Kolonečný (STAN): Postavili jsme rozhlednu. Za 13 milionů

09.07.2026 11:05 | Monitoring
autor: PV

Kolonečný (STAN): Postavili jsme rozhlednu. Za 13 milionů
Foto: STAN
Popisek: Starostové a nezávislí - logo

Nejsevernější rozhledna ČR roste právě u nás! Od prvních plánů v roce 2015 to byla dlouhá cesta, ale po 120 letech se na Jitrovníku v Království postavila nová dominanta.Co by vám k videu nemělo utéct?

Finance: Celkem 13 milionů Kč, ale díky úspěšné dotaci máme 85 % pokryto z externích zdrojů.

Prosba: Rozhledna teď NENÍ přístupná. Prosím o trpělivost, musíme dodělat terén a úspěšně zkolaudovat.

Otevíráme 26. září! Čeká nás parádní program a mezinárodní pochody. Pro ty, co nemusí výšky, navíc v budoucnu chystáme online kameru přímo z vrcholu.

Vize: Propojujeme Jitrovník, křížovou cestu a cyklostezky. Chceme vytvořit krásné místo pro rodiny, turisty i cyklisty.

Už je od vás vidět? Napište mi do komentářů, z jakého místa u nás ve městě máte na rozhlednu nejlepší výhled!

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Článek obsahuje štítky

STAN , Šluknov , Kolonečný

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Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Alkohol

Tvrdíte, že k tomu, aby poslanci nepili ve sněmovně alkohol, nepotřebujete zákon. Opravdu? Můžete se zaručit, že ho někteří ve sněmovně nepijí? A proč je tam vůbec dostupný? V normální práci to není. Proč by to mělo být ve sněmovně jinak? Taťána

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