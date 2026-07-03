Článek byl převzat z Profilu JUDr. Václav Musílek - Česká párty k nadcházejícímu summitu NATO v Ankaře
Česká párty podporuje úsilí prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu na Ukrajině. Jsme přesvědčeni, že prvním a nezbytným krokem musí být okamžité příměří – úplné zastavení bojů na celé linii fronty. Torpédování tohoto úsilí ze strany evropských politiků je neštěstím především pro Ukrajinu samotnou.
Kromě Ruska nesou za současný stav významnou vinu i evropští političtí lídři a samozřejmě korupční ukrajinský režim. Žádný realistický mírový plán z Bruselu ani odjinud z Evropy dosud nevzešel. Místo toho pokračuje neskrývaná snaha pokořit a ponížit Rusko, dosáhnout politické změny, která jej vrátí do bezmoci a chaosu. Tento vlhký sen se nepodařilo uskutečnit žádnému evropskému politikovi v minulosti a nemůže se to podařit ani dnes.
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Obětí tohoto nepoučitelného jednání jsou především prostí lidé na Ukrajině – ti, kteří nemají prostředky na útěk na Západ, včetně České republiky. Podle dostupných průzkumů si drtivá většina z nich přeje okamžitý konec války, i za cenu územních ztrát. O jejich názor se však většina evropských politiků a mainstreamových médií vůbec nezajímá.
Česká párty důrazně odmítá další nové závazky na dodávky zbraní, munice a protivzdušné obrany na Ukrajinu, stejně jako rozšiřování zbrojní výroby. Miliardové kontrakty na zbrojení a podporu Ukrajiny – přes 100 miliard eur z evropské strany na roky 2026–2027 – znamenají pouze další tisíce mrtvých na obou stranách, další eskalaci konfliktu a další obrovské zisky pro zbrojařské lobby. To není politikou České párty.
Naopak podporujeme umírněný postoj Trumpovy administrativy, která jasně upřednostňuje nahrazení vojenského řešení vyjednáváním a diplomatickým úsilím. Česká párty prosazuje neutrální postoj ke stranám konfliktu na Ukrajině s jediným cílem: napomoci jeho okamžitému ukončení. My nejsme ve válce. Odmítáme vyvolávání válečné hysterie a víme, že v Kyjevě se za Prahu určitě nebojuje. Bojuje se tam za zájmy, které jsou zcela cizí většině obyvatel České republiky.
JUDr. Václav Musílek
Česká párty (The Czech Party)
JUDr. Václav Musílek
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