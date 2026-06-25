Hlavatý (STAN): Prezident se snažil o dohodu

25.06.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Hlavatý (STAN): Prezident se snažil o dohodu
Foto: Repro CNN Prima News
Popisek: Poslanec Matěj Hlavatý

A kdy měl podle vás Ústavní soud vydat předběžné opatření, když se vláda zjevně snažila zmařit možnost podání kompetenční žaloby? Summit v Ankaře se koná už 7. a 8. července.

Prezident se přitom snažil o dohodu. Přišel na jednání vlády, hledal kompromis a možnosti, jak kompetenční žalobě předejít. Naopak premiér opakovaně chodil na jednání pozdě a rozhodnutí oddaloval.

Pokud tu někdo mluví o rozeštvávání společnosti, pak je to především současná vládní garnitura.

Nacházíme se v době, kdy ve světě probíhá nejvíce ozbrojených konfliktů od druhé světové války. V době, kdy Rusko otevřeně vyhrožuje Evropě zničením a záborům dalších území.

A pokud má někdo zastupovat naši zemi na jednání NATO, pak je to vrchní velitel ozbrojených sil a bývalý předseda Vojenského výboru NATO. Prezident, který má pro takové jednání zkušenosti, respekt i potřebnou autoritu.

Matěj​ Hlavatý

  • STAN
  • poslanec
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STAN , Hlavatý

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.