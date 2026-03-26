Ministr Bednárik: Železniční nákladní dopravci čelí výraznému růstu nákladů

Ministr dopravy Ivan Bednárik dnes v Bruselu jednal s generální ředitelkou pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) Magdou Kopczyńskou a dalšími zástupci evropských institucí o aktuálních klíčových otázkách evropské dopravní politiky. Hlavními tématy byly financování dopravní infrastruktury v rámci příštího víceletého finančního rámce a posílení konkurenceschopnosti evropské železniční nákladní dopravy.
Ministr Bednárik zdůraznil, že zajištění dostatečných finančních prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury patří mezi hlavní priority České republiky při jednání o novém víceletém finančním rámci EU. „Je nezbytné zajistit dostatečné kofinancování všech klíčových infrastrukturních projektů. To je zásadní zejména pro plánované budování systému rychlých železničních spojení, které lze realizovat pouze s významnou podporou evropských fondů,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.
Pro Českou republiku je prioritou dokončení projektů hlavní dopravní sítě TEN-T a odstranění úzkých hrdel na přeshraničních úsecích. V nadcházejícím období bude důležitou roli hrát také vojenská mobilita, včetně projektů s dvojím využitím, které přispívají nejen k rozvoji civilní dopravní infrastruktury, ale i k posílení bezpečnosti a odolnosti evropských států.
Významná část jednání byla věnována rovněž zhoršující se situaci v oblasti železniční nákladní dopravy v Evropě. Ministr Bednárik upozornil, že současný vývoj neodpovídá cílům EU směřujícím k přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici a vodní cesty. „Železniční nákladní dopravci napříč Evropou čelí výraznému růstu nákladů, zejména v důsledku cen energií a dalších systémových faktorů. To negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost vůči silniční dopravě,“ říká ministr Bednárik.
Ministr zároveň informoval o české iniciativě v podobě přípravy tzv. non-paperu, který byl sdílen s dalšími členskými státy a jehož cílem je otevřít debatu o konkrétních krocích ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy v Evropě. Finální podobu dokumentu chce Česká republika představit na červnovém zasedání Rady ministrů dopravy.
Vedle jednání se zástupci DG MOVE se ministr Bednárik během dne v Bruselu setkal také s českými europoslanci Ondřejem Krutílkem a Janou Nagyovou a s výkonným ředitelem Společenství evropských železničních společností (CER) Albertem Mazzolou.
