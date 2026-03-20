Kolář (TOP 09): Podpora českému obrannému průmyslu, výzkumu i vývoje

20.03.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k unijnímu programu SAFE.

Foto: Repro X
Popisek: Europoslanec Ondřej Kolář

Měl jsem v Bruselu na pracovní návštěvě Matěje Ondřeje Havla, předsedu TOP 09. A jsem rád, že si odsud neodváží jen pralinky, ale taky domácí úkoly.

Včera jsme byli na důležité schůzce s komisařem pro obranu Andrius Kubilius, kde jsme řešili podporu českému obrannému průmyslu, výzkumu i vývoje.

Na stole leží 150 miliard (!!) eur v programu SAFE, ze kterých může Česko čerpat, ale i další balíky peněz. Jsou to peníze, které pomůžou Česku, lidem v Česku, českému průmyslu, českým zaměstnancům. Je na vládě, jestli, a hlavně jak po těch penězích sáhne, a jestli je dokáže přeměnit na lepší pracovní místa, lepší příležitosti a třeba lepší platy v Česku. Jde to.

Mimochodem – 16 států EU (včetně Slovenska!!) už má půjčky za miliardy eur z programu SAFE schválené…

No, a protože opozice má vládu kontrolovat, TOP 09 by si tenhle úkol měla vzít na hrb a být vší ve vládním kožichu, která se bude pořád dokolečka ptát, jak to s tím čerpáním vypadá, jestli ty peníze chce a umí využít pro lidi v Česku a naši obranu, nebo jestli líbivé řeči o zlepšování životů našich lidí jsou jen předvolební metafory.

Mgr. Ondřej Kolář

  • TOP 09
  • europoslanec
Psali jsme:

Vyvalil se kýbl hnusu. Klempíř odvolal podřízenou
Majáky, nebo blbci. Gulyáš setřel umělce pro Milion chvilek. Jednoho odmítl komentovat
Hledá se patolog
Němci podkopali stabilitu. Odborník na energie popsal temnou budoucnost

Další články z rubriky

Mašek (ANO): Je na čase, aby se lidé přestali tvářit, že je všechno v pořádku

14:05 Mašek (ANO): Je na čase, aby se lidé přestali tvářit, že je všechno v pořádku

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Deníku N a Petru Pavlovi.