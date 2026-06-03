Herman (ANO): První oběť vraha na FF UK?

K pochopení toho, co jsem napsal výše, je třeba vrátit se k okamžiku, kdy do budovy FFUK vchází policejní hlídka a v rámci pátrání po v té chvíli již zcela prokazatelně nebezpečném pachateli a z vraždy podezřelém Davidu Kozákovi sděluje nezávisle na sobě dvěma členům vedení fakulty a Kolegia děkanky, že Policie hledá ozbrojeného a nebezpečného studenta a že hrozí jeho vniknutí do budovy.
Vedení fakulty o nebezpečném, ozbrojeném muži vědělo
Ano, vedení Fakulty skutečně zcela jistě vědělo s předstihem, že takový pachatel může být v prostorách školy. O to nepochopitelnější je to, co následovalo.
Proděkan Rákosník, který se 80 minut před začátkem střelby dozvěděl od Policie ČR, že do budovy hrozí vniknutí ozbrojeného hledaného muže, to popsal takto:
A jeho kolega se dokonce od Policie zjistil, že se pravděpodobně blíží psychicky narušený a nebezpečný člověk. Popsal to zde:
Oba tuto informaci bezpochyby přenesli i na zasedání Kolegia, které v tu chvíli probíhalo, ale vedení Fakulty neudělalo vůbec nic. Místo toho, aby děkanka situaci řešila, dala pokyn k evakuaci, nebo alespoň upozornila lidi v budově na možné nebezpečí, nechala dokonce zcela nepochopitelně dál připravovat Vánoční zpívání, na které měly přijít další stovky lidí!
Děkanka Eva Lehečková: „Po ukončení kolegia ve 14:52 jsem v místnosti jsem zůstala já a dvě asistentky, chystaly jsme se přemístit na vánoční zpívání s prof. Ebenem v 1. patře…“
Tedy „Kolegium děkanky“ mělo více než hodinu informaci o hrozícím riziku střelby na fakultě, a nejen že okamžitě nespustilo krizový plán, ale ani nepřistoupilo na zrušení koncertu, na který se mělo dostavit značné množství studentů a pozvaných hostů.
Psychopat ve škole? Zazpíváme si!
A o zmíněném koncertu věděl zcela jistě i vrah Kozák a je na místě se domnívat, že právě na něm se chystal spustit svoje vražedné řádění. Koncert se měl totiž konat ve společných prostorách, na schodech mezi 1. a 2. patrem, kam by měl vrah shora nejen přístup, ale stovky lidí pod sebou jako na dlani. Důsledky se domýšlejí jen velmi těžko.
Adam Jurák, student z Vídně
A role Adama Juráka? Ta je v tomto případě zcela zásadní a také neskutečně nešťastná. Adam totiž nebyl ani studentem FFUK a byl na fakultě na studijní praxi. Jen shodou okolností, které se pro něj a jeho rodinu ukázaly být tragické, ale pro desítky a stovky lidí, kteří se měli účastnit zmíněného koncertu mohly být nakonec spásné, se ocitl na záchodech pro invalidy ve 4. patře, kde v tu chvíli neměl nikdo být.
Podle informací z jeho okolí byl Adam po operaci kolene a měl střevní potíže. Poslední jeho přesně dokumentovaný pohyb byl ve 14:22, kdy vyšel z knihovny ve 2. patře. Pal byl ještě viděn ve fakultním bufetu. Poté vyjel výtahem do 4. patra, vzhledem k indispozici s operovaným kolenem a berlím, které používal, vyhledal WC pro invalidy v části fakulty, kde v daném čase předpokládal, zřejmě stejně jako vrah, nejmenší pohyb osob.
Ve špatný čas na špatné místě, nebo snad naopak?
A podle všeho tam překvapil Davida Kozáka, který se připravoval na svoje běsnění. Stanul tváří v tvář člověku, který měl všude kolem sebe pušky, pistole, řetězy, náboje atd.
A je zcela legitimní se na základě uvedeného domnívat, že ve chvíli, kdy byl odhalen, musel Kozák reagovat a svoje vražedné řádění tak spustil dříve, a hlavně jinde, než na koncertě, který se v tu chvíli připravoval o dvě patra níže.
Pokud by se dostal ke střelbě do zpívajícího davu v uzavřeném prostoru, následky by byly ještě fatálnější.
Co dodat? Snad jen to, že bez jakýchkoli pochybností jsou další zachráněné životy těch, kterým byly po jeho smrti transplantovány Adamovy orgány.
Klobouk dolů před jeho rodinou, která se v takové chvíli rozhodla pro toto řešení. Mám to štěstí, že jsem je poznal osobně, komunikuji s nimi do současnosti a mají můj obdiv a úctu.
Také za to, že nikdy nevzdali svůj boj za objasnění všech okolností, které největší masové vraždě v ČR předcházely.
A že je stále co objasňovat!
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