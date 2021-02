Matoušková (STAN): Je to velmi těžká doba pro všechny

reklama

Nejen s lékaři, ale i se záchranáři mluvím o jejich práci v dnešní době. Ač se to nezdá, i pro ně je toto období jiné, než obvykle. Od záchranářů často slýchám, že jsou někdy lidmi voláni k banálním záležitostem, které by vyřešil jejich praktický lékař. Tím se však může stát, že posádka záchranné služby pak bude chybět u těžkých případů vyžadujících hospitalizaci či rychlý zásah. Na druhou stranu slýchám i od lidí, že se svému praktickému lékaři často nedovolají, že vyšetřuje jen po telefonu a proto si raději záchrannou službu zavolají. Neplatí to však paušálně, znám mnoho lékařů, kteří ordinují po celou dobu a o své pacienty se starají osobně. Je to velmi těžká doba pro všechny, proto bych moc chtěla poprosit praktické lékaře, aby nám pomohli a ordinovali a konzultovali s pacienty jejich zdravotní stav, co to jde. V lednu jsme proočkovali všechny praktické lékaře i zdravotnický personál, pokud měli zájem, aby mohli své cenné zkušenosti znovu věnovat v plné míře pacientům ve svých ordinacích. Díky jejich práci se podaří odladit spoustu případů, které nevyžadují ani zásah zdravotnické záchranné služby, ani hospitalizaci. Zdravotnický personál v nemocnicích je již vyčerpán a zatím to nevypadá, že by se měla situace významně zlepšovat. Proto je důležité, aby každý pacient, který může být léčen doma, ve svém prostředí, byl přednostně vyšetřen a léčen praktickým lékařem. Tím zamezíme případnému zanedbání prevence těžších onemocnění a významně odlehčíme jak záchranné službě, tak nemocnicím. Akutní operativa v nemocnicích stále běží, tady se není čeho obávat, ale je důležité, aby nebyla zanedbávána prevence a průběžná vyšetření. To by mohl být velký negativní dopad COVIDu, který by následně způsobil delší čekací doby na plánované operace a mohl významně zhoršit stav pacientů. Vždyť čas hraje v těchto případech významnou roli. V tomto týdnu byla také schválena vakcína AstraZeneca k použití v EU. Proto budu očekávat informace o její distribuci. Právě tato vakcína by měla být použitelná pro všechny dospělé k aplikaci v ordinacích praktických lékařů. Praktický lékař byl vždy často i lékařem rodinným, zná náš zdravotní stav velmi dobře a má k dispozici zdravotní dokumentaci, a tak může i posoudit vhodnost očkování. Velmi tuto decentralizaci podporuji, neboť není nic horšího, než nutit seniory dojíždět do velkokapacitních očkovacích center. Sama bych si velmi přála, aby tato doba byla už brzo za námi a my jsme mohli žít běžným životem bez omezení. Pokud budeme všichni alespoň trochu zodpovědní, pak se karta obrátí...

Ing. Michaela Matoušková, MPA STAN



starostka obce Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Matoušková (STAN): Dochází nám očkovací látka Matoušková (STAN): Nemůžeme dopustit, aby se výstavba přivaděčů k dálnici opozdila Matoušková (STAN): Zdravý vztah ke krajině a k zemědělství Matoušková (STAN): 500 kč na obyvatele. Jak budete hlasovat vy?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.