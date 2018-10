EXKLUZIVNĚ "Pavel Blažek má na moje rozhodování minimální vliv," říká adeptka na primátorku Brna. My jediní máme její "výslech" před Piráty

Uveďte prosím, s jakými osobami (a za jakých okolností) jste přišla do styku při získání zakázky o právním zastupování společnosti Brandson Enterprises Ltd.? Poskytněte prosím samotnou smlouvu umožňující Vám toto právní zastupování.

Za společnost Brandson Enterprises Ltd. se mnou jednal Mgr. Jaroslav Šrámek, advokát na základě plné moci udělené mu ředitelem společnosti panem Irvinem Boncamperem. Zakázku jsem získala prostřednictvím v té době mého advokátního koncipienta Mgr. Josefa Košíčka. Smlouvu o poskytování právních služeb jsem uzavřela dne 8. 2. 2007.

Kdo je skutečným majitelem (ve smyslu zákona proti praní špinavých peněz) anebo ovládající osobou (ve smyslu zákona o střetu zájmů) společnosti Brandson Enterprises Ltd.?

Tato skutečnost podléhá zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta. Jak jsem zjistila z dostupných údajů, tato společnost byla již v roce 2014 zrušena. Mám tedy bohužel za to, že mě povinnosti mlčenlivosti nemá kdo zprostit. Mohu však prohlásit, že jsem to nebyla já či osoba mně blízká ani nikdo z osob v Brně politicky činných.

Na svém facebookovém profilu jste 12.10.2018 uvedla, že pro společnost Brandson Enterprises Ltd. jste pracovala v letech 2007-2011. Přitom ještě v roce 2014 jste pro tuto společnost dle Hospodářských novin zajišťovala aukci. Můžete tento rozpor vysvětlit?

Smlouvu o poskytování právních služeb jsem s klientem ukončila ke dni 10. 9. 2011. Poté jsem již nebyla oprávněna provádět žádné další úkony směřující k vymáhání pohledávek klienta, tyto jsem tedy nečinila. Žádnou „aukci“ jsem nezajišťovala (a nebyla jsem oprávněna ji zajišťovat) ani v průběhu poskytování právních služeb. Právní služby spočívaly výlučně ve vymáhání pohledávek bez platného jízdního dokladu. Podávala jsem tedy žaloby, na základě pravomocného soudního rozhodnutí jsem následně dávala návrhy na zahájení exekuce. Exekuci samotnou pak v souladu se zákonem prováděl exekutor.

Jaký byl celkový příjem Vaší advokátní kanceláře ze spolupráce se společností Brandson Enterprises Ltd.?

Můj celkový příjem byl 700.000,- Kč, což vzhledem k období poskytování právních služeb (od 2/2007 do 9/2011) činí cca 12.500,- Kč/měsíčně. Tato odměna byla sjednána ve smlouvě v souladu s advokátním tarifem jako smluvní, výslovně jsme měli sjednáno, že nemám nárok na pravomocně přisouzené náklady řízení (soudní poplatek a odměnu advokáta). Kromě této sjednané odměny jsem v souvislosti s poskytováním těchto služeb neobdržela ani od klienta ani od žádné další osoby jakékoli další finanční či nefinanční plnění.

Společnost Brandson Enterprises Ltd. vznikla v roce 2004 a pohledávky od ostravského Dopravního podniku vymáhá již za rok 2004. Můžete vyloučit, že tato společnost vznikla především za účelem vymáhání pohledávek z ostravského Dopravního podniku? Jaké další podnikatelské aktivity tato společnost vede kromě vymáhání těchto pohledávek?

Skutečnost, za jakým účelem vznikla tato firma, mi není známa, nicméně předmětné pohledávky Dopravní podnik Ostrava prodával až v roce 2007. Jak jsem zjistila z dostupných údajů, tato společnost byla již v ruce 2014 zrušena, žádné další aktivity tedy vést nemůže.

