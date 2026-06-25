Hlavatý (STAN): Prezident se snažil o dohodu

A kdy měl podle vás Ústavní soud vydat předběžné opatření, když se vláda zjevně snažila zmařit možnost podání kompetenční žaloby? Summit v Ankaře se koná už 7. a 8. července.
Prezident se přitom snažil o dohodu. Přišel na jednání vlády, hledal kompromis a možnosti, jak kompetenční žalobě předejít. Naopak premiér opakovaně chodil na jednání pozdě a rozhodnutí oddaloval.
Pokud tu někdo mluví o rozeštvávání společnosti, pak je to především současná vládní garnitura.
Nacházíme se v době, kdy ve světě probíhá nejvíce ozbrojených konfliktů od druhé světové války. V době, kdy Rusko otevřeně vyhrožuje Evropě zničením a záborům dalších území.
A pokud má někdo zastupovat naši zemi na jednání NATO, pak je to vrchní velitel ozbrojených sil a bývalý předseda Vojenského výboru NATO. Prezident, který má pro takové jednání zkušenosti, respekt i potřebnou autoritu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku