Decroix (ODS): Svobodu slova musíme aktivně chránit

24.03.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k útokům na novináře a média

Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

V době, kdy se útoky na novináře a mediální domy stávají téměř běžnou součástí veřejného prostoru, považuji za důležité, že na vládu přichází návrh zákona proti tzv. SLAPP žalobám. Tyto žaloby nemají chránit právo. Jejich cílem je umlčet, zastrašit a vyčerpat – novináře, aktivisty i všechny, kdo se účastní veřejné debaty.

Jsem ráda, že současná vláda navazuje na práci té předchozí a tento návrh posouvá dál. Přináší rychlejší ochranu pro ty, kteří jsou těmito žalobami zasaženi, a zároveň nastavuje jasná pravidla, která mají odradit od jejich zneužívání.

Ať už se zákon jmenuje jakkoliv, jeho podstata zůstává stejná: Svoboda slova není samozřejmost, ale hodnota, kterou musíme aktivně chránit.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Decroix (ODS): Neplatič výživného ve vězení není lepší ochranou zájmů dětí
Decroix (ODS): Vláda zapomíná na děti věznů
Decroix (ODS): Časy hodných holek skončily
Decroix (ODS): Pane premiére, omluvte se

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

legislativa , média , ODS , Decroix

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nutné co nejrychleji dokončit zákon proti tzv. SLAPP žalobám (za účelem cenzury, zastrašování a umlčování kritiků)?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Co zmůžeme?

Na adresu Ursuly von der Leyenové a asi i dalších jste napsal, že strpíme ve funkcích fanatiky. Já je ale trpět nechci a určitě nejen já, ale třeba i vy. Ale co zmůžeme? Vždyť jsou občany nevolení a neodvolatelní – podle mě to je záměr EU, že o tom hlavním rozhodují ti, které nemáme šanci vyměnit a ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

