Richterová (Piráti): Obecní bydlení má sloužit lidem, ne papalášům

17.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Olga Richterová interpeluje Babiše kvůli bytu jeho blízké spolupracovnice.

Richterová (Piráti): Obecní bydlení má sloužit lidem, ne papalášům
Foto: Interview ČT24
Popisek: Olga Richterová

Zatímco mladí lidé, rodiny i samoživitelé narážejí na nedostupné nájmy a roky čekají na šanci důstojně bydlet, v okolí Andreje Babiše se znovu řeší výhodné obecní bydlení. Místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová premiéra Babiše konfrontovala s dotazy, jak se staví k informacím o možném neoprávněném využívání obecního bytu vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha a jaké důsledky z nich vyvodí.

„Mladí lidé i rodiny stále hůř dosahují na důstojné bydlení. Vláda papalášů má ale vystaráno. Případy výhodného obecního bydlení u lidí z nejbližšího okolí Andreje Babiše se objevují u Tünde Bartha, Zuzany Mrázové nebo u Ondřeje Prokopa dokonce výhodné vlastní bydlení. Premiér musí jasně vysvětlit, zda jeho vláda myslí podporu dostupného bydlení vážně pro lidi, nebo ji chápe jen jako výsadu pro své lidi,“ řekla Olga Richterová.

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V interpelaci se premiéra ptá, zda vyzve Tünde Bartha k ukončení nájmu obecního bytu, pokud jej sama nevyužívá, zda podpoří větší transparentnost politiků využívajících obecní bydlení a jak hodnotí situaci, kdy by obecní byt mohl být využíván v rozporu s podmínkami nájemní smlouvy.

„Jako advokátka, která viděla už mnoho nájemních smluv na byty, a také jako senátorka, kterou velmi trápí nedostatek bytů pro občany a občanky v bytové nouzi, se pozastavuji nad tím, že vysoce postavená úřednice Úřadu vlády a pravá ruka Andreje Babiše zneužívá veřejný majetek ve svůj prospěch. Navíc v situaci, kdy se na byty tvoří opravdu dlouhé pořadníky a vláda deklaruje zájem lidem pomoct. Bohužel opak je pravdou. Obyčejní lidé Tünde Bartha nezajímají. A nezajímají ji asi ani závazky, které pro ni plynou z nájemní smlouvy na městský byt. Jedním z nich je totiž zákaz byt poskytovat třetím osobám,“ doplnila senátorka Adéla Sucharda Šípová.

„Piráti dlouhodobě prosazují, aby veřejný majetek sloužil veřejnosti a aby na výhody čerpané politiky a jejich spolupracovníky bylo vidět. Dává smysl, že obecní byty mají pomáhat lidem v bytové nouzi, ne rozšiřovat privilegia mocných. Kde má premiér plán na řešení bytové krize, když ani ve svém nejbližším okolí nedokáže garantovat férové zacházení s obecním bydlením? Právě z těchto důvodů jsme navrhli tzv. Lex Mrázová, aby bylo jasné kdo z politiků a jejich nejbližšího okolí profituje z levných obecních bytů,“ uzavřela Richterová.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
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bydlení , interpelace , piráti , Richterová

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