Grolich (Noví lidovci): Už mě ta mlha nebaví

Po asi stopadesáté tady budeme řešit Čapí hnízdo. K tomu přibude i obvinění bývalého ministra Blažka… Morální soudy a veřejná pohoršení. V televizi se bude řešit, kdo je větší lump. Super. Věděli jste ale, že tenhle týden se řeší změna rozpočtových pravidel, která by umožnila vládám v příštích letech výrazně vyšší schodky, zhruba o 150 až 200 miliard ročně navíc?
Tohle teď zapadne… stejně jako další věci. Protože Čapí hnízdo. A nebudu se ani smát reakci Andrejr Babišr, ve které zase mluví o politickém procesu… protože to není sranda.
Opakovaně tahle vláda útočí na ty, kdo jim stojí v cestě, od neziskovek přes nepohodlné lidi na úřadech až po veřejnoprávní média. Bude to pokračovat i směrem k justici? Nic není napořád. Napořád nebude ani tahle vláda. A je jenom na nás, jak dlouho to bude trvat a jestli to necháme dojít tak daleko, že to všechno budeme muset znovu opravovat.
