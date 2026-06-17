Zdechovský (KDU-ČSL): Respektuji rozhodnutí Ústavního soudu

Do sporu jsem nešel kvůli sobě, ale kvůli principu: člověk by neměl přijít o možnost sloužit své zemi v aktivních zálohách jen proto, že byl zvolen do Evropského parlamentu. Vlastenectví není funkce. Vlastenectví je služba a hrdost na zemi, kde se člověk narodil.
Sloužit v armádě by si měli zkusit i poslanci a senátoři. Možná by rychleji pochopili, že i 3,5 procenta HDP je málo.
Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA
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