Kordová Marvanová: To není věta z filmu Kmotr

„Toto neřeknu z obavy o svůj život a rodinu. Obávám se, že by mě policie neochránila.“ To není věta z filmu Kmotr, jak byste si možná mysleli. Je to z minulého týdne před pražským soudem a zaznělo to z úst svědka a zároveň obviněného Jana Marka, který odmítl vypovídat v kauze Dozimetr.
To je síla! A ještě horší je, že nikdo se už tomu ani nepodiví. Zřejmě kdekdo z pražské politiky to má za normální, že se vrátila nebo spíš trvá vláda kmotrů a zákulisních hráčů nad Prahou a městskými firmami!
Nejenže je nepřijatelné nechat beztrestně zločinné skupiny ovlivňovat správu Prahy, ale zároveň se ztrácejí miliardy. Tak to nejde nechat!
