Havel (TOP 09): Seznam priorit, se kterými se vrátíme do vlády

Krásné ráno z mé cesty do Sněmovny! Myslím, že je vhodná chvíle trochu vyprovokovat diskuzi. 18 procent. Na začátku roku dokonce 18,9 %. Tolik nám dala průzkumná agentura STEM jako volební potenciál!
V jiných průzkumech je to 12-13 %. Ano, je to spíše teoretická meta, ale děláme vše pro to, abychom se k němu přiblížili. Předsedou TOPky jsem půl roku, procházíme radikální transformací, máme nové tváře, brousíme program - k tomu jsme měli velkou sešlost tuto sobotu ve Vysočanech, která ve mně probudila optimismus jako nikdy předtím.
Za uplynulý měsíc a půl jsem s kolegy navštívil 13 krajů. A ne, nebyl jsem jen v Praze, Brně a Budějovicích. Pečlivě jsem naslouchal lidem v Ústeckém kraji, potkal jsem se s lidmi v Chebu, Opavě, Znojmě nebo Jablonci. Byl jsem opravdu v každém koutu naší země. Řešili jsem témata, jak se říká, od Šumavy k Tatrám - přijímačky na střední, euro, placená parkoviště, lanovku na Ještěd v Liberci, obchvat v Plzni, aktivní zálohy Armády a samozřejmě média veřejné služby. A tohle je jen začátek!
V nejbližší době Vám budu představovat seznam našich priorit, se kterými se vrátíme do vlády. Ale abyste po čtení tohoto příspěvku neodešli s prázdnou, jen namátkou: 5 přihlášek na střední školy, fixní pětidenní podzimní prázdniny, jedna sazba DPH, založení firmy online do 10 minut, zrušení plošných zemědělských dotací, euro, euro, euro (!), povinné předškolní vzdělávání od 4 let, 5 % HDP na obranu, masivní využití brownfieldů pro dostupnější bydlení, školní psychologové na SŠ financovaní státem, cílená podpora Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, havlovská diplomacie, digitální přepážka - úředník online, vše vyřešíte z domu…a mnoho dalšího!
Pokud jste dočetli až sem, tak si toho nesmírně vážím! Zároveň kdybyste měli jakékoliv podněty, tipy, témata, otázky, kritiku (!!), hrňte to do komentářů pod tento příspěvek. Odpovím na ně, jak rychle budu moct, na některé třeba i ve videu.
Díky, že jste se mnou. Díky, že jste s TOPkou.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
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