Fiala (ODS): Babiš se přidal ke Slovensku a Maďarsku

20.03.2026 6:07
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Andreji Babišovi.

Foto: Repro ČT
Popisek: Petr Fiala

Andrej Babiš projevil v případě půjčky nebo záruky za půjčku Ukrajině nesolidaritu. Přidal se ke Slovensku a Maďarsku v situaci, která byla těžká pro všechny státy. Přesvědčit domácí publikum není vůbec jednoduché. Všichni mají rozpočtové a další problémy.

Neukázat solidaritu, že chápeme nebezpečí, které přichází, je v takové chvíli fatální chyba. Nejenže nás posouvá na východ, ale vrátí se nám to.

Ve chvíli, kdy ukazujete nesolidaritu, chováte se jako slon v porcelánu, mají partneři pocit, že se na vás nemohou spolehnout. Není to tak, že s vámi přestanou mluvit. Budou s vámi mluvit, ale nebudou vám věřit a neudělají ani o kousek víc, než je nezbytně nutné. A když budete něco potřebovat, nepomohou vám.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , ODS

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je Babišova vláda neštěstí pro zemi?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Gabriela​ Sedláčková byl položen dotaz

Podle vás máme málo benzínek?

To podle mě fakt ne, přijde mi naopak, že jich máme hodně, ale je pravda, že si cenově moc nekonkurují. Ale to je obecně problém i třeba v obchodech nebo mezi operátory. Čím to podle vás je? Jde s tím něco udělat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Prezident Pavel: Fandím všem malým sportovcům

7:04 Prezident Pavel: Fandím všem malým sportovcům

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke sportu.