Odkoupila společnost Brandson Enterprises Ltd. pohledávky po ostravském Dopravním podniku od společnosti KSK Imex, s.r.o.? Pokud ano, tak s kým Vaše právní kancelář jménem Brandson Enterprises Ltd. jednala ze společnosti KSK Imex, s.r.o.? O jaký rozsah pohledávek se jedná?

Otázka nabytí pohledávek opět podléhá zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o informaci dohledatelnou v jednotlivých soudních řízeních vedených na zaplacení dlužné částky, mohu potvrdit, že společnost Brandson Enterprises Ltd. odkoupila pohledávky od společnosti KSK Imex s.r.o. Já jsem se společností KSK Imex, s.r.o. nejednala, jednala jsem přímo se zástupcem společnosti Brandson Enterprises Ltd., jako vlastníkem pohledávek. Uplatňovala jsem cca 9,5tis. žalob.

Odkoupila společnost Brandson Enterprises Ltd. pohledávky od společnosti M.B.A. Finance s.r.o.? Pokud ano, tak jak jsou obě společnosti provázané?

Otázka nabytí pohledávek opět podléhá zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta, mohu však konstatovat (viz zdůvodnění v bodě 6), že pohledávky, které jsem za společnost Brandson Enterprises Ltd. vymáhala na základě smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 8. 2. 2007, nebyly odkoupeny od společnosti M.B.A. Finance.

Prohlášení:

Veškeré mé aktivity spojené se společností Brandson Enterprises Ltd. byly výlučně charakteru poskytování právních služeb v rámci výkonu advokátní činnosti. Žádné osoby, se kterými jsem v dané věci jednala, nebyly v Brně jakkoli politicky činní, s mým působením jako komunální političky to mělo nulovou souvislost.

Na jakých případech jste spolupracovala se Zdeňkem Koudelkou (tedy právníkem, který je spoluautorem amnestie Václava Klause)? Jedná se mi o spolupráci jakéhokoliv charakteru.

Se Zdeňkem Koudelkou nespolupracuji, nevybavuji si, že bych s ním v minulosti spolupracovala (jde o odborníka na ústavní právo, nemohu vyloučit, že jsem v minulosti během mé samostatné advokátní praxe, tedy od roku 2003, nepožádala například o jednotlivou konzultaci pro některého z mých klientů, ale skutečně si to nevybavuji). Byli jsme společně účastni ve společnosti Vysoké učení Brno, a.s., IČ: 26244527, on jako člen představenstva, já jako členka dozorčí rady, v období roku 2001 (já do roku 2003) – vycházím z údajů v OR. Mělo jít o soukromou vysokou školu, která nakonec nevznikla, vybavuji si z té doby jednu společnou schůzku představenstva a dozorčí rady v této záležitosti.

Dne 16.8.2000 jste se již ve 23 letech stala členkou představenstva společnosti Breas, a.s.. Jak velký vliv na získání této funkce měl Pavel Blažek?

Funkci členky představenstva ve společnosti BREAS a.s. v roce 2000 mi Pavel Blažek nabídl.

Jak velký vliv na Vaše rozhodování mají pánové Pavel Blažek a Zdeněk Koudelka? Jak často jste s oběma pány v kontaktu?

Pavel Blažek a Zdeněk Koudelka na moje rozhodování nemají žádný vliv.

Se Zdeňkem Koudelkou jsem v kontaktu minimálním, v poslední době (od léta 2018) se potkáváme na tzv. Jihomoravském společenství, což je neformální setkání jihomoravských podnikatelů a politiků, setkání se obvykle účastní mezi 20 – 30 lidmi.

