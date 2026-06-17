Zdechovský (KDU-ČSL): Respektuji rozhodnutí Ústavního soudu

18.06.2026 6:23 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k vyřazení z aktivních záloh

Zdechovský (KDU-ČSL): Respektuji rozhodnutí Ústavního soudu
Foto: Archiv TZ
Popisek: Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL

Do sporu jsem nešel kvůli sobě, ale kvůli principu: člověk by neměl přijít o možnost sloužit své zemi v aktivních zálohách jen proto, že byl zvolen do Evropského parlamentu. Vlastenectví není funkce. Vlastenectví je služba a hrdost na zemi, kde se člověk narodil.

Sloužit v armádě by si měli zkusit i poslanci a senátoři. Možná by rychleji pochopili, že i 3,5 procenta HDP je málo.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Armáda ČR , zálohy , Zdechovský

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Obrana

Pořád se mluví jen o navyšování výdajů na obranu. Ale jak hodláte řešit problém, že chybí lidi? A je nebo podle vás zárukou naší bezpečnosti naše členství v NATO? Já se obávám, že kdyby bylo nejhůř, tak nás jeho hlavní strůjce USA nechá na holičkách.

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