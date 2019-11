Dolejš (KSČM): Chceme stavět překážky do cesty různým daňovým šikulům

Já vám, pane předsedo, děkuji za slovo.

Jak jste mohli slyšet v úvodním slově paní ministryně, tato předloha se týká problematiky vyhýbání se daňovým povinnostem, což je problematika nepochybně významná. Všichni chceme ucpávat ty různé díry a stavět překážky do cesty různým daňovým šikulům a tady nám sloužila jako inspirace a zdroj práva především Evropská unie. Je to novela obšírná, je to novela implementační, je to novela, která se týká pěti českých zákonů, které tady paní ministryně vyjmenovala. Připomenu jen daň z příjmu, spotřební daň, DPH, mezinárodní spolupráci při správě daní a pochopitelně, že tam bylo zmíněno i zvláštní řízení soudní. Takže já myslím, že práce na projednání, vstřebání tohoto návrhu bude více než dost. Já si myslím, že v prvním čtení rozhodně není důvod tomu nikterak bránit a že se těšíme zejména na půdě i garančního výboru, tedy rozpočtového, že to projednáme. Je třeba říci, že tam původně bylo kalkulováno s tím, že by se to mělo spustit od 1. ledna 2020. Jak je zjevné, tak to se asi nestihne, ale tento problém se nepochybně zvládne v rámci dalšího projednávání. Já nechci zdržovat.

Za mě je to v tuto chvíli všechno.

Ing. Jiří Dolejš KSČM



