Slovák (ODS): Vezměte si naše návrhy a přivlastněte si je. Neděláme to kvůli egu

Slibují největší zdravotnickou revoluci „od dob objevení penicilinu”, ale zatím nic moc.
Ve Sněmovně jsme měli dlouhou, ale věcnou debatu. Z těch mediálních řečí o historických reformách už jsem fakt unavený, protože skutek utek a systémové změny dlouhodobě stojí. Vyzval jsem proto pana ministra k jednoduché věci, pokud nemáte vlastní řešení, sáhněte do našeho šuplíku. Využijte moje, rád poskytnu, rád podpořím i vaše reformní návrhy.
A aby to bylo ještě jednodušší, klidně ty naše návrhy vezměte a vydávejte je za své. My si totiž ego hladit nepotřebujeme, nám jde o to, aby zdravotnictví reálně fungovalo.
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