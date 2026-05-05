Grolich (Noví lidovci): Už mě ta mlha nebaví

05.05.2026 12:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu plánovanému projednávání kauzy Čapí hnízdo ve sněmovně

Grolich (Noví lidovci): Už mě ta mlha nebaví
Foto: KDU-ČSL
Popisek: Jan Grolich

Po asi stopadesáté tady budeme řešit Čapí hnízdo. K tomu přibude i obvinění bývalého ministra Blažka… Morální soudy a veřejná pohoršení. V televizi se bude řešit, kdo je větší lump. Super. Věděli jste ale, že tenhle týden se řeší změna rozpočtových pravidel, která by umožnila vládám v příštích letech výrazně vyšší schodky, zhruba o 150 až 200 miliard ročně navíc?

Tohle teď zapadne… stejně jako další věci. Protože Čapí hnízdo. A nebudu se ani smát reakci Andrejr Babišr, ve které zase mluví o politickém procesu… protože to není sranda.

Opakovaně tahle vláda útočí na ty, kdo jim stojí v cestě, od neziskovek přes nepohodlné lidi na úřadech až po veřejnoprávní média. Bude to pokračovat i směrem k justici? Nic není napořád. Napořád nebude ani tahle vláda. A je jenom na nás, jak dlouho to bude trvat a jestli to necháme dojít tak daleko, že to všechno budeme muset znovu opravovat.

Mgr. Jan Grolich

  • KDU-ČSL
  • hejtman
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Grolich (KDU-ČSL): Děláme tlustou černou čáru za kecáním lidem do života
Kam vítr, tam plášť? Už ne. Grolich novým šéfem lidovců
Hejtman Grolich: Musíme se změnit, musíme začít znovu
Hejtman Grolich: Nevím, jestli poslaneckou imunitu máme kvůli tomuto

Článek obsahuje štítky

Babiš , sněmovna , Čapí hnízdo , Grolich , noví lidovci

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Dělá Babišova vláda chyby, které bude muset opozice napravovat?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Vy věříte, že v bitcoinové kauze přijde nějaké rozřešení?

Jako právnička, jaké zákony byly podle vás porušeny? Jaké tresty mohou padnout? Pochybil podle vás jen Blažek nebo i někdo další? Kdo případně? Já myslím, že problém je, že politici za svá rozhodnutí nenesou trestní odpovědnost, že když způsobí nějakou škodu, nemusí jí platit. Nebo se pletu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounuVysoký tlak srazí na kolena kombinace citronu i melounu Při zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybujePři zalévání bazalky spousta lidí zbytečně chybuje

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Grolich (Noví lidovci): Už mě ta mlha nebaví

12:12 Grolich (Noví lidovci): Už mě ta mlha nebaví

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dalšímu plánovanému projednávání kauzy Čapí hnízdo …