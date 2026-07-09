Kolonečný (STAN): Postavili jsme rozhlednu. Za 13 milionů

Nejsevernější rozhledna ČR roste právě u nás! Od prvních plánů v roce 2015 to byla dlouhá cesta, ale po 120 letech se na Jitrovníku v Království postavila nová dominanta.Co by vám k videu nemělo utéct?
Finance: Celkem 13 milionů Kč, ale díky úspěšné dotaci máme 85 % pokryto z externích zdrojů.
Prosba: Rozhledna teď NENÍ přístupná. Prosím o trpělivost, musíme dodělat terén a úspěšně zkolaudovat.
Otevíráme 26. září! Čeká nás parádní program a mezinárodní pochody. Pro ty, co nemusí výšky, navíc v budoucnu chystáme online kameru přímo z vrcholu.
Vize: Propojujeme Jitrovník, křížovou cestu a cyklostezky. Chceme vytvořit krásné místo pro rodiny, turisty i cyklisty.
Už je od vás vidět? Napište mi do komentářů, z jakého místa u nás ve městě máte na rozhlednu nejlepší výhled!
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