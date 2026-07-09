Slovák (ODS): Vezměte si naše návrhy a přivlastněte si je. Neděláme to kvůli egu

09.07.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slibované revoluci ve zdravotnictví ze strany vlády Andreje Babiše.

Slovák (ODS): Vezměte si naše návrhy a přivlastněte si je. Neděláme to kvůli egu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Stínový ministr zdravotnictví za ODS Štěpán Slovák

Slibují největší zdravotnickou revoluci „od dob objevení penicilinu”, ale zatím nic moc.

Ve Sněmovně jsme měli dlouhou, ale věcnou debatu. Z těch mediálních řečí o historických reformách už jsem fakt unavený, protože skutek utek a systémové změny dlouhodobě stojí. Vyzval jsem proto pana ministra k jednoduché věci, pokud nemáte vlastní řešení, sáhněte do našeho šuplíku. Využijte moje, rád poskytnu, rád podpořím i vaše reformní návrhy.

A aby to bylo ještě jednodušší, klidně ty naše návrhy vezměte a vydávejte je za své. My si totiž ego hladit nepotřebujeme, nám jde o to, aby zdravotnictví reálně fungovalo. 

Mgr. Štěpán Slovák

  • ODS
  • poslanec
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ODS , Slovák

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