Ministr Hamáček: Buďte hrdí, že svůj život spojíte s hasičským sborem nebo policií

Vážený pane prezidente, vaše eminence, vážení ústavní činitelé, vaše excelence, příslušníci bezpečnostních sborů, vojáci, vážené dámy a pánové, milí hosté.

Vážení noví příslušníci Policie ČR a HZS ČR, nastupujete ke sborům, které mají ve společnosti dlouhodobě obrovskou důvěru a kredit.

Jsme zvyklí volat vás s důvěrou, když potřebujeme pomoc, a oba sbory se ctí dokazují platnost svých hesel; hasiči „jdou tam, odkud ostatní utíkají“, policisté „pomáhají a chrání“. Stejně jako se za 100 let od vzniku Československa změnila společnost, stejně výrazně se proměnily oba sbory. Období nacismu a komunismu přerušilo slibný vývoj prvorepublikového četnictva směrem k modernímu policejnímu sboru, po roce 1989 se však Policie ČR úspěšně zbavila obrazu represívní Veřejné nebo Státní bezpečnosti a stala se otevřeným a sebevědomým bezpečnostním sborem. Hasiči už dávno pouze nehasí, zásahy u požárů zaberou asi 12 % výjezdů, ale vyvinuli se v komplexní záchranný sbor, jenž svou profesionalitu opakovaně prokázal například při povodních.

Jsem tu pro vás a jsem připraven vaši obětavou práci podpořit, ať už jde o modernizaci či budování nových stanic, nákup moderní techniky a vybavení, nebo důstojnou odměnu.

Jsem velmi rád, že se podařilo do příštích let navýšit počty hasičů o 450 a počty policistů o 1000 míst. Rád bych při této příležitosti poděkoval všem policistům a hasičům za vše, co pro občany této země každodenně dělají, za ochotu na sobě pracovat, za skvěle zvládnuté záchranné operace, za klesající kriminalitu nebo například za bezpečné ulice.

Před chvíli jste složili slavnostní slib. Buďte hrdí, že svůj život spojíte s hasičským sborem nebo policií. Vaše práce je nebezpečná ze své podstaty, nebezpečná může být každá vaše služba a musíte v sobě mít dost odvahy i rozumu, jak nebezpečí čelit. Vy všichni, jste slíbili, že při ochraně zájmu České republiky nebudete váhat nasadit vlastní život. Všichni si přejeme, aby to nebylo třeba. Zároveň i vy osobně budete muset prokázat, že slib, který skládáte, nejsou pouhá slova. Za to vám patří obdiv a úcta nás všech.

Vážení policisté a hasiči, děkuji vám, že jste připraveni sloužit pro dobro vlasti a našich spoluobčanů. Do vaší nelehké práce vám přeji mnoho úspěchů, abyste se vždy ve zdraví vrátili domů k vašim blízkým.

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident Zeman promluvil k přísahajícím vojákům: Jako vrchní velitel od vás očekávám... Ministr Hamáček: Policii pro letošek chybí 1000 služebních míst Sportovcem Ministerstva vnitra roku 2018 je Michal Krčmář Ministr Hamáček předloží návrh na zrychlení procesu ukončení pobytu cizinců, kteří se dopouští trestné činnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV