Konečná (KSČM): Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova

24.03.2026 6:23 | Profily PL
autor: PV

Právě v těchto dnech se pak v celé nahotě ukazuje, kdo z politiků slova o míru a vlastenectví myslel vážně, a kdo je měl jenom jako marketingové cvičení před volbami.

Foto: Youtube
Popisek: Kateřina Konečná

Článek byl převzat z Profilu Ing. Kateřina Konečná - Jedna drahota střídá druhou. Teď je tady ta Trumpova!

Válka v Íránu nám všem zdraží životy. To je realita. Můžeme s tím nesouhlasit, můžeme o tom debatovat, ale to je vše, co s tím můžeme dělat. Jako kdyby nestačilo, že jsme tu měli Fialovu drahotu. Trumpovo válečné dobrodružství teď všichni pocítíme ve svých vlastních peněženkách. Proč?

Uzavření Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších přepravních cest na světě, totiž znamená, že se zásadně prodraží doprava mezi Evropou a Asií. Nákupy z čínských e-shopů už rázem nebudou tak výhodné. Jenže to je jenom špička ledovce. Problém je daleko vážnější.

Uzavření průlivu a ničení ropné infrastruktury v Íránu a v okolních státech znamená, že skokově roste cena pohonných hmot. Všichni to už ostatně zažíváme na pumpách, a to i přestože došlo k rekordnímu uvolnění rezervních zásob ropy na trh. A nezdá se, že by růst cen už narazil na svůj strop.

To nám pak nezdraží jenom cesty autem, ale doslova úplně všechno. Protože náš stát už dávno rezignoval na soběstačnost (nejen tu potravinovou, ale v jakékoliv formě), tak obrovské množství výrobků přepravujeme z velkých vzdáleností. Vyšší náklady dopravců se logicky promítnou do koncových cen. Zdraží tak všechno, co dovážíme. Čím déle bude Trumpova válka proti Íránu trvat, tím výše budou ceny stoupat.

Mimochodem bylo to právě hnutí Stačilo!, které ve sněmovních volbách prosazovalo budovat potravinovou soběstačnost. Právě proto, aby naše peněženky netrpěly, když si někdo na druhé straně světa usmyslí zahájit válku. A je velmi paradoxní, že tuto agresi, podporuje jak bývalá Fialova koalice složená z ODS, TOP09, KDU-ČSL, STANu a Pirátů, tak Babišova koalice sestavená z ANO, SPD, Motoristů, PRO, Trikolory a Svobodných…

Co zmůžeme?

Na adresu Ursuly von der Leyenové a asi i dalších jste napsal, že strpíme ve funkcích fanatiky. Já je ale trpět nechci a určitě nejen já, ale třeba i vy. Ale co zmůžeme? Vždyť jsou občany nevolení a neodvolatelní – podle mě to je záměr EU, že o tom hlavním rozhodují ti, které nemáme šanci vyměnit a ...

