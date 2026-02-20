Dostálová (ANO): Práce Evropské komise - více pravidel, více povinností, více nejistoty

20.02.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podmínkám pro podnikání.

Dostálová (ANO): Práce Evropské komise - více pravidel, více povinností, více nejistoty
Foto: CNN Prima NEWS
Popisek: Europoslankyně Klára Dostálová

Evropská ekonomika vysílá varovný signál.

Počet nových podniků sice v posledním čtvrtletí 2025 mírně vzrostl, ale bankroty rostou výrazně rychleji a jsou dnes téměř na dvojnásobku úrovně roku 2021. To není zdravý růst. To je známka tlaku, který malé a střední podniky přestávají zvládat.

Malé a střední podniky přitom tvoří 99 % všech firem v EU a jsou páteří naší ekonomiky. Místo podpory ale čelí kombinaci rostoucí regulace, administrativní zátěže a ideologicky motivovaných politik, které zvyšují jejich náklady a snižují konkurenceschopnost.

Evropská komise ráda mluví o podpoře podnikání. Realita je ale jiná: více pravidel, více povinností, více nejistoty.

Ing. Klára Dostálová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
