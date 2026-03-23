Koudelka (Trikolora): Demonstranti z Letné, kde jste byli před pěti lety?

Skutečné demonstrace proti Babišově vládě na ochranu demokracie a práv lidí byly za covidu před pěti lety. V Praze proti nim Babišova vláda nasadila polici. V Brně chtěla policie po každém protestujícím občanku, nakonec demonstraci rozpustili a zatkli hlavního organizátora. Až dodatečně prohlásil Krajský soud v Brně na můj návrh rozpuštění demonstrace za nezákonné (ZDE).
Tehdy byl protest proti vládě spojen s hrozbou zatčení za to, že lidé chtěli svobodu chodit do hospody a nenechali se donutit k nepovinnému očkování, o kterém vláda a její nohsledi lhali, že kdo je očkovaný, nemůže se covidem nakazit sám, ani nikoho nenakazí. Moc drsně zasahovala a diskriminovala ty, kteří se postavili tlaku na očkování, za kterým byly obrovské zisky výrobců vakcín.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Protivládních demonstrací jsem se za covidu aktivně účastnil i jako řečník. A kde byl Milion chvilek, kde byli ti Trojanové a Svěrákové? Zvedli hlas na obranu zatčených? Zvedli hlas na obranu svobody lidí, zvedli hlas proti farmaceutické mafii? Ne! Byli zalezlí. Protože jsem s Trojanem a Svěrákem nebyl tehdy zbabělý, nemusím být nyní s nimi na Letné „statečný“. Na Letné žádný zásah proti demonstrantům nehrozil a demonstrovalo se i za pokračování neobjektivity, nevyváženosti a lžipublicistiky České televize.
Za covidu se proti Babišovi demonstrovalo za to, aby lidé mohli žít svobodně, ne za to, aby jiní byli omezováni. Kdo uvěřil reklamně na covidové očkování, ať si jej klidně píchá. Tehdejší demonstranti nechtěli omezit jiné, jen se nechtěli podvolit moci. Nynější demonstranti na Letné však chtějí, aby pokračovalo zotročení mnoha lidí, kteří musí platit na Českou televizi, na lži v Otázkách Václava Moravce a podobných pořadech.
Chtějí, abych nadále skrze nucený koncesionářský poplatek financoval Českou televizi, kterou financovat nechci. Pro mne je však Česká televize to, co Československá televize do listopadu 1989. Neobjektivní a nedůvěryhodná instituce. Jak jsem před pěti lety demonstroval proti Babišově vládě, nyní jí fandím, že nás českotelevizního otroctví zbaví.
(převzato z Profilu)
Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
