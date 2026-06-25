Zděšený Cyril Svoboda řekl, co ve skutečnosti provedl Ústavní soud

Někdejší lidovecký ministr zahraničí Cyril Svoboda se před kamerami České televize obsáhle vyjádřil ke středečnímu předběžnému opatření Ústavního soudu ČR, kterým je vládě nařízeno, aby se postarala o cestu prezidenta Petra Pavla na summit NATO v turecké Ankaře počátkem července.
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
Anketa
Schvalujete, že Ústavní soud nařídil vládě vzít Pavla na summit do Ankary?
„To znamená, že jde o zcela bezprecedentní mimořádnou situaci. Ústavní soud došel k závěru, že taková situace je. Dobře. Ale normální je, že když je někdo žalován, tak má právo se k žalobě vyjádřit. Takhle to platí od římského práva, že má být slyšena druhá strana. Zákon o Ústavním soudu nám říká, že ve specifických případech lze rozhodnout bez slyšení druhé strany. … A mě zaráží, že vláda nedostala možnost se vyjádřit,“ kroutil hlavou Cyril Svoboda.
Soudci mohli podle exministra zahraničí říct, že spěchají a chtějí, aby vláda zaslala své stanovisko do 24 hodin. A vláda by třeba ani žádné stanovisko neposlala. Ale zásadní podle Svobody je, že nějaká taková výzva ze strany soudů vůbec nezazněla.
„Potom není divu, že vláda to vnímá jako nějaký dohodnutý scénář, nějaké politické rozhodnutí. Protože když žalovaný nedostane šanci se k věci vyjádřit, tak ho to samozřejmě musí zarazit. Takhle se v demokratickém státě, v právním státě, nerozhoduje. Jak říkám, vláda mohla říct, že se nevyjádří. Ale nedostala ani šanci. … A nedat vládě šanci vyjádřit se, to je porušení principu rovnosti!“ zlobil se Cyril Svoboda.
Odmítl tezi, že se vláda sama vehnala do úzkých, když rozhodnutí o složení delegace určené pro summit NATO nechala na poslední chvíli. I tak mohl podle jeho názoru ÚS ČR vládě říct, že jí dává prostor k vyjádření např. 24 hodin.
„Vláda taktizovala. … Ale pro mě jako pro člověka, který ctí právo a chce, aby se dodržoval právní řád, tak rozhodnout, aniž by byla slyšena druhá strana, považuji za něco, co vyvolává otázku legitimity toho rozhodnutí,“ pravil Cyril Svoboda.
Upozornil, že předběžné opatření ÚS ČR je závazné a vláda ho bude ctít. Musí ho ctít. Ale jisté pochybnosti tu podle Svobody tak jako tak zůstávají.
„Ta pachuť tady zůstává. Že ten druhý, ten žalovaný, k tomu nemohl nic říct. … Já jen říkám jako člověk, který chce, aby se všem měřilo stejným metrem, že mě zaráží, že druhá strana nedostala možnost se vyjádřit,“ opakoval znovu Svoboda.
Ing. Andrej Babiš
Nakonec přišel s temně laděným proroctvím.
„Zasévá to větší rozpor mezi prezidentem republiky a vládou. A bude válka do konce volebního období.“
„To jsme nechtěli!“
„Kvůli jednomu summitu se začala válka. Tohleto je válka, ze které už nikdo nevyjde vítězně. Já si nedokážu představit, že se teď obě strany obejmou a řeknou, že už se nebudou hašteřit. Máme dvě hlavy moci výkonné a tohle je válka na život a na smrt,“ loučil se dramatickými slovy Cyril Svoboda.
Podle bývalého ministra zahraničí @svoboda_cyril Ústavní soud už jen vydáním tohoto předběžného opatření porušil právo žalovaného být slyšen a zavdává tím impuls k nedůvěře k takovému rozhodnutí. Tolik k výrokům vládních politiků o překvapivé rychlosti vydání tohoto opatření ÚS!? pic.twitter.com/q7hZAytsQG— Jiří Kheil ????? ?? (@Jiri_Kheil) June 24, 2026
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku