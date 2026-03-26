Ministr Bednárik: Železniční nákladní dopravci čelí výraznému růstu nákladů

26.03.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Ministr dopravy Ivan Bednárik jednal v Bruselu o aktuálních klíčových otázkách evropské dopravní politiky.

Ministr Bednárik: Železniční nákladní dopravci čelí výraznému růstu nákladů
Foto: Ministerstvo dopravy
Popisek: Ministr dopravy Ivan Bednárik

Ministr dopravy Ivan Bednárik dnes v Bruselu jednal s generální ředitelkou pro mobilitu a dopravu (DG MOVE) Magdou Kopczyńskou a dalšími zástupci evropských institucí o aktuálních klíčových otázkách evropské dopravní politiky. Hlavními tématy byly financování dopravní infrastruktury v rámci příštího víceletého finančního rámce a posílení konkurenceschopnosti evropské železniční nákladní dopravy.

Ministr Bednárik zdůraznil, že zajištění dostatečných finančních prostředků na rozvoj dopravní infrastruktury patří mezi hlavní priority České republiky při jednání o novém víceletém finančním rámci EU. „Je nezbytné zajistit dostatečné kofinancování všech klíčových infrastrukturních projektů. To je zásadní zejména pro plánované budování systému rychlých železničních spojení, které lze realizovat pouze s významnou podporou evropských fondů,“ uvedl ministr dopravy Ivan Bednárik.

Pro Českou republiku je prioritou dokončení projektů hlavní dopravní sítě TEN-T a odstranění úzkých hrdel na přeshraničních úsecích. V nadcházejícím období bude důležitou roli hrát také vojenská mobilita, včetně projektů s dvojím využitím, které přispívají nejen k rozvoji civilní dopravní infrastruktury, ale i k posílení bezpečnosti a odolnosti evropských států.

Významná část jednání byla věnována rovněž zhoršující se situaci v oblasti železniční nákladní dopravy v Evropě. Ministr Bednárik upozornil, že současný vývoj neodpovídá cílům EU směřujícím k přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici a vodní cesty. „Železniční nákladní dopravci napříč Evropou čelí výraznému růstu nákladů, zejména v důsledku cen energií a dalších systémových faktorů. To negativně ovlivňuje jejich konkurenceschopnost vůči silniční dopravě,“ říká ministr Bednárik.

Ministr zároveň informoval o české iniciativě v podobě přípravy tzv. non-paperu, který byl sdílen s dalšími členskými státy a jehož cílem je otevřít debatu o konkrétních krocích ke zvýšení konkurenceschopnosti železniční nákladní dopravy v Evropě. Finální podobu dokumentu chce Česká republika představit na červnovém zasedání Rady ministrů dopravy.

Vedle jednání se zástupci DG MOVE se ministr Bednárik během dne v Bruselu setkal také s českými europoslanci Ondřejem Krutílkem a Janou Nagyovou a s výkonným ředitelem Společenství evropských železničních společností (CER) Albertem Mazzolou.

Psali jsme:

Ministr Bednárik: Na dopravní infrastrukturu máme letos připraveno rekordních 169,3 miliardy
Ministr Bednárik: Modernizace dopravy musí být postavena na inovacích
Ministr Bednárik: Chceme stavět rychle, efektivně a chytře
Ministr Bednárik: Podařilo se sestavit proinvestiční a udržitelný rozpočet na dopravu

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

Veřejnoprávní média

Jak lze po právní stránce zhodnotit kvalitu poskytování veřejné služby, kterou má ČT podle zákona plnit? A jestli neplní svou zákonnou povinnost co bude nebo spíš co uděláte? Vím, že jste právnička, ale právníci přeci jen nejsou soudci. Navíc aby něco soudil jednotlivec, není podle mě nikdy objektiv...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