S Pavlem Blažkem jsem v kontaktu minimálním. Občasně mu jako poslanci za ODS poskytuji v rámci výkonu advokacie právní služby (např. ústavní stížnost – EET). Pravidelně se potkáváme na jednání tzv. regionální rady (vnitřní orgán ODS na krajské úrovni, já jsem jedním ze členů, Pavel Blažek je předsedou Jihomoravské ODS a tedy i předsedou této regionální rady), dále pak občasně i na jednání tzv. oblastní rady (vnitřní orgán ODS na místní – brněnské úrovni, oba tam chodíme z „titulu funkce“ – Pavel Blažek poslance, já krajské zastupitelky). V období volební kampaně jsme se potkávali i na předvolebních akcích významnějšího charakteru (debaty, zahájení a ukončení kampaně atp).

Za jakým účelem jste zakoupila pozemky v obci Rojetín? Podílel se na této či dalších transakcích Pavel Hubálek?

Pozemky v Rojetíně jsem zakoupila s manželem za účelem výstavby rekreačního objektu. S Pavlem Hubálkem jsem se na žádné (ani této) transakci nepodílela.

Antonín Grund (otec Davida Grunda, zastupitele města Brno za ODS) je jedním ze skutečných vlastníků společnosti ČSAD Brno Holding a.s. Jak zabráníte Vašemu možnému střetu zájmů (z pozice primátorky) ve věci budoucího rozvoje oblasti Jižního centra v Brně a to i s odkazem na členství Davida Grunda v dozorčí radě firmy ČSAD Brno Holding a.s., která má v této oblasti ve vlastnictví pozemky?

Antonín Grund, otec zastupitele Davida Grunda, je jedním z několika akcionářů společnosti ČSAD Brno Holding a.s. Mám za to, že já osobně se v tomto případě nemůžu dostat do žádného střetu zájmů (mé propojení na společnost ČSAD Brno Holding a.s. žádné neexistuje). Každý zastupitel, který se dostane do střetu zájmů, je povinen postupovat v souladu se zákonem, který na tyto případy pamatuje. Veškeré majetkoprávní transakce budou podléhat nastavenému schvalovacímu procesu (komise, rada města Brna, zastupitelstvo města Brna), kde musí být nalezena potřebná většina hlasů pro schválení. Mám za to, že tímto je zaručena transparentnost a zákonnost rozhodování. Bude-li ze strany koaličních partnerů navrhován nějaký další postup zajišťující vyšší míru prevence či kontroly, budu se tím samozřejmě ráda zabývat.

Dle mých informací David Grund v letních měsících tohoto roku rezignoval na svou funkci člena dozorčí rady společnosti ČSAD Brno Holding a.s., pouze tato skutečnost dosud není zapsána v obchodním rejstříku. I přesto se na něj, jako na všechny ostatní zastupitele, samozřejmě vztahuje povinnost související s případným střetem zájmů.

V minulosti došlo v době vlády ODS a ČSSD v Brně k neprůhlednému prodeji pozemků ze strany města v oblasti Jižního centra firmám bez nejasné vlastnické struktury (Aupark Brno spol. s.r.o., Karlín Development II. s.r.o.). Jak zajistíte, aby jakékoli další nakládání s pozemky ve vlastnictví města probíhalo průhledným způsobem a zda uděláte maximum možné proto, aby uvedené společnosti zveřejnili vlastnickou strukturu až po konečné vlastníky, tak aby občané Brna věděli, kdo za těmito firmami stojí.

Jakékoli nakládání s pozemky podléhají a budou podléhat nastavenému schvalovacímu procesu (komise, rada města Brna, zastupitelstvo města Brna), kde musí být nalezena potřebná většina hlasů pro schválení. Mám za to, že tímto je zaručena transparentnost a zákonnost rozhodování. Bude-li ze strany koaličních partnerů navrhován nějaký další postup zajišťující vyšší míru prevence či kontroly, budu se tím samozřejmě ráda zabývat. Co se týče zjištění vlastnické struktury jmenovaných společností, nevím, jaké konkrétní kroky bych v tomto mohla z případné pozice primátorky učinit a není mi ani známo, zda některé kroky v minulosti byly z úrovně vedení města učiněny.

