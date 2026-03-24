Kubisková (Výzva): Hodnoty ano, manipulace NE aneb Proč jsem nešla na Letnou?

Článek byl převzat z Profilu Ing. Karolína Kubisková - Honodty ano, manipulace NE aneb proč jsem nešla na Letnou?
Protože panu Minářovi ani jeho Milionu chvilek nevěřím. Je to skoro sedm let když jsme byli s našimi dětmi demonstrovat s Milionem chvilek na Letné. Věřili jsme, že je objektivním a nestranným zástupcem občanské společnosti, že se zasadí u demokratických politických stran o omezení korupce a klientelismu a že bude řešit aféry padni komu padni. Velmi nás ale zklamal!
S morálním selháním a aférami vlády Petra Fialy se ukázalo, že Milion chvilek není nezávislý zástupce občanské společnosti a není ani objektivní. Vysílal sice signály, ale nikdy se vůči aférám zásadně nevymezil a neměří všem stejným metrem. Kde byl Mikuláš Minář a Milion chvilek, když se řešil Dozimetr a "dětský" šifrovaný telefon ministra Rakušana, Kampelička, nebo bitcoinová aféra? Proč nesvolal protivládní demonstraci?
Netuším! Stejně jako to, zda za panem Minářem nestojí někdo jiný v pozadí, kdo tahá za nitky. Jediné, co vím, že poté co se neúspěšně pokusil založit slibovanou politickou stranu, na kterou od lidí vybral peníze, bezostyšně zmizel a miliony korun s ním. Proto mu už nevěřím.
Neposuzuji lidi podle slov, ale podle skutečných činů, a vadí mi vidět, jak si právě takoví lidé, jako Vít Rakušan, spojený s Dozimetrem, kde je několik mrtvých, nebo třeba Eva Decroix, která zametla bitcoinovou kauzu, hrají na demonstraci na morální majáky.
Jsem ráda za jakýkoliv projev občanské angažovanosti a souhlasím, že hodnoty je třeba chránit - svoboda, nezávislost médií, bezpečnost... JASNĚ! Chceme-li ale mluvit o skutečných hodnotách, musíme všem měřit stejným metrem a zároveň umět akceptovat i odlišný názor. Tak jako vyjádřili občané svůj názor na Letné, vyjádřili ho i ve svobodných demokratických volbách. Pluralita názorů je znakem fungující demokracie a to je třeba respektovat.
VYZÝVÁM proto politiky, aby se chovali zodpovědně a přestali rozdělovat naši společnost. Začněte se, prosím, chovat zodpovědně, respektujte zákony a jednejte konstruktivně, v zájmu našich občanů i celé země.
Ing. Karolína Kubisková
