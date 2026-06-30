Kordová Marvanová: Prvním krokem musí být změna zákona

30.06.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novele zákona o opatrovnictví

Kordová Marvanová: Prvním krokem musí být změna zákona
Foto: Repro ČT24
Popisek: Hana Kordová Marvanová

Poslední dny se intenzivně věnuji vyjednávání o naší senátorské opatrovnické novele, která by měla posílit ochranu dětí před násilím a týráním a zabránit případům, jako případ tříleté Viktorky. Soudy by měly být nuceny mnohem víc než dosud zkoumat, zda rodiče nejsou vysoce rizikoví pro dítě. Sbsolvovala jsem i jednání na České advokátni komoře...

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V případu Viktorky soudkyně věděla, že je otec vážně duševně nemocný, je v ochranné léčbě, dlouhodobě bral drogy, opakovaně se dopouštěl násilných trestných činů. Přesto mu soudkyně vydala Viktorku do péče, a on ji pak za pět měsíců zavraždil.

Dětský ombudsman i advokátní komora (překvapivě) zatím tvrdí, že novelu zákona nepotřebujeme. Naše skupina senátorů ale říká opak. Parlament nemůže nereagovat na takové selhání soudu a celého opatrovnického systému! A zdaleka nejde jen o jeden případ. Dostáváme spoustu podnětů a upozornění, jak vážný je to problém! 

Prvním krokem proto musí být změna zákona, která uloží soudům povinnost opravdu klást na první místo bezpečí dítěte a jeho ochranu před násilím! To požaduje i petice, kterou zorganizovaly pěstounské organizace a pod níž se podepsaly tisíce lidí. Věřím, že se nám změnu zákona v zájmu dětí podaří prosadit.

JUDr. Hana Kordová Marvanová

  • BPP
  • senátorka
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Článek obsahuje štítky

bezpečnost , děti , legislativa , násilí , opatrovnictví , Kordová Marvanová

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