Dostál (Stačilo!): F-35 v roce 2035? Pomalý, poruchový, předražený šrot

20.03.2026 17:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k F-35.

Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

"Neviditelnou" F-35 stíhačku zvládli Íránci nejspíš zaměřit i trefit. Zrovna včera jsem na CNN Prima NEWS říkal, že bude zajímavé sledovat, zda "stealth" F-35 opravdu zvládnou pronikat do bráněného prostoru nad Íránem. Zjevně nic moc. A to se píše teprve rok 2026. Až nám je ve 2035 dodají, bude z nich jen pomalý, poruchový, předražený šrot. Tu zakázku zrušme. Beztak je to především lénní poplatek, výpalné pro U.S. vojensko-politický komplex, jako když jsme kdysi posílali do Říše ty voly a stříbro.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

