Krutílek (ODS): Přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí

Kolegové, přestaňte schovávat plošné šmírování za ochranu dětí!
Pojďme si říct, o čem se včera skutečně hlasovalo:
Evropský parlament nehlasoval o tom, jestli chránit děti. Na tom se shodneme všichni.
Hlasovalo se o tom, jestli znovu otevřít cestu k tzv. „Chat Control“, tedy k plošnému skenování soukromé komunikace milionů občanů.
A většina europoslanců tuto cestu bohužel znovu otevřela.
Proto nerozumím kolegům, kteří dnes tvrdí, že jsou proti plošnému skenování soukromých zpráv, ale včera hlasovali pro to, aby se právě tento návrh znovu projednával. Tyto dvě věci spolu jednoduše nejdou dohromady.
Zítra přijde rozhodující hlasování. Teprve to ukáže, kdo skutečně hájí právo na soukromí a kdo je ochoten otevřít dveře největšímu zásahu do digitálních svobod za poslední roky.
Kdo včera hlasoval pro zrychlenou proceduru, která tomuto hlasování otevřela dveře? Podívejte se níže.
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