní bezpečností a zanedbává naše společné závazky v rámci Severoatlantické aliance. V době narůstající ruské agrese a nestability na východních hranicích NATO je pasivita kabinetu, který upřednostňuje vlastní politické přežití a rétoriku populistických sil před strategickými zájmy státu, naprosto nepřípustná a nezodpovědná. Současné neplnění cílů v oblasti financování obrany nepovažujeme jen za technické selhání, ale za přímé ohrožení suverenity a svobody střední Evropy.
Chceme veřejnost i spojence ujistit, že jakmile naše hnutí převezme vládní odpovědnost, Česko se opět stane čitelným, spolehlivým a akceschopným partnerem.
- Splníme závazek 2 % HDP na obranu dohodnutý v Haagu.
- Budeme aktivně podporovat mise na východním křídle NATO.
- Spustíme modernizační projekty pro 21. století.
