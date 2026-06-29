Ministr Bednárik: Konec pravidelného zdražování dálničních známek

30.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Vláda podpořila návrh Ministerstva dopravy na novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Ministr Bednárik: Konec pravidelného zdražování dálničních známek
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ivan Bednárik, ministr dopravy

Klíčovou změnou je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek. Návrh nyní poputuje k projednání v Poslanecké sněmovně. Účinnost novely se předpokládá od 1. ledna 2027.

„Od roku 2023 vzrostla cena roční dálniční známky o 1 070 korun, tedy o více než 70 procent. Jen málokteré zboží nebo služba za stejnou dobu zdražila tak výrazně. Dostali jsme se do situace, kdy se cenou blížíme Rakousku, které má kvalitnější dálniční síť i výrazně vyšší kupní sílu obyvatel. Takový vývoj nepovažuji za správný. Proto navrhujeme, aby se cena dálničních známek v příštím roce nezvyšovala,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

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Pokud novelu podpoří zákonodárci, měly by ceny dálničních známek pro rok 2027 zůstat na stejné úrovni jako letos:

  • roční dálniční známka: 2570 Kč
  • 30denní dálniční známka: 480 Kč
  • 10denní dálniční známka: 300 Kč
  • 1denní dálniční známka: 230 Kč

Aktuální novela v tuto chvíli zachovává slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG. Ministerstvo dopravy tak reflektovalo připomínky vzešlé z meziresortního připomínkového řízení a následné komunikace s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy.

Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů jednodenní dálniční známky. Ta by nově neměla být vázána na konkrétní kalendářní den, ale platila by 24 hodin od okamžiku nákupu. Státní fond dopravní infrastruktury jako správce systému elektronických dálničních známek a státní podnik CENDIS, který ho pro stát provozuje, již připravují potřebné systémové úpravy.

Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek nově funguje na adrese ZDE. Přechod pod jednotnou státní doménu gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit je před nákupem na stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují si za zprostředkování zbytečné poplatky.

Ivan Bednárik, MBA

  • BPP
  • ministr dopravy
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MD , valorizace , dálniční známka , Bednárik

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