Ministr Juchelka: Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc

08.07.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Projev na 24. schůzi Poslanecké sněmovny 8. července 2026 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Ministr Juchelka: Zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc
Foto: Hans Štembera
Popisek: Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí

Já děkuji, vážený pane předsedo. Dovolte mi jenom stručně připomenout obsah vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Navrhuje se zvýšit rodičovský příspěvek na celkovou částku 400 000 korun pro domácnost s jedním nejmladším dítětem a potom na celkovou částku 800 000 korun pro rodiny, v níž jsou dvě anebo více dětí narozených současně. Toto zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku se bude týkat dětí narozených od 1. ledna 2027. Cílem této navrhované změny je snížení dopadů inflace a následné zlepšení situace rodin s dětmi a to jak z hlediska ekonomického, tak z hlediska možnosti sladění osobního a pracovního života. Navrhované zvýšení celkové částky rodičáku o 50 000 korun si vyžádá navýšení finančních nákladů státního rozpočtu, a to v roce 2027 zhruba ve výši 230 milionů korun a ty samozřejmě další roky ty dopady budou vyšší, protože se bude rodit samozřejmě více, více dětí.

Garanční výbor pro sociální politiku dne 10. června návrh zákona projednal a doporučil jej schválit. Návrh zákona byl projednán i ve druhém čtení a to dne 30. června, v rámci něhož jsem předložil k tomuto tisku také dva pozměňovací návrhy, což je potřeba uvést, kdy s kolegy napříč politickým spektrem jsme řešili určité akutní balanční úpravy v systému dávky státní sociální pomoci. Tyto návrhy jsem potom projednal se všemi zástupci jak poslaneckých, tak i senátorských klubů. Pro připomenutí zahrnuji, že jejich obsahem je jednak rozšíření okruhu zranitelných osob a potom dále změny ve způsobu stanovení normativního nájemného vedoucí k jeho spravedlivějšímu nastavení. Závěrem prosím o podporu tohoto tisku ve znění mnou navržených pozměňovacích návrhů. K jednotlivým podaným pozměňovacím návrhům vyjádřím potom své stanovisko v průběhu hlasování. Děkuji za pozornost.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
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Juchelka , ANO

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