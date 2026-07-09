Krutílek (ODS): Přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí

09.07.2026 10:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Krutílek (ODS): Přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí
Foto: Archiv Ondřeje Krutílka
Popisek: Ondřej Krutílek

Kolegové, přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí!

Pojďme si říct, o čem se včera skutečně hlasovalo:

Evropský parlament nehlasoval o tom, jestli chránit děti. Na tom se shodneme všichni.

Hlasovalo se o tom, jestli znovu otevřít cestu k tzv. „Chat Control“, tedy k plošnému skenování soukromé komunikace milionů občanů.

A většina europoslanců tuto cestu bohužel znovu otevřela.

Proto nerozumím kolegům, kteří dnes tvrdí, že jsou proti plošnému skenování soukromých zpráv, ale včera hlasovali pro to, aby se právě tento návrh znovu projednával. Tyto dvě věci spolu jednoduše nejdou dohromady.

Zítra přijde rozhodující hlasování. Teprve to ukáže, kdo skutečně hájí právo na soukromí a kdo je ochoten otevřít dveře největšímu zásahu do digitálních svobod za poslední roky.

Kdo včera hlasoval pro zrychlenou proceduru, která tomuto hlasování otevřela dveře? Podívejte se níže.

Mgr. Ondřej Krutílek

  • ODS
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ne, není pryč. Evropské „šmírování“ Chat Control se vrátilo
„Co vaše sebeúcta?“ Šéf NATO dostal nepříjemnou otázku a vykroutil se jako had
Porážka vlády, trapnost pro prezidenta. Drulák si o sporu nebral servítky
Petr Hampl: Mengeleho dědicové přitvrzují

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ODS , Krutílek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vadí vám, že i když byl Chat Control zamítnutý, opět s o něm jedná a hlasuje?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Alkohol

Tvrdíte, že k tomu, aby poslanci nepili ve sněmovně alkohol, nepotřebujete zákon. Opravdu? Můžete se zaručit, že ho někteří ve sněmovně nepijí? A proč je tam vůbec dostupný? V normální práci to není. Proč by to mělo být ve sněmovně jinak? Taťána

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Hubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopyHubnoucí injekce zanechají na obličeji nehezké stopy Způsoby, kterými si sami ztěžujeme životZpůsoby, kterými si sami ztěžujeme život

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Krutílek (ODS): Přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí

10:02 Krutílek (ODS): Přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.