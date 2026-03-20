Dostál (Stačilo!): F-35 v roce 2035? Pomalý, poruchový, předražený šrot

"Neviditelnou" F-35 stíhačku zvládli Íránci nejspíš zaměřit i trefit. Zrovna včera jsem na CNN Prima NEWS říkal, že bude zajímavé sledovat, zda "stealth" F-35 opravdu zvládnou pronikat do bráněného prostoru nad Íránem. Zjevně nic moc. A to se píše teprve rok 2026. Až nám je ve 2035 dodají, bude z nich jen pomalý, poruchový, předražený šrot. Tu zakázku zrušme. Beztak je to především lénní poplatek, výpalné pro U.S. vojensko-politický komplex, jako když jsme kdysi posílali do Říše ty voly a stříbro.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
