Decroix (ODS): Svobodu slova musíme aktivně chránit

V době, kdy se útoky na novináře a mediální domy stávají téměř běžnou součástí veřejného prostoru, považuji za důležité, že na vládu přichází návrh zákona proti tzv. SLAPP žalobám. Tyto žaloby nemají chránit právo. Jejich cílem je umlčet, zastrašit a vyčerpat – novináře, aktivisty i všechny, kdo se účastní veřejné debaty.
Jsem ráda, že současná vláda navazuje na práci té předchozí a tento návrh posouvá dál. Přináší rychlejší ochranu pro ty, kteří jsou těmito žalobami zasaženi, a zároveň nastavuje jasná pravidla, která mají odradit od jejich zneužívání.
Ať už se zákon jmenuje jakkoliv, jeho podstata zůstává stejná: Svoboda slova není samozřejmost, ale hodnota, kterou musíme aktivně chránit.
