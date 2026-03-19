Fiala (ODS): Babiš se přidal ke Slovensku a Maďarsku

Andrej Babiš projevil v případě půjčky nebo záruky za půjčku Ukrajině nesolidaritu. Přidal se ke Slovensku a Maďarsku v situaci, která byla těžká pro všechny státy. Přesvědčit domácí publikum není vůbec jednoduché. Všichni mají rozpočtové a další problémy.
Neukázat solidaritu, že chápeme nebezpečí, které přichází, je v takové chvíli fatální chyba. Nejenže nás posouvá na východ, ale vrátí se nám to.
Ve chvíli, kdy ukazujete nesolidaritu, chováte se jako slon v porcelánu, mají partneři pocit, že se na vás nemohou spolehnout. Není to tak, že s vámi přestanou mluvit. Budou s vámi mluvit, ale nebudou vám věřit a neudělají ani o kousek víc, než je nezbytně nutné. A když budete něco potřebovat, nepomohou vám.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.