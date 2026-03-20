Kolář (TOP 09): Podpora českému obrannému průmyslu, výzkumu i vývoje

Měl jsem v Bruselu na pracovní návštěvě Matěje Ondřeje Havla, předsedu TOP 09. A jsem rád, že si odsud neodváží jen pralinky, ale taky domácí úkoly.
Včera jsme byli na důležité schůzce s komisařem pro obranu Andrius Kubilius, kde jsme řešili podporu českému obrannému průmyslu, výzkumu i vývoje.
Na stole leží 150 miliard (!!) eur v programu SAFE, ze kterých může Česko čerpat, ale i další balíky peněz. Jsou to peníze, které pomůžou Česku, lidem v Česku, českému průmyslu, českým zaměstnancům. Je na vládě, jestli, a hlavně jak po těch penězích sáhne, a jestli je dokáže přeměnit na lepší pracovní místa, lepší příležitosti a třeba lepší platy v Česku. Jde to.
Mimochodem – 16 států EU (včetně Slovenska!!) už má půjčky za miliardy eur z programu SAFE schválené…
No, a protože opozice má vládu kontrolovat, TOP 09 by si tenhle úkol měla vzít na hrb a být vší ve vládním kožichu, která se bude pořád dokolečka ptát, jak to s tím čerpáním vypadá, jestli ty peníze chce a umí využít pro lidi v Česku a naši obranu, nebo jestli líbivé řeči o zlepšování životů našich lidí jsou jen předvolební metafory.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.