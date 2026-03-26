Ministr Červený: Musíme postupovat s vědomím reálných dopadů

26.03.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k prvnímu jednání v Bruselu

Foto: Hans Štembera
Popisek: Igor Červený se stal ministrem na zeleném ministerstvu. V rámci resortu bude spolupracovat s vládním zmocněncem pro klima Filipem Turkem

Moje první „evropská“ středa byla opravdu náročná. Cesta z Prahy do Bruselu, několik důležitých jednání ... den zahájený setkáním s eurokomisařkou pro životní prostředí Jessikou Roswall, následně s českým velvyslancem při EU Štěpánem Černým i s týmem Josefa Síkely, eurokomisaře pro mezinárodní partnerství ... zakončený vystoupením v Evropském parlamentu na konferenci věnované systému emisního obchodování ETS a energeticky náročnému průmyslu. Poté následovala noční cesta zpět do Prahy, protože dnes pokračuji v programu ve „svém“ Středočeském kraji.

Mnoho lidí, včetně novinářů, se podivovalo nad tím, proč ministr životního prostředí kritizuje ETS a vystupuje proti stávající podobě dekarbonizace. Jenže to není v rozporu se smyslem tohoto resortu. Mezi společností, ekonomikou a ochranou přírody musí existovat rovnováha. Nemůžeme obětovat naše průmyslové dědictví na oltář neproveditelných zelených politik. Musíme postupovat udržitelně, rozumně a s vědomím reálných dopadů.

Jen silná a prosperující průmyslová společnost si může dovolit investovat část vytvořených hodnot do sociální i environmentální politiky. Pokud necháme firmy zaniknout nebo odejít kvůli přehnaným klimatickým cílům a drahým emisním povolenkám, přijdeme nejen o zdroj prosperity, ale oslabíme i samotné základy naší společnosti. Právě to musíme mít neustále na paměti.

Naše vláda i naše strana si přírody váží a budou ji chránit. V politice ale musíme postupovat citlivě a odpovědně, abychom nenarušili rovnováhu celého systému.

Mgr. Igor Červený

