Dostálová (ANO): Práce Evropské komise - více pravidel, více povinností, více nejistoty

Evropská ekonomika vysílá varovný signál.
Počet nových podniků sice v posledním čtvrtletí 2025 mírně vzrostl, ale bankroty rostou výrazně rychleji a jsou dnes téměř na dvojnásobku úrovně roku 2021. To není zdravý růst. To je známka tlaku, který malé a střední podniky přestávají zvládat.
Malé a střední podniky přitom tvoří 99 % všech firem v EU a jsou páteří naší ekonomiky. Místo podpory ale čelí kombinaci rostoucí regulace, administrativní zátěže a ideologicky motivovaných politik, které zvyšují jejich náklady a snižují konkurenceschopnost.
Evropská komise ráda mluví o podpoře podnikání. Realita je ale jiná: více pravidel, více povinností, více nejistoty.
Ing. Klára Dostálová
