Ministr Klempíř: Odvolal jsem generální ředitelku Národní galerie

Odvolal jsem generální ředitelku Národní galerie Praha Alicju Knast. Rád bych jí poděkoval za energii a práci, kterou instituci věnovala, zejména za to, že se jí podařilo galerii stabilizovat a zklidnit situaci po předchozím složitém období.
Nyní však Národní galerie vstupuje do další fáze, ve které je potřeba výraznější odborný rozvoj a jasná ambice posunout ji mezi přední evropské instituce.
V této souvislosti jsem vedením Národní galerie dočasně pověřil Olgu Kotkovou, dosavadní ředitelku Sbírky starého umění. Jde o respektovanou historičku umění s vysokou odbornou i mezinárodní reputací, která má s Národní galerií dlouhodobou zkušenost a stojí za řadou významných výstavních projektů. Jejím úkolem bude zajistit stabilní chod instituce a posílit její odbornou důvěryhodnost v přechodném období.
Ministerstvo kultury České republiky v nejbližší době vypíše transparentní výběrové řízení na pozici generálního ředitele či ředitelky Národní galerie. Očekávám, že nové vedení přinese silnou odbornou vizi, posílí vazby na domácí i mezinárodní uměleckohistorickou scénu a naplno rozvine potenciál této instituce, který dosud nebyl využit v míře odpovídající jejímu významu.
Národní galerii považuji za jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí v České republice. Proto pokračujeme i v klíčových investičních projektech, včetně přípravy moderního depozitáře sbírek, který je zásadní pro další rozvoj galerie i řešení dlouhodobých infrastrukturních potřeb.
