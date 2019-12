Hejtman Vondrák: Matematika se učí pořád stejně, pořád je strašákem a mladí lidé se jí bojí

Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, vážené kolegyně a kolegové. Asi nelze od bývalého rektora Technické univerzity čekat něco jiného než to, co řeknu, ale přece jen si myslím, že by to mělo mít nějakou racionální úvahu a hlavně bychom měli vyjít i z kontextu, ve kterém se nacházíme. A já bych si dovolil v těch čtyřech bodech, které tady mám, začít citací ze zprávy o náběhu zkoušky z matematiky jako povinné zkoušky společné části maturitní zkoušky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v únoru roku 2017. Nebojte se, nebudu to předčítat celé, má to asi 25 stran. Vezmu si tady k té prezentaci pouze poslední odstavec. A ten tvrdí: K výše uvedenému cíli středního vzdělávání přispívá matematické vzdělávání nepopiratelnou měrou. Připravit mladého člověka na život v dnešní společnosti mimo jiné znamená, že musí rozumět matematice, neboť množství problémů a situací z běžného i profesionálního života, pro jejichž pochopení a řešení je nezbytná jistá úroveň matematické znalosti, matematického myšlení a zvládání matematických nástrojů, stále roste. Matematika se stává jedním z klíčových nástrojů, který mladí lidé potřebují, mají-li zvládat výzvy a problémy v osobním, profesním, společenském i vědeckém životě. - Takže to je bod jedna.

Bod dva, co se změnilo k dnešnímu dni 6. 12. 2019? Nic. Matematika se učí pořád stejně, pořád je strašákem a mladí lidé se jí bojí. Limitně ty výsledky, které se v tomto projevily, jsou nulové. A mohu to potvrdit i z osobní empirie, protože učím ještě stále doktorandy a někdy se bojím, že to, co dneska neumí doktorand na vysoké škole, před třiceti lety uměli ti, kteří na vysokou školu nastupovali.

Jak z toho ven. Máme v podstatě tři nástroje, tři stupně volnosti. Ten první nabízí pan ministr, to je to triviální řešení, prostě to zrušíme. Omlouvám se - odložíme na osm let, to se rovná zrušit, to všichni víme. Já si myslím, že to není dobře, protože jsme to ani nevyzkoušeli a tvrdá data, o kterých se tady hovoří, jsou pouze data. Informace v nich skrytá v podstatě hovoří o něčem jiném. Nezaměňujme příčinu za důsledky. To, že máme nízkou úspěšnost u maturity, je důsledek toho, že ta matematika se špatně učí, má se učit delší dobu a má se změnit ta výuka. To je první věc.

Za druhé, jsem pro to, aby se jednoznačně přehodnotil systém státní maturity. Písemku, u které o jeden bod neuspějete a tím pádem neuspějete u maturity, považuji za nešťastnou. Já si myslím - a každý z nás starších si to pamatuje - maturita měla ústní část. A ta ústní část je od toho, abychom prokázali, co z té matematiky umíme. To, že se dopustíme numerické chyby nebo něčeho, co skutečně v tom tlaku té písemky se může stát... Prostě musím mít možnost své nápravy. Změňme to. Hledejme tu cestu. A mimochodem, to už se mělo dávno, dávno dít, a neděje se.

A třetí věc, kterou tady mám, je přehodnotit obory, u kterých matematiku skutečně bychom měli mít. Víte, já jsem ještě absolvent gymnázia, kdy jsme měli tři typy oborů na gymnáziích. Byl to matematicko-fyzikální, přírodovědný a humanitní. Matematicko-fyzikální měl písemku z matematiky a také ústní zkoušku, přírodovědné obory měly jenom tu ústní a humanitní matematiku neměly. A já si myslím, že je třeba se o tom začít bavit a říct si, kde ta matematika své nedílné místo má. A já tvrdím, že těch oborů stále přibývá. Nejde jenom o technické obory, přírodovědné, ale dneska i medicína se bez matematiky neobejde a myslím si, že je tady celá řada dalších oborů, které prostě tu matematiku potřebují. Víte, my máme nové heslo - Czech Republic: The Country For The Future. Prosím vás, umělá inteligence je o matematice, a to velmi náročné. Takže chceme-li matematiku využívat, tak to není o tom, jak jsem slyšel - to zadám do kalkulačky a něco mi vyjde. Já prostě musím rozumět tomu, co ta kalkulačka pro mě počítá.

No a dostávám se k poslednímu bodu a to už je velmi stručné. Já bych chtěl říct, že odložením problému problém nevyřešíme. Děkuji. (Potlesk ze střední a levé části sálu.)

