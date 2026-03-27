Decroix (ODS): Vím, jaké to je, když chůva vydělává více než já

27.03.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k růstu rozdílu ve mzdách žen a mužů

Foto: Interview ČT24
Popisek: Eva Decroix

Rozdíly ve mzdách mezi ženami a muži rostou. A diskuze o tom není ideologický souboj, ale velmi pragmatická diskuze, která se týká nás všech!

Proč? Protože pokud dnešní daňový systém znamená, že se ženám s malými dětmi nevyplatí pracovat, chudne celá společnost, chudnou domácnosti. Neroste porodnost. Data vlastně mluví jasně, řešení se rýsují.

Chci se tomu věnovat. Nejen proto, že jsem si tím sama prošla, jaké to je, když chůva vydělává více než já, ale také proto, že denně vidím, jak ohromně schopné jsou ženy kolem mne a jaká je škoda, že je nedokážeme plnohodnotně zapojit.

Eva Decroix, Ph.D., MBA

  • ODS
  • poslankyně
