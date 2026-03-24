Konečná (KSČM): Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova

Válka v Íránu nám všem zdraží životy. To je realita. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom debatovat, ale to je vše, co s tím můžeme dělat. Jako kdyby nestačilo, že jsme tu měli Fialovu drahotu. Trumpovo válečné dobrodružství teď všichni pocítíme ve svých vlastních peněženkách. Proč?
Uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších přepravních cest na světě, totiž znamená, že se zásadně prodraží doprava mezi Evropou a Asií. Nákupy z čínských e-shopů už rázem nebudou tak výhodné. Jenže to je jenom špička ledovce. Problém je daleko vážnější.
Uzavření průlivu a ničení ropné infrastruktury v Íránu a v okolních státech znamená, že skokově roste cena pohonných hmot. Všichni to už ostatně zažíváme na pumpách, a to i přestože došlo k rekordnímu uvolnění rezervních zásob ropy na trh. A nezdá se, že by růst cen už narazil na svůj strop.
To nám pak nezdraží jenom cesty autem, ale doslova úplně všechno. Protože náš stát už dávno rezignoval na soběstačnost (nejen tu potravinovou, ale v jakékoliv formě), tak obrovské množství výrobků přepravujeme z velkých vzdáleností. Vyšší náklady dopravců se logicky promítnou do koncových cen. Zdraží tak všechno, co dovážíme. Čím déle bude Trumpova válka proti Íránu trvat, tím výše budou ceny stoupat.
Mimochodem bylo to právě hnutí Stačilo!, které ve sněmovních volbách prosazovalo budovat potravinovou soběstačnost. Právě proto, aby naše peněženky netrpěly, když si někdo na druhé straně světa usmyslí zahájit válku. A je velmi paradoxní, že tuto agresi, podporuje jak bývalá Fialova koalice složená z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STANu a Pirátů, tak Babišova koalice sestavená z ANO, SPD, Motoristů, PRO, Trikolory a Svobodných…
Ing. Kateřina Konečná
